Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Колебанията в магнитното поле на Земята могат да повлияят не само на физическото благополучие, но и на емоционалното състояние, причинявайки необяснима тревожност или умора

7 февруари 2026, 07:04
П оследният месец на зимата ще бъде сериозно изпитание за хората, чувствителни към промените във времето, тъй като се очаква слънчевата активност да бъде нестабилна.

Кога се очакват колебания на магнитното поле през февруари, кои дни може да са най-предизвикателни и как да се предпазите през тези периоди.

Прогноза по дати до края на февруари

Февруари 2026 г. ще се характеризира с геомагнитни смущения с различна интензивност. Основните пикове се очакват в средата и края на месеца.

7–10 февруари: Първа значителна вълна. Очаква се умерена буря (K-индекс 4), която може да причини главоболие и нарушения на съня.

13–15 февруари: Силно слънчево изригване. Прогнозира се мощна магнитна буря (K-индекс 5–6). Това ще бъде най-опасният период за хора със сърдечно-съдови заболявания.

24–25 февруари: Умерена магнитна буря (K-индекс 4). Възможна апатия, намалена работоспособност и раздразнителност.

27–28 февруари: Последният акорд на месеца. Очакват се умерени колебания, засягащи най-вече хора с хронични ставни заболявания.

Подробна прогноза за предстоящия уикенд

  • 6 февруари: Възможни са умерени колебания (Kp 4–5) сутринта; ситуацията се стабилизира до следобед.
  • 7 февруари: Забележими колебания до Kp 4 са възможни само вечер; през деня ще бъде стабилно.
  • 8 февруари: Очакват се умерени магнитни колебания (Kp 4) сутринта; ситуацията се стабилизира до обяд.

Какво представляват геомагнитните бури и как ни влияят

Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от промени на Слънцето (слънчеви изригвания и слънчеви ветрове). Тези колебания могат временно да повлияят на биологичните процеси и човешкото благосъстояние.

Нивата на активност се измерват с помощта на индекса Kp:

  • Kp 0–2 – спокойно;
  • Kp 3–4 – умерени колебания;
  • Kp 5+ – магнитна буря;

Дори умерените колебания по-често засягат хора със сърдечно-съдови или нервни нарушения. 

Кой е най-засегнат от магнитните бури

  • Хора със сърдечно-съдови заболявания;
  • Хипертонични или хипотонични хора;
  • Чувствителни към времето хора;
  • Възрастни хора;
  • Хора с нарушения на съня или хронична умора;
  • Тези, които са подложени на продължителен стрес;

Чести ефекти върху тялото

По време на геомагнитни колебания тялото реагира на промените в магнитното поле на Земята. Честите симптоми включват:

  • Внезапно повишаване на кръвното налягане;
  • Тежки мигрени, които са трудни за облекчаване;
  • Болки в тялото и обостряне на стари наранявания;
  • Трудности с концентрацията и емоционални промени;

Други възможни симптоми:

  • Главоболие;
  • Слабост и сънливост;
  • Раздразнителност;
  • Колебания на кръвното налягане;
  • Нарушения на съня;

Как да облекчим симптомите по време на активни периоди

Експертите препоръчват:

  • Спете 7–9 часа дневно;
  • Избягвайте физическо и емоционално пренапрежение;
  • Пийте много вода;
  • Ограничете на кафе, енергийни напитки и алкохол;
  • Прекарвайте на повече време на открито;
  • Наблюдавайте кръвното си налягане.

Хората с хронични заболявания трябва да се консултират с лекар и да следват предписаното лечение.

Източник: rbc.ua    
