Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

П оследният месец на зимата ще бъде сериозно изпитание за хората, чувствителни към промените във времето, тъй като се очаква слънчевата активност да бъде нестабилна.
Колебанията в магнитното поле на Земята могат да повлияят не само на физическото благополучие, но и на емоционалното състояние, причинявайки необяснима тревожност или умора.
Кога се очакват колебания на магнитното поле през февруари, кои дни може да са най-предизвикателни и как да се предпазите през тези периоди.
Прогноза по дати до края на февруари
Февруари 2026 г. ще се характеризира с геомагнитни смущения с различна интензивност. Основните пикове се очакват в средата и края на месеца.
7–10 февруари: Първа значителна вълна. Очаква се умерена буря (K-индекс 4), която може да причини главоболие и нарушения на съня.
13–15 февруари: Силно слънчево изригване. Прогнозира се мощна магнитна буря (K-индекс 5–6). Това ще бъде най-опасният период за хора със сърдечно-съдови заболявания.
24–25 февруари: Умерена магнитна буря (K-индекс 4). Възможна апатия, намалена работоспособност и раздразнителност.
27–28 февруари: Последният акорд на месеца. Очакват се умерени колебания, засягащи най-вече хора с хронични ставни заболявания.
Подробна прогноза за предстоящия уикенд
- 6 февруари: Възможни са умерени колебания (Kp 4–5) сутринта; ситуацията се стабилизира до следобед.
- 7 февруари: Забележими колебания до Kp 4 са възможни само вечер; през деня ще бъде стабилно.
- 8 февруари: Очакват се умерени магнитни колебания (Kp 4) сутринта; ситуацията се стабилизира до обяд.
Какво представляват геомагнитните бури и как ни влияят
Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от промени на Слънцето (слънчеви изригвания и слънчеви ветрове). Тези колебания могат временно да повлияят на биологичните процеси и човешкото благосъстояние.
Нивата на активност се измерват с помощта на индекса Kp:
- Kp 0–2 – спокойно;
- Kp 3–4 – умерени колебания;
- Kp 5+ – магнитна буря;
Дори умерените колебания по-често засягат хора със сърдечно-съдови или нервни нарушения.
Кой е най-засегнат от магнитните бури
- Хора със сърдечно-съдови заболявания;
- Хипертонични или хипотонични хора;
- Чувствителни към времето хора;
- Възрастни хора;
- Хора с нарушения на съня или хронична умора;
- Тези, които са подложени на продължителен стрес;
Чести ефекти върху тялото
По време на геомагнитни колебания тялото реагира на промените в магнитното поле на Земята. Честите симптоми включват:
- Внезапно повишаване на кръвното налягане;
- Тежки мигрени, които са трудни за облекчаване;
- Болки в тялото и обостряне на стари наранявания;
- Трудности с концентрацията и емоционални промени;
Други възможни симптоми:
- Главоболие;
- Слабост и сънливост;
- Раздразнителност;
- Колебания на кръвното налягане;
- Нарушения на съня;
Как да облекчим симптомите по време на активни периоди
Експертите препоръчват:
- Спете 7–9 часа дневно;
- Избягвайте физическо и емоционално пренапрежение;
- Пийте много вода;
- Ограничете на кафе, енергийни напитки и алкохол;
- Прекарвайте на повече време на открито;
- Наблюдавайте кръвното си налягане.
Хората с хронични заболявания трябва да се консултират с лекар и да следват предписаното лечение.