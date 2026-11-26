Жълт код за дъжд и поледици в четвъртък, в събота идва и сняг

Съдът решава дали да остави в ареста тримата тийнейджъри, обвинени в блудство с 15-годишно момиче

Соченият за лидер на пловдивския „Ку-клукс-клан“ иска да излезе от ареста

Нови разкрития за тежката катастрофа на „Тракия”, при която загина 62-годишна жена

Еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на определени сектори.

Ваучерите за храна ще могат да достигат 200 евро месечно, но сумата над 102 евро ще се облага със 7%.

Данъкът за лично ползване на фирмени активи се увеличава от 3% на 7%.

Предвиждат се поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите и акциз за мощните автомобили с двигатели с вътрешно горене.

Зaлагaт се по-висок праг за регистрация по ДДС и по-големи данъчни облекчения за семействата с деца.

​Ваучери, акцизи, ДДС: Бюджетната комисия обсъжда промените в данъчното законодателство

Народното събрание ще гласува окончателно пакета от данъчни промени, предложени от правителството за 2027 г. От приемането на законопроектите зависи приходната част на държавния бюджет за следващата година. Предложенията предвиждат както нови данъчни тежести за бизнеса и потребителите, така и по-големи облекчения за семействата с деца.

Сред основните промени са:

33% еднократен данък върху свръхпечалбите за определени икономически сектори, сред които банки, застрахователи, телекомуникационни компании и големи търговски вериги.

Ваучери за храна до 200 евро месечно, като сумата над 102,26 евро ще се облага със 7%.

Увеличение на данък „уикенд“ от 3% на 7% за лично ползване на фирмени активи.

Поетапно увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти, както и въвеждане на акциз за мощните автомобили с двигатели с вътрешно горене.

По-висок праг за регистрация по ДДС и увеличаване на данъчните облекчения за семействата с деца.

По-скъпи кредити и по-малко от ваучерите: Какво може да донесат данъчните промени през 2027 г.

Какви промени се предвиждат?

Едно от най-значимите предложения е въвеждането на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите за определени икономически сектори през 2027 г. Мярката обхваща финансови институции, застрахователни дружества, телекомуникационни оператори, обменни бюра, компании за бързи кредити и големи търговци на храни.

Промени се предвиждат и при ваучерите за храна. Максималният им месечен размер ще може да достигне 200 евро, но сумата над 102,26 евро ще се облага със 7%.

Данъкът „уикенд“, който се начислява за лично ползване на фирмени активи, също ще бъде увеличен. Предложението е ставката да нарасне от 3% на 7%.

Бизнесът предлага друг данък за ваучерите и оспорва свръхпечалбата

В пакета са включени още поетапно увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти и нов акциз за автомобилите с двигатели с вътрешно горене и мощност над 340 конски сили. Предвижда се и повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС.

Промените засягат и данъчните облекчения за семействата. Предлага се увеличаване на облекченията за отглеждане на деца, както и по-високи суми за родителите на деца с увреждания.

Oдобриха 7% данък за ваучери над 102 евро и по-висок "данък уикенд"

Какво се знае до момента?

Пакетът от данъчни законопроекти беше приет на първо четене в парламента на 11 ноември. На 24 ноември Комисията по бюджет и финанси го одобри и на второ четене след продължителни дебати. Според обобщената информация на БНТ очакваният фискален ефект от мерките е близо 2 млрд. евро.

Нови данъци за мощните коли и промени при ваучерите за храна: Какво предвижда пакетът за 2027 г.

Предложенията са част от подготовката на бюджета за 2027 г. и целят увеличаване на приходите в държавната хазна. В същото време част от мерките, особено облагането на свръхпечалбите и ваучерите за храна, предизвикаха възражения от страна на работодателските организации и синдикатите.

Окончателното гласуване ще определи кои от предложените промени ще станат част от данъчното законодателство и как ще се отразят върху разходите на домакинствата и бизнеса през 2027 г.