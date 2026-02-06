Издирват дете след случая "Петрохан"

"Относно медийно интервю на родител, в което се посочва, че детето му е с неясно местонахождение от дни, в Държавната агенция за закрила на детето до днес сутринта., не са постъпвали сигнали свързани с детето и семейството му. По-късно в днешния ден е получен сигнал през онлайн платформата на ДАЗД "Подай сигнал".

Това съобщиха от агенцията във връзка с интервюто на спелеолога Яни Макулев пред NOVA тази сутрин, в което той каза, че непълнолетният му син е в неизвестност и е заедно с издирвания във връзка с намерените простреляни тела край хижа „Петрохан“ Ивайло Калушев.

Държавната агенция за закрила на детето се е самосезирала и своевременно е сезирала останалите компетентни органи по закрила, като е изискала наличната информация за детето.