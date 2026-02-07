Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

П оследният месец на зимата ще бъде сериозно изпитание за хората, чувствителни към промените във времето, тъй като се очаква слънчевата активност да бъде нестабилна.

Колебанията в магнитното поле на Земята могат да повлияят не само на физическото благополучие, но и на емоционалното състояние, причинявайки необяснима тревожност или умора.

Кога се очакват колебания на магнитното поле през февруари, кои дни може да са най-предизвикателни и как да се предпазите през тези периоди.

Прогноза по дати до края на февруари

Февруари 2026 г. ще се характеризира с геомагнитни смущения с различна интензивност. Основните пикове се очакват в средата и края на месеца.

7–10 февруари: Първа значителна вълна. Очаква се умерена буря (K-индекс 4), която може да причини главоболие и нарушения на съня.

13–15 февруари: Силно слънчево изригване. Прогнозира се мощна магнитна буря (K-индекс 5–6). Това ще бъде най-опасният период за хора със сърдечно-съдови заболявания.

24–25 февруари: Умерена магнитна буря (K-индекс 4). Възможна апатия, намалена работоспособност и раздразнителност.

27–28 февруари: Последният акорд на месеца. Очакват се умерени колебания, засягащи най-вече хора с хронични ставни заболявания.

Подробна прогноза за предстоящия уикенд

6 февруари: Възможни са умерени колебания (Kp 4–5) сутринта; ситуацията се стабилизира до следобед.

7 февруари: Забележими колебания до Kp 4 са възможни само вечер; през деня ще бъде стабилно.

8 февруари: Очакват се умерени магнитни колебания (Kp 4) сутринта; ситуацията се стабилизира до обяд.

Какво представляват геомагнитните бури и как ни влияят

Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от промени на Слънцето (слънчеви изригвания и слънчеви ветрове). Тези колебания могат временно да повлияят на биологичните процеси и човешкото благосъстояние.

Нивата на активност се измерват с помощта на индекса Kp:

Kp 0–2 – спокойно;

Kp 3–4 – умерени колебания;

Kp 5+ – магнитна буря;

Дори умерените колебания по-често засягат хора със сърдечно-съдови или нервни нарушения.

Кой е най-засегнат от магнитните бури

Хора със сърдечно-съдови заболявания;

Хипертонични или хипотонични хора;

Чувствителни към времето хора;

Възрастни хора;

Хора с нарушения на съня или хронична умора;

Тези, които са подложени на продължителен стрес;

Чести ефекти върху тялото

По време на геомагнитни колебания тялото реагира на промените в магнитното поле на Земята. Честите симптоми включват:

Внезапно повишаване на кръвното налягане;

Тежки мигрени, които са трудни за облекчаване;

Болки в тялото и обостряне на стари наранявания;

Трудности с концентрацията и емоционални промени;

Други възможни симптоми:

Главоболие;

Слабост и сънливост;

Раздразнителност;

Колебания на кръвното налягане;

Нарушения на съня;

Как да облекчим симптомите по време на активни периоди

Експертите препоръчват:

Спете 7–9 часа дневно;

Избягвайте физическо и емоционално пренапрежение;

Пийте много вода;

Ограничете на кафе, енергийни напитки и алкохол;

Прекарвайте на повече време на открито;

Наблюдавайте кръвното си налягане.

Хората с хронични заболявания трябва да се консултират с лекар и да следват предписаното лечение.