Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Windows е пълен с полезни инструменти, анимации, актуализации и фонови услуги. Но твърде многото добри неща могат да попречат на производителността. Операционната система трябва да е удобна на всички и затова има функции и услуги, от които повечето потребители всъщност не се нуждаят.

Може да освободите системни ресурси, да намалите разсейването и да направите компютъра си по-бърз и по-отзивчив, като ги изключите, казват от MakeUseOf. Ето как да се отървете от хаоса и да накарате Windows да работи за вас.

Най-големият враг на производителността е разсейването. По подразбиране Windows позволява на почти всяко инсталирано приложение да се бори за вашето внимание с известия и звукови сигнали. За да си върнете фокуса, първото нещо, което трябва да деактивирате, са несъществените известия.

Отидете в Настройки > Система > Известия и изключвайте приложенията, които не изискват незабавно внимание. Освен това използвайте Focus Assist (или „Фокус“ ​​в по-новите версии), за да заглушите автоматично разсейващите фактори през определени часове. Като деактивирате постоянния поток от нотификации, ще се разсейвате по-малко и ще сте по-продуктивни.

Много приложения тихо се добавят към списъка за автоматично стартиране при пускане на Windows. Това не само забавя времето за зареждане, но претрупва системните ресурси и изразходва RAM памет, която би трябвало да е предназначена за активните задачи. Като отворите диспечера на задачите (Ctrl + Shift + Esc) и отидете в раздела „Стартиращи приложения“, можете да деактивирате всичко, което не е от съществено значение за работата на системата. По-ефективното стартиране означава по-бърза и по-отзивчива машина от момента, в който влезете. Важно: не изключвайте системни приложения и драйвери/функции за видео картата (често са ясно именувани с AMD или Nvidia в името) или програми за периферни устройства, които използвате (например приложението за клавиатурата или мишката).

Лентата на задачите на Windows (позната и като таскбар) се превърна в основно място за функции за "ангажиране" на вниманието. „Уиджети“ и „Акценти от търсенето“ в лентата за търсене са предназначени да ви карат да кликвате и превъртате. За настройка, ориентирана към продуктивността, те трябва да бъдат деактивирани. Кликнете с десния бутон върху лентата на задачите, изберете „Настройки на лентата на задачите“ и изключете „Уиджети“, „Чат“ и полето за търсене, според предпочитанията си.

Windows изпълнява множество фонови услуги, които тихо консумират процесор, памет и захранване, дори когато не използвате свързани функции. Някои от тях, като например оптимизация за доставяне на Windows Update, услугата за достъп до Windows Mobile и услугите за телеметрия/отчитане на грешки, не са от съществено значение за ежедневна употреба и могат безопасно да бъдат изключени, ако не са ви необходими. Изключването им намалява натоварването на системата и може да подобри скоростта на реакция, особено на по-стари или по-слабо захранвани компютри.

Функции като синхронизирането на облачни услуги или честите фонови актуализации могат да използват непредсказуемо процесорните, дисковите и мрежовите ресурси. Временното поставяне на тези услуги на пауза, или деактивирането им, ако не ги използвате редовно, позволява на компютъра да посвети пълната си мощност на задачите на преден план, които са най-важни.

Windows използва различни „привлекателни за окото“ функции, като ефекти на прозрачност и анимации, за да придаде на потребителския интерфейс модерен вид. Макар и красиви, те могат да доведат до усещане за леко забавяне на работата, особено на по-стари компютри или такива с по-слаби спецификации. Отидете в Настройки > Достъпност > Визуални ефекти и може да деактивирате ефектите на прозрачност и анимационните ефекти. Windows няма да изглежда толкова „красив“, но възприеманата скорост на отваряне и затваряне на папки ще се увеличи значително.