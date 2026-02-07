Свят

САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.

Киев поиска по-рано от САЩ различна материално-техническа подкрепа

7 февруари 2026, 07:29
САЩ одобри потенциалната продажба на резервни части за Украйна за $185 млн.
Източник: БТА

Д ържавният департамент на САЩ е одобрил потенциална продажба на резервни части за военно оборудване на украинската армия на стойност 185 милиона долара, предаде агенция Ройтерс, като се позова на Пентагона.

Киев поиска по-рано от САЩ различна материално-техническа подкрепа, включително резервни части за транспортни средства и оръжейни системи.

Администрацията на САЩ вече е уведомила Конгреса за решението да одобри евентуалното предоставяне на услуги и системи. Законодателният орган има 30 дни, за да разгледа потенциалната сделка.

Потенциалната продажба на резервни части за военно оборудване на Украйна от САЩ на стойност 185 милиона долара, одобрена от Държавния департамент и изпратена за разглеждане в Конгреса, следва установен механизъм на военна помощ, който претърпява различни фази и политически нюанси.

Първите по-конкретни сигнали за възобновяване на този тип трансакции се появиха през май 2025 г., когато Държавният департамент на САЩ издаде първия лиценз за износ на „военно оборудване и услуги на стойност 50 милиона долара или повече“ за Украйна, след като предишна администрация бе спряла цялата военна помощ. Този ход, свързан със споразумение за минерални ресурси между двете страни, деблокира пътя за подновени доставки.

Впоследствие, процесът по осигуряване на военна помощ срещна редица предизвикателства на вътрешнополитическо ниво в САЩ. Към края на 2023 г. говорителят на Съвета за национална сигурност Джон Кърби заяви, че САЩ разполагат със средства "само за още един пакет оръжия за Украйна" без одобрение от Конгреса за нова помощ. Тази ситуация доведе до обмисляне на алтернативни подходи. Например, през януари 2024 г. администрацията на Джо Байдън се опита да заобиколи опозицията на Конгреса, дарявайки оръжия на Гърция с очакването Атина на свой ред да предостави оръжия на Киев. Този маньовър бе директен отговор на месеците на блокиране на пакет от 61 милиарда долара от страна на републиканските законодатели.

След тези периоди на несигурност и заобиколни решения, през май 2024 г., САЩ подготвиха нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 400 милиона долара, след като Конгресът най-накрая одобри по-широк пакет за чуждестранна помощ от 95 милиарда долара. Този пакет включваше артилерия, ракети за ПВО системи NASAMS, противотанкови снаряди и бронирани машини, връщайки темпото на оръжейните доставки към по-обичайно ниво. Тези стъпки представляват част от сложната система за подкрепа, която продължава да се адаптира към променящите се политически и военни условия.

 

Източник: БТА, София Георгиева    
Държавен департамент на САЩ Украинска армия Военно оборудване Резервни части 185 милиона долара Пентагон Конгрес на САЩ Материално-техническа подкрепа Оръжейни системи Потенциална продажба
Последвайте ни

По темата

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Плюсовете и минусите на Kавапу

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Ексклузивно

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Преди 12 часа
Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия
Ексклузивно

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Преди 10 часа
Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ
Ексклузивно

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Преди 12 часа
Издирват дете след случая
Ексклузивно

Издирват дете след случая "Петрохан"

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Любопитно Преди 49 минути

Черният дроб е производител на протеини с високо съдържание на мазнини, дори в напреднала възраст

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Технологии Преди 53 минути

Операционната система на Microsoft позволява много голям набор от персонализирани настройки, чрез които потребителите могат да я нагодят според собствените си предпочитания и тя да бъде по-бърза и адаптивна за различно съдържание

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Свят Преди 11 часа

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Свят Преди 11 часа

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

България Преди 11 часа

Резултатите показват, че водата не отговаря на изискванията за качеството на водата

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Свят Преди 13 часа

Стойността на конфискуваното количество се оценява на повече от 150 хиляди евро

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Свят Преди 13 часа

По време на войната около 11 000 цивилни са загинали от снайперски обстрел и артилерийски атаки

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

България Преди 14 часа

Решението на Административният съд в Сливен подлежи на обжалване.

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

България Преди 14 часа

СГП поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

Свят Преди 14 часа

Комисията стартира мащабен 20-и пакет с цел той да бъде приет преди войната на Русия срещу Украйна да навлезе в петата си година

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

България Преди 14 часа

Средната януарска сметка спрямо предходната е по-висока с 30-40%

Атентат в джамия в Исламабад, Пакистан

Атентат в джамия взе десетки жертви, над 100 са ранени в Исламабад

Свят Преди 14 часа

Атаката е най-смъртоносният самоубийствен атентат в Исламабад от повече от десетилетие

MAGA реагира на интервюто на боксьорката Имане Хелиф

MAGA реагира на интервюто на боксьорката Имане Хелиф

Свят Преди 14 часа

"Моля, не ме използвайте за политически битки", заяви Хелиф

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

България Преди 14 часа

Използван е негов биологичен материал, оставен за съхранение

Дворецът, в който се събраха на преговори представители на САЩ и Иран

Техеран: Добро начало. САЩ отвърнаха със санкции

Свят Преди 15 часа

Мама или тате? Кой влияе повече на здравето на детето – науката разкрива

Мама или тате? Кой влияе повече на здравето на детето – науката разкрива

Любопитно Преди 15 часа

В продължение на десетилетия психологията и медицината са се фокусирали върху майките: ако нещо се обърка с детето, обществото често обвинява майчината свръхзакрила или емоционална студенина

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 февруари, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 февруари, събота

Edna.bg

Лудогорец с коварно гостуване на Локомотив в София

Gong.bg

Горещо варненско дерби дава старт на деня в efbet Лига

Gong.bg

До 15 градуса през почивните дни

Nova.bg

Случаят „Петрохан”: 15-годишно дете е в неизвестност от 9 дни

Nova.bg