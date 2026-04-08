Последен опит да спаси НАТО от Тръмп - най-тежкото изпитание за Рюте досега

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте предприема още едно напрегнато посещение в Белия дом в сряда, с надеждата отново да предотврати разпадането на трансатлантическия съюз от президента Доналд Тръмп.

Но тъй като Тръмп е решен да постигне ясна победа в това, което се е превърнало в сложен конфликт с Иран, президентът все по-враждебно се отнася към европейските съюзници, а цялата публична ласкателност на Рюте може да не е достатъчна, за да предотврати по-дълбок и вероятно необратим разрив.

Въпреки че Тръмп е колебаел между това да казва, че е "много разочарован" от нежеланието на съюзниците да се включат в конфликта с Иран и понякога да омаловажава раздразнението си, той е бил "много последователен" в недоволството си зад затворени врати, според високопоставен служител от администрацията, пожелал анонимност, за да опише откровените му позиции.

Президентът, който миналата седмица каза пред журналисти, че "преразглежда" ролята на САЩ в НАТО, не може официално да изтегли страната без мнозинство от две трети в Сената или акт на Конгреса. Но, според същия служител, той има "други начини да намали ангажимента на САЩ". Това може да включва съкращаване на финансирането за операции на НАТО, намаляване на военните сили в Европа или дори спиране на споделянето на разузнавателна информация с Украйна във войната срещу Русия.

Тръмп намекна на пресконференция в понеделник, че нарастващата му неприязън към НАТО "е започнала" с отказа на Европа да се поддаде на натиска му по-рано тази година, когато той заплаши да завземе Гренландия от Дания. "Искаме Гренландия. Те не искат да я дадат. И аз казах: "довиждане."

Но в Брюксел и из цяла Европа много служители изразяват сходно ниво на разочарование от САЩ. Това допълнително усложнява целта на Рюте, да се опита да успокои Тръмп в дългосрочен интерес на алианса в момент, когато антиамериканските настроения в Европа растат. Освен това много страни членки на НАТО са разочаровани, че опитите им да успокоят Тръмп не са довели до повече добра воля.

POLITICO разговаря с 10 бивши и настоящи служители на НАТО, някои от които пожелаха анонимност, за да обсъдят чувствителната ситуация, относно нарастващата им съпротива срещу Тръмп, особено по въпроса за Иран, конфликт, който, подчертават те, е далеч от основните задачи на алианса, но се е превърнал в център на последния разрив.

"Апетитът на европейците да подкрепят САЩ е на нива под нулата", каза високопоставен служител на ЕС.

След като миналото лято организира успешна среща на върха в Хага, на която съюзниците се съгласиха да увеличат разходите за отбрана по настояване на Тръмп, и след като го убеди да се откаже от заплахите си за Гренландия по-рано тази година, Рюте се изправя пред може би най-трудното си изпитание за запазване на подкрепата на президента.

"Надявам се Рюте да помни, че представлява всички членове на НАТО, а не само една държава", каза Натали Лоазо, френски центристки депутат в комисията по отбрана на Европейския парламент. Тя добави, че Рюте трябва да обясни на Тръмп какво съюзниците могат да очакват от НАТО (подкрепа при атака срещу САЩ) и какво не трябва да се очаква (участие във война без причина и стратегия).

Но недоволството на президента от отказа на Европа да подкрепи неговата кампания срещу Иран се е засилило през последните седмици.

Тръмп срещу НАТО: Ще успее ли Рюте да усмири гнева на Вашингтон

"Президентът Тръмп очаква Съединените щати да бъдат третирани справедливо", каза говорителката на Белия дом Ана Кели в изявление за POLITICO. Тя добави, че той е разочарован от нежеланието на съюзниците да помогнат по време на операция "Епична ярост", въпреки че според нея усилията му срещу Иран са в тяхна полза.

Европейските държави са решили да не изпращат сили в Персийския залив и някои са отказали достъп на САЩ до бази и въздушно пространство за целите на операцията. Някои лидери също са били критични към Тръмп, включително френският президент Еманюел Макрон, който заяви, че европейското нежелание да се включи е частично резултат от враждебността му към съюза.

"Ако всеки ден създаваш съмнение за ангажимента си, ти го подкопаваш", каза Макрон.

Марие-Агнес Щрак-Цимерман, германски центристки депутат и председател на комисията по отбрана в Европейския парламент, заяви, че разговорите между Рюте и Тръмп са "добре дошли", но се съмнява, че ще доведат до много резултат.

Тя добави, че САЩ не могат да очакват европейците да реагират мигновено след месеци на търговски натиск и критики, и че американският президент е непредсказуем.

Според НАТО срещата ще се фокусира върху сътрудничеството в отбранителната индустрия и текущата ситуация със сигурността, включително Иран.

Европейски служител от страна членка на НАТО предположи, че Тръмп използва алианса като изкупителна жертва за проблемите около конфликта с Иран.

Друг дипломат от НАТО каза, че Рюте ще трябва да разчита почти изцяло на личните си отношения с Тръмп.

"Това е трудна позиция, защото той е единственият, който може да седне с Тръмп и да се опита да го убеди да гледа положително на сътрудничеството с НАТО", каза бившият посланик на САЩ в НАТО Кърт Волкър.

"Трудна задача е, но той има добри отношения с Тръмп и разбира как мисли и реагира."