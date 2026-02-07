САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

Д ържавният департамент на САЩ е одобрил потенциална продажба на резервни части за военно оборудване на украинската армия на стойност 185 милиона долара, предаде агенция Ройтерс, като се позова на Пентагона.

Киев поиска по-рано от САЩ различна материално-техническа подкрепа, включително резервни части за транспортни средства и оръжейни системи.

Администрацията на САЩ вече е уведомила Конгреса за решението да одобри евентуалното предоставяне на услуги и системи. Законодателният орган има 30 дни, за да разгледа потенциалната сделка.

Потенциалната продажба на резервни части за военно оборудване на Украйна от САЩ на стойност 185 милиона долара, одобрена от Държавния департамент и изпратена за разглеждане в Конгреса, следва установен механизъм на военна помощ, който претърпява различни фази и политически нюанси.

Първите по-конкретни сигнали за възобновяване на този тип трансакции се появиха през май 2025 г., когато Държавният департамент на САЩ издаде първия лиценз за износ на „военно оборудване и услуги на стойност 50 милиона долара или повече“ за Украйна, след като предишна администрация бе спряла цялата военна помощ. Този ход, свързан със споразумение за минерални ресурси между двете страни, деблокира пътя за подновени доставки.

Впоследствие, процесът по осигуряване на военна помощ срещна редица предизвикателства на вътрешнополитическо ниво в САЩ. Към края на 2023 г. говорителят на Съвета за национална сигурност Джон Кърби заяви, че САЩ разполагат със средства "само за още един пакет оръжия за Украйна" без одобрение от Конгреса за нова помощ. Тази ситуация доведе до обмисляне на алтернативни подходи. Например, през януари 2024 г. администрацията на Джо Байдън се опита да заобиколи опозицията на Конгреса, дарявайки оръжия на Гърция с очакването Атина на свой ред да предостави оръжия на Киев. Този маньовър бе директен отговор на месеците на блокиране на пакет от 61 милиарда долара от страна на републиканските законодатели.

След тези периоди на несигурност и заобиколни решения, през май 2024 г., САЩ подготвиха нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 400 милиона долара, след като Конгресът най-накрая одобри по-широк пакет за чуждестранна помощ от 95 милиарда долара. Този пакет включваше артилерия, ракети за ПВО системи NASAMS, противотанкови снаряди и бронирани машини, връщайки темпото на оръжейните доставки към по-обичайно ниво. Тези стъпки представляват част от сложната система за подкрепа, която продължава да се адаптира към променящите се политически и военни условия.