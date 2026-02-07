Свят

Пентагонът прекъсва връзките си с Харвард

Министърът на отбраната Пийт Хегсет посочи в изявление, че Харвард „вече не отговаря на нуждите на военното министерство или военните служби“

7 февруари 2026, 08:28
Пентагонът прекъсва връзките си с Харвард
Източник: iStock

П ентагонът обяви в петък (американско време), че прекъсва връзките си с Харвардския университет, прекратявайки всички военни обучения, стипендии и програми за сертификати с институцията от т. нар. "Бръшлянова лига", предаде Асошиейтед прес.

Това е най-новото развитие в конфликта между администрацията на президента Доналд Тръмп и Харвардския университет по повод исканията на Белия дом за реформи в образователната институция.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет посочи в изявление, че Харвард „вече не отговаря на нуждите на военното министерство или военните служби“.

„Твърде дълго това министерство изпращаше най-добрите и най-умните си офицери в Харвард, надявайки се, че университетът ще разбере и оцени нашата бойна класа“, каза Хегсет. „Вместо това, твърде много от нашите офицери се върнаха, приличащи твърде много на Харвард – с глави, пълни с глобалистки и радикални идеологии, които не подобряват нашите бойни редици“, посочи той.

Считано от академичната 2026-2027 година, Пентагонът ще преустанови професионалното военно образование на ниво магистратура, стипендиите и програмите за сертификати, се посочва в изявлението, цитирано от АП. Персоналът, който в момента посещава занятия в Харвард, ще може да завърши тези курсове.

Самият Хегсет е получил магистърска степен от Харвард, но той символично върна дипломата си в предаване на „Фокс нюз“ през 2022 г., припомня АП.

След месеци на преговори: Тръмп обяви, че има сделка с Харвадр

Военните предлагат на своите офицери различни възможности за получаване на образование на ниво магистърска степен както във военни колежи, така и в граждански институции като Харвардския университет.

Доналд Тръмп обвинява Харвард и други американски университети от престижната "Бръшлянова лига" в насърчаването на "прогресистка" и антисемитска идеология, като същевременно ги укорява, че не успяват да осигурят достатъчна защита на студентите с еврейски произход по време на демонстрации в подкрепа на Палестина. Така президентската администрация подаде съдебни искове, поиска огромни обезщетения и отне федерални субсидии от много университети.

По-рано тази седмица Тръмп съобщи, че администрацията му ще предяви иск за обезщетение на стойност 1 млрд. долара от Харвардския университет.

Източник: БТА, София Георгиева    
Пентагон Харвардски университет Прекратяване на връзки Военно обучение Доналд Тръмп Конфликт Глобалистки идеологии Прогресистка идеология Съдебни искове Образователни реформи
Последвайте ни

По темата

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
BMW призна, че абонамент за подгряващи седалки е грешка, но вижда смисъл в тези услуги

BMW призна, че абонамент за подгряващи седалки е грешка, но вижда смисъл в тези услуги

carmarket.bg
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Ексклузивно

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Преди 14 часа
Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия
Ексклузивно

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Преди 12 часа
Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ
Ексклузивно

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Преди 13 часа
Издирват дете след случая
Ексклузивно

Издирват дете след случая "Петрохан"

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Свят Преди 29 минути

"Някои от кучетата бяха откарани във ветеринарна клиника, но не бе възможно да бъдат спасени"

<p>След преговорите - заплахи: Тръмп подготвя икономически удар срещу Иран</p>

Тръмп заплаши с наказателни мита търговските партньори на Иран

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ обяви възможни тарифи до 25% за държави, които купуват петрол и услуги от Техеран, на фона на нови санкции и преговори за ядрената програма

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Край на стареенето на имунитета? Учени превърнаха орган в „фабрика“ за вечна младост

Любопитно Преди 2 часа

Черният дроб е производител на протеини с високо съдържание на мазнини, дори в напреднала възраст

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Свят Преди 2 часа

„Трябва да започнем да архивираме целия живот на Земята, защото въпреки че опазването работи, то не действа със скоростта, с която изтребваме видове“, каза главният изпълнителен директор Бен Лам

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Технологии Преди 2 часа

Операционната система на Microsoft позволява много голям набор от персонализирани настройки, чрез които потребителите могат да я нагодят според собствените си предпочитания и тя да бъде по-бърза и адаптивна за различно съдържание

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Свят Преди 2 часа

Колебанията в магнитното поле на Земята могат да повлияят не само на физическото благополучие, но и на емоционалното състояние, причинявайки необяснима тревожност или умора

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Свят Преди 11 часа

Според той е предавал строго секретни военни данни чрез специализиран криптиран софтуер

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Свят Преди 12 часа

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Свят Преди 12 часа

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

България Преди 13 часа

Резултатите показват, че водата не отговаря на изискванията за качеството на водата

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Свят Преди 14 часа

Стойността на конфискуваното количество се оценява на повече от 150 хиляди евро

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Свят Преди 14 часа

По време на войната около 11 000 цивилни са загинали от снайперски обстрел и артилерийски атаки

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

България Преди 15 часа

Решението на Административният съд в Сливен подлежи на обжалване.

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

България Преди 15 часа

СГП поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

Свят Преди 16 часа

Комисията стартира мащабен 20-и пакет с цел той да бъде приет преди войната на Русия срещу Украйна да навлезе в петата си година

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Вдовицата на Диого Жота с емоционален жест към сина им за рождения му ден

Edna.bg

Честито: Тези редки имена празнуват имен ден днес!

Edna.bg

Тотнъм и Франк изправени пред тест срещу летящия Карик и Ман Юнайтед

Gong.bg

Фарке с огромни комплименти към Груев: Той е микс между Стоичков и Матеус

Gong.bg

„Въпроси и отговори за еврото”: Може ли рестото да има колекционерска стойност

Nova.bg

Първото лято в евро: Ще поскъпне ли почивката по Черноморието

Nova.bg