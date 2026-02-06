Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

П резидентът Доналд Тръмп изтри расисткото видео със семейство Обама от своята социална мрежа Трут Сошъл след силна негативна реакция на обществеността в САЩ, включително от собствената му Републиканска партия, предава Си Ен Ен.

Тръмп предизвика скандала, след като в четвъртък вечерта публикува видео, което изобразява бившия президент Барак Обама и бившата първа дама Мишел Обама като маймуни в джунгла.

Днес Белият дом обвини служител за видеото, публикувано в акаунта на Тръмп.

Тръмп публикува AI видео с ареста на Обама

Изявлението дойде след сериозни негативни реакции, включително от сенатор от Републиканската партия Тим Скот, единственият чернокож републиканец в Сената, който нарече публикацията расистка и каза, че Тръмп трябва да я премахне.

"Моля се да е фалшива, защото това е най-расисткото нещо, което съм виждал от тази администрация. Президентът трябва да я премахне", написа в X републиканецът от Южна Каролина, който е и председател на сенатска комисия.

Тръмп премахна публикация, споменаваща "обединен райх"

Първоначално Белият дом се опита да омаловажи скандала с видеото, наричайки го "фалшиво възмущение", но после премахна скандалната публикация.

Източник, запознат със ситуацията, каза пред Си Ен Ен, че конгресмени от Републиканската партия са се обадили на Тръмп, за да обсъдят публикацията с него.

Лицата на семейство Обама се появяват за кратко и внезапно към края на краткото видео, което промотира неверни твърдения, че машините за гласуване са помогнали за кражба на изборите през 2020 г. Скандалното е, че към главите им са прикачени маймунски тела, а на заден план звучи песента "Лъвът спи тази нощ".

Тръмп публикува AI видео със семейство Обама като маймуни

Майк Лоулър от Ню Йорк, който е един от най-влиятелните републиканци в Конгреса, също осъди публикацията и призова Тръмп да се извини.

"Публикацията на президента е нередна и невероятно обидна – независимо дали е умишлена или е грешка, и трябва да бъде изтрита незабавно с извинение", написа Лоулър в X.

Миналата година президентът публикува друго очевидно с изкуствен интелект генерирано видео, изобразяващо арестуването на Барак Обама в Овалния кабинет.