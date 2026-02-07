Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Д околко вашите гени определят продължителността на живота ви? Ново изследване, публикувано в списание Science, разкрива, че гените имат по-голям принос за човешкото дълголетие.

Може да тренирате всеки ден, да се храните правилно и да си изграждате добри навици, но колко дълго ще живеете зависи до голяма степен от вашите гени. Въпреки това, силното влияние на гените не означава, че начинът на живот трябва да се пренебрегва.

Генетиката е отговорна за около половината от факторите, определящи продължителността на човешкия живот, според проучване в Science.

Имат ли гените думата за това колко дълго ще живеете?

Краткият и изненадващ отговор е „Да“. Ново изследване показва, че продължителността на живота на индивида е записана в неговите гени, което поставя под въпрос вярването, че начинът на живот и околната среда оформят дълголетието най-много. Разбира се, можете да го „удължите“ малко, ако следвате активен начин на живот. Въпреки това, ако вашата генетична предразположеност е да живеете около 80 години, е малко вероятно изборът на начин на живот да удължи живота ви чак до 100.

Ако изключим факторите, които съкращават живота – инциденти, наранявания и други външни причини – генетиката съставлява около половината от факторите, определящи продължителността на живота. Изследването показва, че веднъж изключени смъртните случаи от инциденти, инфекции и външни фактори, около 55% от човешкия живот е наследствен. Това е много по-голям дял от предишните оценки, които бяха между 10% и 25%.

„Ако успеем да разберем защо има хора, които доживяват до 110 години, докато пушат и пият през целия си живот, тогава може би в бъдеще ще можем да пренесем това в медицински интервенции или лекарства“, казва биофизикът Бен Шенхар от Института „Вайцман“ в Реховот, Израел. Изследователите посочват, че по-ранните оценки не са вземали предвид как причините за смърт са се променили във времето. Днес, поне в развитите страни, повечето смъртни случаи са резултат от вътрешни причини: постепенното износване на телата ни чрез стареене и заболявания, свързани с възрастта, като деменция и сърдечни болести.

Как е проведено изследването?

За да получат по-ясна картина, изследователите са използвали три набора от данни от двойки шведски близнаци, включително такива, които са отгледани отделно. Групата е изследвала и данни от 2092 братя и сестри на 444 американци, доживели над 100 години, за да тестват доколко резултатите са приложими. Целта е била да се отделят външните фактори (инфекции, инциденти) от вътрешния фактор на генетиката.

Те съобщават, че стареенето е предимно наследствено – заключение, което противоречи на голяма част от конвенционалната медицинска мъдрост относно диетите, упражненията и здравословните навици.

„Ако се опитвате да прецените собствените си шансове да стигнете до 100, бих казал да погледнете дълголетието във вашето семейство“, казва д-р Томас Пърлс, гериатър и директор на изследването на столетниците в Нова Англия към Бостънския университет.

Заключението на проучването съвпада с резултати от изследвания на други биологични видове, отбелязва Даниела Бакула от Университета в Копенхаген. Тя посочва, че продължителността на живота на почти всички изследвани организми показва силно генетично влияние.

Какво казват експертите

Експертите твърдят, че откритията имат важни последици за общественото здраве. Д-р Ануп Мисра обяснява, че генетиката играе основна роля в биологичното стареене, но предупреждава, че лошото хранене, замърсяването на въздуха и нарастващото затлъстяване могат да отменят генетичните предимства и да ускорят стареенето.

Д-р Амбриш Митал добавя, че дълголетието отразява баланса между наследството и околната среда. „Генетиката осигурява широка горна граница за продължителността на живота, докато епигенетиката и начинът на живот определят колко близо ще стигне човек до тази граница“, казва той, обяснявайки, че факторите на околната среда могат да „включват“ или „изключват“ гени, без да променят самата ДНК.

ВАЖНО: Тази статия има единствено информативна цел и не представлява медицински съвет; за всякакви здравословни въпроси винаги се консултирайте с квалифициран медицински специалист.