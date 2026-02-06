Свят

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

"Това е Кортина, ние командваме тук"

6 февруари 2026, 22:44
Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада
Източник: iStock

Р ано сутринта на 8 октомври, провинциалното командване на карабинерите в Белуно публикува прессъобщение, в което се съобщава за трима арестувани, в кулминацията на едногодишно разследване, наречено Операция „Нулиране“. Двама от тримата са братя. И двамата са били известни членове на скандалните „Ултраси“ на Лацио - „Иридучибили“ и са се хвалили с лични връзки с бившия бос Фабрицио Пискители, който беше убит през 2019 г., пише "Гардиън".

Престъпленията, по които братята са арестувани, не са извършени в Рим, а на 600 км на север, в малкия алпийски ски курорт Кортина д'Ампецо, високо в Доломитите, където днес започват Зимните олимпийски игри, които ще продължат през следващите три седмици.

Италия: Иззеха активи за €1,6 млрд. от мафията

Братята все още очакват съдебен процес, но местната прокуратура твърди, че са провеждали операция в три фази. Първата била поемане на контрол над мрежата за разпространение на наркотици в Кортина, втората - поемане на контрол над три нощни клуба, а третата - изнудване на местния общински съвет да им възложи строителните договори за Олимпиадата.

Сред доказателствата е бележка на телефона на един от братята, в която се казва: "Искаме гаражите, бившата сладкарница, отбивката и новия околовръстен път, изграждането на туристическото селище".

Карабинерите удариха босове на Коза ностра

Според Дирекцията за разследване и борба с мафията на италианското правителство, 38% от всички мерки срещу мафията, предприети в Италия през 2024 г., са били свързани със строителния сектор, когато около 200 обекта за обществени работи са били разследвани за предполагаемо проникване на организирана престъпност.

Последното голямо международно събитие, проведено в Милано, Световното изложение през 2015 г., беше помрачено от корупция около строителните договори. Експото струваше 2,6 милиарда евро. Сумата за Зимните олимпийски игри е над два пъти по-голяма.

Дирекцията за разследване и борба с мафията докладва на парламента в Италия, че "Зимните олимпийски игри представляват значимо събитие... за престъпни синдикати, заинтересовани да се наложат в процедурите за възлагане на търгове".

В Италия задържаха 160 души за връзки с мафията

През 2024 г. "само в Ломбардия бяха приети 50 мерки за забрана срещу мафията. Една от тях беше срещу строителна компания, работеща по изграждането на подземен паркинг, включен в "Плана за работи за Олимпийските игри Милано-Кортина 2026", след като "директорите на компанията установени лични и професионални отношения с членове на Ндрангета".

Двамата братя не са членове на мафията, според прокурора, но са обвинени в използване на "мафиотския методи": изнудване, принуда и сплашване.

Обвинението твърди, че мъжете са заплашвали и пребивали конкурентни наркодилъри, завлекли са собственик на нощен клуб в гората под дулото на пистолет и са се опитали да корумпират общински съветник, като са му предложили да му осигурят гласове в замяна на строителни договори, след което са го заплашили, когато е отказал да сътрудничи с тях.

"Това е Кортина, ние командваме тук", казал единият от задържаните по време на ареста: "Аз не съм престъпник от малък град, аз съм шефът и ще решим това нещо с оръжия".

В рамките на инициативата "Открити Олимпийски игри 26" организаторите на спортното събитие ангажимент да публикуват всички свои финансови операции на публичен портал, който се актуализира на всеки 45 дни. Поради това знаем, че около 1,6 милиарда евро се изразходват за осъществяването на Олимпиадата, останалите 4,12 милиарда евро, предвидени за събитието, са за свързани други  дейности, включително 2,816 милиарда евро за пътни проекти, повече от половината от които няма да бъдат завършени до края на състезанията, а последният е планиран за 2033 г.

Източник: The Guardian    
Зимни олимпийски игри Кортина Организирана престъпност
Последвайте ни
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Пазете трудовите книжки

Пазете трудовите книжки

pariteni.bg
13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 17 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 16 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 15 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Свят Преди 2 часа

Според той е предавал строго секретни военни данни чрез специализиран криптиран софтуер

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Свят Преди 3 часа

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Свят Преди 5 часа

Стойността на конфискуваното количество се оценява на повече от 150 хиляди евро

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Свят Преди 5 часа

По време на войната около 11 000 цивилни са загинали от снайперски обстрел и артилерийски атаки

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

България Преди 6 часа

Решението на Административният съд в Сливен подлежи на обжалване.

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

Пребит до смърт човек насред Бистрица, пуснаха обвиняемия под домашен арест

България Преди 6 часа

СГП поиска спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

ЕС удря руската енергетика, банки, стоки и услуги в нов пакет санкции

Свят Преди 6 часа

Комисията стартира мащабен 20-и пакет с цел той да бъде приет преди войната на Русия срещу Украйна да навлезе в петата си година

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

ЕРП-тата обявиха - високите сметки за ток са заради повишено потребление

България Преди 7 часа

Средната януарска сметка спрямо предходната е по-висока с 30-40%

Атентат в джамия в Исламабад, Пакистан

Атентат в джамия взе десетки жертви, над 100 са ранени в Исламабад

Свят Преди 7 часа

Атаката е най-смъртоносният самоубийствен атентат в Исламабад от повече от десетилетие

MAGA реагира на интервюто на боксьорката Имане Хелиф

MAGA реагира на интервюто на боксьорката Имане Хелиф

Свят Преди 7 часа

"Моля, не ме използвайте за политически битки", заяви Хелиф

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

Българин осъди болница, без да знае го направили баща

България Преди 7 часа

Използван е негов биологичен материал, оставен за съхранение

Дворецът, в който се събраха на преговори представители на САЩ и Иран

Техеран: Добро начало. САЩ отвърнаха със санкции

Свят Преди 7 часа

Издирват дете след случая "Петрохан"

Издирват дете след случая "Петрохан"

България Преди 7 часа

ДАЗД се е самосезирала и своевременно е сезирала останалите компетентни органи

Мама или тате? Кой влияе повече на здравето на детето – науката разкрива

Мама или тате? Кой влияе повече на здравето на детето – науката разкрива

Любопитно Преди 7 часа

В продължение на десетилетия психологията и медицината са се фокусирали върху майките: ако нещо се обърка с детето, обществото често обвинява майчината свръхзакрила или емоционална студенина

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

България Преди 7 часа

Омбудсманът алармира за буферни паркинги в София

Омбудсманът алармира за буферни паркинги в София

България Преди 8 часа

Последиците от взетото решение ще засегне значителен брой граждани и ще доведе до увеличаване на трафика в столицата

Всичко от днес

От мрежата

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Поетесата Маргарита Петкова представя книга с откровения за живота си

Edna.bg

Селена Гомес е истинска щастливка: Бени Бланко е „Instagram съпругът“, за когото всички говорят

Edna.bg

Везенков се развихри при разгромна победа на Олимпиакос

Gong.bg

България зае мястото си в традиционния Парад на нациите на Олимпийските игри (снимки)

Gong.bg

Случаят „Петрохан”: 15-годишно дете е в неизвестност от 9 дни

Nova.bg

Откриването на Зимните олимпийски игри започна в Италия (ГАЛЕРИЯ)

Nova.bg