Любопитно

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

Литосферните "капки" възникват, когато плътен, богат на минерали материал се образува в основата на земната кора

7 февруари 2026, 07:10
Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река
Източник: iStock

У чени може би са разкрили тайната зад една от най-значимите речни системи в Северна Америка, като са разбрали как една река е успяла да премине през планинска верига в Юта, която съществува от милиони години, пише Newsweek.

Въпросът как река Грийн, най-големият приток на река Колорадо, е оформила каньон с дълбочина около 700 метра през планините Юинта в Юта, които се издигат на 3 999 метра, вместо да ги заобиколи, озадачава геолозите повече от век и половина.

Още по-странното е, че докато планините Юинта са на около 50 милиона години, река Грийн следва този "изкачващ се" маршрут от по-малко от осем милиона години, отбелязват изследователи, ръководени от екип на Университета в Глазгоу, Шотландия.

Явление, известно като "литосферно капково течение"* (lithospheric dripping), което кара планините да потъват и след това да се издигат отново в рамките на милиони години, вероятно е причината за изненадващия маршрут на река Грийн, смята екипът.

"Вече около 150 години геолозите спорят как точно реките са се свързали, което е особено труден въпрос за тектонски неактивна зона, където големите геоложки събития са по-редки", казва авторът на изследването и геолог Адам Смит от Университета в Глазгоу в изявление.

Смит и неговият екип смятат, че са "събрали достатъчно доказателства, за да покажат, че "литосферното капково течение", което все още е сравнително нова концепция в геологията, е отговорно за това да издърпа земната повърхност надолу достатъчно, за да позволи на реките да се свържат и слеят".

Проучването показва, че река Грийн е прокарала пътя си през планините Юинта, като е текла върху терен, който временно е бил снижен, когато под планините е възникнало "литосферно капково течение" преди няколко милиона години.

През този период реката е ерозирала, а скалите и е оформила коритото.

Земята от Космоса: Зелена река се вие през радиоактивен "лабиринт от сенки"

Литосферните "капки" възникват, когато плътен, богат на минерали материал се образува в основата на земната кора и с времето става достатъчно тежък, за да потъне в мантията - дебел слой скала между кората и ядрото на Земята.

"Докато потъват, те могат да издърпат надолу земната повърхност над себе си, свличайки части от планинските вериги", обясняват изследователите. "Когато тази капка се откъсне и продължи да потъва самостоятелно, планинската верига се възстановява, оставяйки характерна зона на повдигане с форма на мишена в пейзажа над мястото, откъдето е започнало капково течение."

Въз основа на това колко надолу е паднала "капката" и скоростта на нейното движение геолозите смятат, че тя се е откъснала преди между два и пет милиона години. Тези оценки съвпадат с предишни изследвания, които приблизително определят периода, в който река Грийн е прорязала планините и се е свързала със системата на река Колорадо.

"Сливането на реките Грийн и Колорадо преди милиони години промени континенталния вододел на Северна Америка. То създаде линията, която разделя реките, вливащи се в Тихия океан, от тези, които се вливат в Атлантическия океан, и оформи нови граници на местообитанията на дивата природа, повлияли на нейната еволюция. Това е изключително значима част от континента", казва Смит.

Смит се надява, че последното изследване ще "помогне да се изгради нарастващото тяло от доказателства, че литосферните прокапвания може да са скритият отговор на много повече тектонски загадки, отколкото сме осъзнавали досега".

*Литосферното капково течение е  геоложки процес, при който част от най-долния слой на земната литосфера (кората и горната мантия) се нагрява, става плътна, „изгубва“ своята плаваемост и започва бавно да се спуска надолу в по-течната астеносфера (горната мантия) - бел.ред.

Източник: Newsweek     
Откритие на учени Река Грийн Планини Юинта Литосферно прокапване Формиране на каньон Геология Речна система Колорадо Северна Америка Геоложка загадка Континентален вододел
Последвайте ни

По темата

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

След провала с колите, Faraday се насочи към роботите

carmarket.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 1 ден
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 23 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 23 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Любопитно Преди 18 минути

Черният дроб е производител на протеини с високо съдържание на мазнини, дори в напреднала възраст

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Свят Преди 20 минути

Може да тренирате всеки ден, да се храните правилно и да си изграждате добри навици, но колко дълго ще живеете зависи до голяма степен от вашите гени. Въпреки това, силното влияние на гените не означава, че начинът на живот трябва да се пренебрегва

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Свят Преди 10 часа

Основното събитие на откриването е на стадион "Сан Сиро" в Милано

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Свят Преди 10 часа

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Свят Преди 10 часа

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

България Преди 10 часа

Резултатите показват, че водата не отговаря на изискванията за качеството на водата

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Свят Преди 11 часа

Днес Белият дом обвини служител за вече изтритото видеото

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Свят Преди 12 часа

Стойността на конфискуваното количество се оценява на повече от 150 хиляди евро

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Свят Преди 12 часа

По време на войната около 11 000 цивилни са загинали от снайперски обстрел и артилерийски атаки

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

България Преди 13 часа

Решението на Административният съд в Сливен подлежи на обжалване.

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

България Преди 13 часа

СГП поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

Свят Преди 14 часа

Комисията стартира мащабен 20-и пакет с цел той да бъде приет преди войната на Русия срещу Украйна да навлезе в петата си година

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

България Преди 14 часа

Средната януарска сметка спрямо предходната е по-висока с 30-40%

Атентат в джамия в Исламабад, Пакистан

Атентат в джамия взе десетки жертви, над 100 са ранени в Исламабад

Свят Преди 14 часа

Атаката е най-смъртоносният самоубийствен атентат в Исламабад от повече от десетилетие

MAGA реагира на интервюто на боксьорката Имане Хелиф

MAGA реагира на интервюто на боксьорката Имане Хелиф

Свят Преди 14 часа

"Моля, не ме използвайте за политически битки", заяви Хелиф

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

България Преди 14 часа

Използван е негов биологичен материал, оставен за съхранение

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 7 февруари, събота

Edna.bg

Поетесата Маргарита Петкова представя книга с откровения за живота си

Edna.bg

Горещо варненско дерби дава старт на деня в efbet Лига

Gong.bg

Везенков се развихри при разгромна победа на Олимпиакос

Gong.bg

До 15 градуса през почивните дни

Nova.bg

Случаят „Петрохан”: 15-годишно дете е в неизвестност от 9 дни

Nova.bg