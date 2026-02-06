Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Р ано сутринта на 8 октомври, провинциалното командване на карабинерите в Белуно публикува прессъобщение, в което се съобщава за трима арестувани, в кулминацията на едногодишно разследване, наречено Операция „Нулиране“. Двама от тримата са братя. И двамата са били известни членове на скандалните „Ултраси“ на Лацио - „Иридучибили“ и са се хвалили с лични връзки с бившия бос Фабрицио Пискители, който беше убит през 2019 г., пише "Гардиън".

Престъпленията, по които братята са арестувани, не са извършени в Рим, а на 600 км на север, в малкия алпийски ски курорт Кортина д'Ампецо, високо в Доломитите, където днес започват Зимните олимпийски игри, които ще продължат през следващите три седмици.

Братята все още очакват съдебен процес, но местната прокуратура твърди, че са провеждали операция в три фази. Първата била поемане на контрол над мрежата за разпространение на наркотици в Кортина, втората - поемане на контрол над три нощни клуба, а третата - изнудване на местния общински съвет да им възложи строителните договори за Олимпиадата.

Сред доказателствата е бележка на телефона на един от братята, в която се казва: "Искаме гаражите, бившата сладкарница, отбивката и новия околовръстен път, изграждането на туристическото селище".

Според Дирекцията за разследване и борба с мафията на италианското правителство, 38% от всички мерки срещу мафията, предприети в Италия през 2024 г., са били свързани със строителния сектор, когато около 200 обекта за обществени работи са били разследвани за предполагаемо проникване на организирана престъпност.

Последното голямо международно събитие, проведено в Милано, Световното изложение през 2015 г., беше помрачено от корупция около строителните договори. Експото струваше 2,6 милиарда евро. Сумата за Зимните олимпийски игри е над два пъти по-голяма.

Дирекцията за разследване и борба с мафията докладва на парламента в Италия, че "Зимните олимпийски игри представляват значимо събитие... за престъпни синдикати, заинтересовани да се наложат в процедурите за възлагане на търгове".

През 2024 г. "само в Ломбардия бяха приети 50 мерки за забрана срещу мафията. Една от тях беше срещу строителна компания, работеща по изграждането на подземен паркинг, включен в "Плана за работи за Олимпийските игри Милано-Кортина 2026", след като "директорите на компанията установени лични и професионални отношения с членове на Ндрангета".

Двамата братя не са членове на мафията, според прокурора, но са обвинени в използване на "мафиотския методи": изнудване, принуда и сплашване.

Обвинението твърди, че мъжете са заплашвали и пребивали конкурентни наркодилъри, завлекли са собственик на нощен клуб в гората под дулото на пистолет и са се опитали да корумпират общински съветник, като са му предложили да му осигурят гласове в замяна на строителни договори, след което са го заплашили, когато е отказал да сътрудничи с тях.

"Това е Кортина, ние командваме тук", казал единият от задържаните по време на ареста: "Аз не съм престъпник от малък град, аз съм шефът и ще решим това нещо с оръжия".

В рамките на инициативата "Открити Олимпийски игри 26" организаторите на спортното събитие ангажимент да публикуват всички свои финансови операции на публичен портал, който се актуализира на всеки 45 дни. Поради това знаем, че около 1,6 милиарда евро се изразходват за осъществяването на Олимпиадата, останалите 4,12 милиарда евро, предвидени за събитието, са за свързани други дейности, включително 2,816 милиарда евро за пътни проекти, повече от половината от които няма да бъдат завършени до края на състезанията, а последният е планиран за 2033 г.