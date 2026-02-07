Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

У чени може би са разкрили тайната зад една от най-значимите речни системи в Северна Америка, като са разбрали как една река е успяла да премине през планинска верига в Юта, която съществува от милиони години, пише Newsweek .

Въпросът как река Грийн, най-големият приток на река Колорадо, е оформила каньон с дълбочина около 700 метра през планините Юинта в Юта, които се издигат на 3 999 метра, вместо да ги заобиколи, озадачава геолозите повече от век и половина.

Още по-странното е, че докато планините Юинта са на около 50 милиона години, река Грийн следва този "изкачващ се" маршрут от по-малко от осем милиона години, отбелязват изследователи, ръководени от екип на Университета в Глазгоу, Шотландия.

Явление, известно като "литосферно капково течение"* (lithospheric dripping), което кара планините да потъват и след това да се издигат отново в рамките на милиони години, вероятно е причината за изненадващия маршрут на река Грийн, смята екипът.

"Вече около 150 години геолозите спорят как точно реките са се свързали, което е особено труден въпрос за тектонски неактивна зона, където големите геоложки събития са по-редки", казва авторът на изследването и геолог Адам Смит от Университета в Глазгоу в изявление.

Смит и неговият екип смятат, че са "събрали достатъчно доказателства, за да покажат, че "литосферното капково течение", което все още е сравнително нова концепция в геологията, е отговорно за това да издърпа земната повърхност надолу достатъчно, за да позволи на реките да се свържат и слеят".

Проучването показва, че река Грийн е прокарала пътя си през планините Юинта, като е текла върху терен, който временно е бил снижен, когато под планините е възникнало "литосферно капково течение" преди няколко милиона години.

През този период реката е ерозирала, а скалите и е оформила коритото.

Земята от Космоса: Зелена река се вие през радиоактивен "лабиринт от сенки"

Литосферните "капки" възникват, когато плътен, богат на минерали материал се образува в основата на земната кора и с времето става достатъчно тежък, за да потъне в мантията - дебел слой скала между кората и ядрото на Земята.

"Докато потъват, те могат да издърпат надолу земната повърхност над себе си, свличайки части от планинските вериги", обясняват изследователите. "Когато тази капка се откъсне и продължи да потъва самостоятелно, планинската верига се възстановява, оставяйки характерна зона на повдигане с форма на мишена в пейзажа над мястото, откъдето е започнало капково течение."

Въз основа на това колко надолу е паднала "капката" и скоростта на нейното движение геолозите смятат, че тя се е откъснала преди между два и пет милиона години. Тези оценки съвпадат с предишни изследвания, които приблизително определят периода, в който река Грийн е прорязала планините и се е свързала със системата на река Колорадо.

"Сливането на реките Грийн и Колорадо преди милиони години промени континенталния вододел на Северна Америка. То създаде линията, която разделя реките, вливащи се в Тихия океан, от тези, които се вливат в Атлантическия океан, и оформи нови граници на местообитанията на дивата природа, повлияли на нейната еволюция. Това е изключително значима част от континента", казва Смит.

Смит се надява, че последното изследване ще "помогне да се изгради нарастващото тяло от доказателства, че литосферните прокапвания може да са скритият отговор на много повече тектонски загадки, отколкото сме осъзнавали досега".

*Литосферното капково течение е геоложки процес, при който част от най-долния слой на земната литосфера (кората и горната мантия) се нагрява, става плътна, „изгубва“ своята плаваемост и започва бавно да се спуска надолу в по-течната астеносфера (горната мантия) - бел.ред.