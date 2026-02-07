Русия атакува украинската енергийна инфраструктура

Р усия предприе масирана въздушна атака тази нощ срещу съоръжения от украинската енергийна инфраструктура, насочена срещу производството и разпределението на електроенергия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинския министър на енергетиката Денис Шмигал.

"Руските престъпници предприеха поредната масирана атака срещу енергийните съоръжения на Украйна. Атаката продължава", написа Шмигал в "Телеграм". "Енергетиците са готови да започнат ремонтни дейности, веднага щом ситуацията с безопасността го позволи", подчерта той.

Правителството предприе спешни прекъсвания на електроснабдяването в цялата страна, добави Шмигал.

Russia has once again launched a massive missile and drone attack on Ukraine, deliberately targeting our energy infrastructure.



In this one attack alone, Russians used 39 missiles and 408 drones.



Substations, transformers, overhead power lines, and generation facilities were… pic.twitter.com/f2BQksCSLS — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) February 7, 2026

Атаката е ясно дефинирана стратегия, чието развитие може да бъде проследено чрез поредица от масирани удари. Тази тактика се повтаря систематично, като всяка атака има свои специфични цели и ефекти, както и последващи официални реакции.

През октомври 2022 г. Русия предприе вълна от ракетни удари срещу основни енергийни съоръжения, което доведе до въвеждането на ограничения в електрозахранването в множество региони, включително столицата Киев. Мащабът на щетите тогава бе определен от държавния енергиен оператор „Укренерго“ като сравним с предходни нападения, което наложи спешни мерки за възстановяване на системите.

По-късно Украйна беше подложена на „най-голямата атака срещу енергетиката ни от началото на пълномащабната агресия“, както заяви министърът на енергетиката Герман Галушченко. Целта на тези над 150 удара с ракети и дронове бе „пълно спиране на тока в страната“. Въпреки масирания обхват, украинската енергийна система успя да остане „стабилна и непокътната“, според официалните данни, а ремонтните екипи започнаха работа веднага след осигуряване на безопасността.

Кампанията ескалира допълнително, когато бе регистрирана „шестата масирана, сложна атака с ракети и безпилотни летателни апарати“ срещу цивилна енергийна инфраструктура. Повреди бяха нанесени в пет украински области, включително в съоръжения на „Укренерго“ в Запорожка и Лвовска област, както и газопреносно съоръжение в Западна Украйна. От март насам руските сили извадиха от строя около половината от производствения капацитет на страната, като тези удари принудиха Киев да разчита на рекорден внос на електроенергия, показвайки непрекъснатостта на усилията за дестабилизация на енергийния сектор. Настоящата атака е поредното проявление на тази утвърдена тактика.