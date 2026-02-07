Свят

Русия атакува украинската енергийна инфраструктура

Правителството предприе спешни прекъсвания на електроснабдяването в цялата страна, каза Шмигал

7 февруари 2026, 12:24
Русия атакува украинската енергийна инфраструктура
Източник: БТА

Р усия предприе масирана въздушна атака тази нощ срещу съоръжения от украинската енергийна инфраструктура, насочена срещу производството и разпределението на електроенергия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинския министър на енергетиката Денис Шмигал. 

"Руските престъпници предприеха поредната масирана атака срещу енергийните съоръжения на Украйна. Атаката продължава", написа Шмигал в "Телеграм". "Енергетиците са готови да започнат ремонтни дейности, веднага щом ситуацията с безопасността го позволи", подчерта той. 

Правителството предприе спешни прекъсвания на електроснабдяването в цялата страна, добави Шмигал. 

Атаката е  ясно дефинирана стратегия, чието развитие може да бъде проследено чрез поредица от масирани удари. Тази тактика се повтаря систематично, като всяка атака има свои специфични цели и ефекти, както и последващи официални реакции.

През октомври 2022 г. Русия предприе вълна от ракетни удари срещу основни енергийни съоръжения, което доведе до въвеждането на ограничения в електрозахранването в множество региони, включително столицата Киев. Мащабът на щетите тогава бе определен от държавния енергиен оператор „Укренерго“ като сравним с предходни нападения, което наложи спешни мерки за възстановяване на системите.

По-късно Украйна беше подложена на „най-голямата атака срещу енергетиката ни от началото на пълномащабната агресия“, както заяви министърът на енергетиката Герман Галушченко. Целта на тези над 150 удара с ракети и дронове бе „пълно спиране на тока в страната“. Въпреки масирания обхват, украинската енергийна система успя да остане „стабилна и непокътната“, според официалните данни, а ремонтните екипи започнаха работа веднага след осигуряване на безопасността.

Кампанията ескалира допълнително, когато бе регистрирана „шестата масирана, сложна атака с ракети и безпилотни летателни апарати“ срещу цивилна енергийна инфраструктура. Повреди бяха нанесени в пет украински области, включително в съоръжения на „Укренерго“ в Запорожка и Лвовска област, както и газопреносно съоръжение в Западна Украйна. От март насам руските сили извадиха от строя около половината от производствения капацитет на страната, като тези удари принудиха Киев да разчита на рекорден внос на електроенергия, показвайки непрекъснатостта на усилията за дестабилизация на енергийния сектор. Настоящата атака е поредното проявление на тази утвърдена тактика.

Източник: БТА, Симеон Томов    
