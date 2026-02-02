Скандал след наградите "Грами": Доналд Тръмп заплаши да съди водещия

Тръмп: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран

Норвежката принцеса Мете-Марит се срещала с Епстийн, но не е посещавала неговия остров

А мериканският президент Доналд Тръмп заплаши да съди комика Тревър Ноа, водещ на 68-ата церемония по връчването на наградите "Грами", където неговата миграционна политика беше подложена на остра критика, заради намек, който той направи за случая "Епстийн", предаде Франс прес.

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

"Водещият Тревър Ноа заяви неправилно за мен, че Доналд Тръмп и Бил Клинтън са прекарвали време на острова на Епстийн. НЕВЯРНО!!!", написа президентът в социалната мрежа Тruth Social веднага след края на церемонията в Лос Анджелис.

"Не мога да говоря от името на Бил, но аз никога не съм бил на острова на Епстийн, нито дори някъде наблизо, и до тази невярна и клеветническа декларация от тази вечер никой никога не ме е обвинявал, че съм бил там, дори медиите, които разпространяват неверни твърдения", заяви Доналд Тръмп.

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"

"Ноа, този пълен неудачник, по-добре да се информира правилно и бързо. Изглежда, че ще изпратя адвокатите си да съдят този беден, жалък, неталантлив и напълно идиотски водещ и да му искат много пари", заплаши той.

"Приготви се, Ноа, ще се забавлявам с теб!", добавя Тръмп в заключение.

Тревър Ноа спомена Тръмп и Епстийн след победата на Били Айлиш в категорията "Песен на годината", отбелязва АФП.

"Ето я, песента на годината! Поздравления, Били Айлиш. Уау. Това е Грами, която всеки артист иска – почти толкова, колкото Тръмп иска Гренландия. Което е логично, защото след като Епщайн си отиде, той се нуждае от нов остров, където да се забавлява с Бил Клинтън", заяви Ноа.