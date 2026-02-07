Голям пожар във военна база в Техеран

Г олям пожар избухна днес в дърводелска работилница във военна база в Техеран, но пожарникарите са успели да потушат огъня и няма пострадали, предаде агенция Ройтерс, като се позова на ирански информационни агенции.

Агенция Мехр уточни, че дърводелската работилница, в която е избухнал огънят, се намира във военен комплекс на съвместното командване на иранската армия.

Агенция Нур посочи, че в социалните медии са били споделени много снимки от пожара със заглавие „експлозия в Техеран“.

Пожари и експлозии в Иран често предизвикват опасения от възможни атаки от Израел или САЩ след 12-дневната война между Иран и Израел през юни миналата година, в която за кратко се включиха и САЩ, припомня Ройтерс.

* Видеото е архивно!

Техеран, столицата на Иран, е стратегически център на страната, което обуславя наличието на значителен брой военни съоръжения и бази в града и неговите околности.

Тези бази са от съществено значение за:

националната сигурност, отбраната на столицата, командването и контрола на въоръжените сили, както и за обучението и логистичната поддръжка на иранската армия и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Тяхното присъствие подчертава ролята на Техеран като политически, икономически и военен център на Иран.

Исторически погледнато, развитието на военната инфраструктура около Техеран е свързано с модернизацията на иранската армия през 20-ти век, особено по времето на династията Пахлави. След Ислямската революция от 1979 г., която преструктурира въоръжените сили и доведе до създаването на КГИР, ролята и броят на военните съоръжения в региона на Техеран се разширяват значително. Пост-революционният период и последвалата Ирано-иракска война (1980-1988) стимулират допълнително изграждането и укрепването на военни обекти, предназначени за защита на столицата от въздушни и сухопътни заплахи, както и за централизиране на военното командване.

Военните бази в Техеран и околностите обхващат широк спектър от функции и принадлежат към различни клонове на въоръжените сили. Включват се сухопътни гарнизони, тренировъчни центрове, логистични депа, командни и контролни пунктове, както и ключови военновъздушни бази и обекти на противовъздушната отбрана. Международното летище Мехрабад, например, някога основно международно летище, днес служи предимно за вътрешни полети, но също така е дом на важни военновъздушни формирования. В района са разположени и обекти, свързани с изследвания и разработки във военната област, включително такива, които потенциално участват в ракетни програми.

Стратегическото значение на тези бази е многостранно. Те осигуряват непосредствената отбрана на правителствените институции и населението на столицата. Служат като центрове за мобилизация и разгръщане на силите в случай на вътрешни или външни заплахи. Много от тях са също така ключови комуникационни възли и щабове, от които се координират военни операции в цялата страна. Например, Главният щаб на въоръжените сили и щабът на КГИР са разположени в Техеран, което налага наличието на свързани с тях осигурителни и оперативни бази. Обектите на противовъздушната отбрана около Техеран, включващи радари и ракетни системи, са критични за защитата на въздушното пространство на Иран. Някои от военните комплекси, макар и не пряко в града, като например Парчин, близо до Техеран, са известни със своите военни дейности и изследвания.В заключение, военните бази в Техеран са неразделна част от националната сигурност на Иран. Те представляват сложна мрежа от съоръжения, жизненоважни за защитата, командването и развитието на иранските въоръжени сили, отразявайки стратегическото значение на столицата в геополитическия контекст на региона.