Свят

Голям пожар във военна база в Техеран

В социалните медии са споделени много снимки от пожара със заглавие „експлозия в Техеран“

7 февруари 2026, 07:21
Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат
Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн

Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн
Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света

Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света
Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“
След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване

След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване
Ключови преговори: САЩ и Иран разговарят в Оман

Ключови преговори: САЩ и Иран разговарят в Оман
Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород

Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород
Тръмп: Необходимо е ядрено споразумение, което да замени договора Нов СТАРТ с Русия

Тръмп: Необходимо е ядрено споразумение, което да замени договора Нов СТАРТ с Русия

Г олям пожар избухна днес в дърводелска работилница във военна база в Техеран, но пожарникарите са успели да потушат огъня и няма пострадали, предаде агенция Ройтерс, като се позова на ирански информационни агенции. 

Агенция Мехр уточни, че дърводелската работилница, в която е избухнал огънят, се намира във военен комплекс на съвместното командване на иранската армия.

Агенция Нур посочи, че в социалните медии са били споделени много снимки от пожара със заглавие „експлозия в Техеран“.

Пожари и експлозии в Иран често предизвикват опасения от възможни атаки от Израел или САЩ след 12-дневната война между Иран и Израел през юни миналата година, в която за кратко се включиха и САЩ, припомня Ройтерс.

* Видеото е архивно!

Техеран, столицата на Иран, е стратегически център на страната, което обуславя наличието на значителен брой военни съоръжения и бази в града и неговите околности.

Тези бази са от съществено значение за:

  1. националната сигурност,
  2. отбраната на столицата,
  3. командването и контрола на въоръжените сили, както и за
  4. обучението и логистичната поддръжка на иранската армия и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Тяхното присъствие подчертава ролята на Техеран като политически, икономически и военен център на Иран.

Исторически погледнато, развитието на военната инфраструктура около Техеран е свързано с модернизацията на иранската армия през 20-ти век, особено по времето на династията Пахлави. След Ислямската революция от 1979 г., която преструктурира въоръжените сили и доведе до създаването на КГИР, ролята и броят на военните съоръжения в региона на Техеран се разширяват значително. Пост-революционният период и последвалата Ирано-иракска война (1980-1988) стимулират допълнително изграждането и укрепването на военни обекти, предназначени за защита на столицата от въздушни и сухопътни заплахи, както и за централизиране на военното командване.

Военните бази в Техеран и околностите обхващат широк спектър от функции и принадлежат към различни клонове на въоръжените сили. Включват се сухопътни гарнизони, тренировъчни центрове, логистични депа, командни и контролни пунктове, както и ключови военновъздушни бази и обекти на противовъздушната отбрана. Международното летище Мехрабад, например, някога основно международно летище, днес служи предимно за вътрешни полети, но също така е дом на важни военновъздушни формирования. В района са разположени и обекти, свързани с изследвания и разработки във военната област, включително такива, които потенциално участват в ракетни програми.

Стратегическото значение на тези бази е многостранно. Те осигуряват непосредствената отбрана на правителствените институции и населението на столицата. Служат като центрове за мобилизация и разгръщане на силите в случай на вътрешни или външни заплахи. Много от тях са също така ключови комуникационни възли и щабове, от които се координират военни операции в цялата страна. Например, Главният щаб на въоръжените сили и щабът на КГИР са разположени в Техеран, което налага наличието на свързани с тях осигурителни и оперативни бази. Обектите на противовъздушната отбрана около Техеран, включващи радари и ракетни системи, са критични за защитата на въздушното пространство на Иран. Някои от военните комплекси, макар и не пряко в града, като например Парчин, близо до Техеран, са известни със своите военни дейности и изследвания.В заключение, военните бази в Техеран са неразделна част от националната сигурност на Иран. Те представляват сложна мрежа от съоръжения, жизненоважни за защитата, командването и развитието на иранските въоръжени сили, отразявайки стратегическото значение на столицата в геополитическия контекст на региона.

Източник: БТА, София Георгиева    
Пожар в Техеран Военна база Дърводелска работилница Иранска армия Военен комплекс Електрическа неизправност Национална сигурност Ирано израелска война Без пострадали Стратегическо значение
Последвайте ни

По темата

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

carmarket.bg
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Ексклузивно

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Преди 12 часа
Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия
Ексклузивно

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Преди 10 часа
Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ
Ексклузивно

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Преди 12 часа
Издирват дете след случая
Ексклузивно

Издирват дете след случая "Петрохан"

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Любопитно Преди 49 минути

Черният дроб е производител на протеини с високо съдържание на мазнини, дори в напреднала възраст

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Свят Преди 52 минути

„Трябва да започнем да архивираме целия живот на Земята, защото въпреки че опазването работи, то не действа със скоростта, с която изтребваме видове“, каза главният изпълнителен директор Бен Лам

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Свят Преди 10 часа

Според той е предавал строго секретни военни данни чрез специализиран криптиран софтуер

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Свят Преди 11 часа

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Свят Преди 11 часа

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

България Преди 11 часа

Резултатите показват, че водата не отговаря на изискванията за качеството на водата

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Свят Преди 13 часа

Стойността на конфискуваното количество се оценява на повече от 150 хиляди евро

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Свят Преди 13 часа

По време на войната около 11 000 цивилни са загинали от снайперски обстрел и артилерийски атаки

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

България Преди 14 часа

Решението на Административният съд в Сливен подлежи на обжалване.

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

България Преди 14 часа

СГП поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

Свят Преди 14 часа

Комисията стартира мащабен 20-и пакет с цел той да бъде приет преди войната на Русия срещу Украйна да навлезе в петата си година

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

България Преди 14 часа

Средната януарска сметка спрямо предходната е по-висока с 30-40%

Атентат в джамия в Исламабад, Пакистан

Атентат в джамия взе десетки жертви, над 100 са ранени в Исламабад

Свят Преди 14 часа

Атаката е най-смъртоносният самоубийствен атентат в Исламабад от повече от десетилетие

MAGA реагира на интервюто на боксьорката Имане Хелиф

MAGA реагира на интервюто на боксьорката Имане Хелиф

Свят Преди 14 часа

"Моля, не ме използвайте за политически битки", заяви Хелиф

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

България Преди 14 часа

Използван е негов биологичен материал, оставен за съхранение

Дворецът, в който се събраха на преговори представители на САЩ и Иран

Техеран: Добро начало. САЩ отвърнаха със санкции

Свят Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 февруари, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 февруари, събота

Edna.bg

Лудогорец с коварно гостуване на Локомотив в София

Gong.bg

Горещо варненско дерби дава старт на деня в efbet Лига

Gong.bg

До 15 градуса през почивните дни

Nova.bg

Случаят „Петрохан”: 15-годишно дете е в неизвестност от 9 дни

Nova.bg