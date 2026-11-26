САЩ предложиха нови вносни мита до 40% за Китай, до 35% за Виетнам и между 20% и 25% за Европейския съюз и още 11 юрисдикции, след като Върховният съд отмени предишните тарифи на Доналд Тръмп.

Новите налози, които се очаква да влязат в сила догодина след обществени консултации, целят да защитят американското производство и да намалят търговския дефицит на страната.

Решението предизвика остри критики от засегнатите партньори и предупреждения от икономисти, че мерките могат да ускорят инфлацията и да повишат цените за потребителите.

САЩ обявиха нова поредица от мита, докато президентът Доналд Тръмп продължава да прокарва своята емблематична търговска политика.

Новите налози върху вноса в Америка ще засегнат много от най-големите търговски партньори на страната – Китай, Европейския съюз и още 12 юрисдикции, сред които Япония, Южна Корея и Тайван, съобщава Би Би Си (BBC).

Белият дом започна да разследва търговските практики на други държави през март, след като Върховният съд на САЩ постанови, че обявените по-рано от Тръмп мита за „Деня на освобождението“ са незаконни.

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Китай е изправен пред най-високата тарифна ставка от до 40%, следван от Виетнам с до 35%, докато останалите са изправени пред ставки от 20% или 25%.

Търговският представител на САЩ (USTR) обяви предложените мита заедно с подробни доклади за това как търговските практики на всяка юрисдикция се твърди, че влияят на американската търговия. Не се очаква новите мита да влязат в сила преди следващата година, като те трябва да преминат през кръгове от обществени консултации и евентуално изслушвания.

Митата са данъци, налагани върху вносни стоки. Сумата обикновено се изчислява като процент от стойността на стоката и се плаща на държавата от компаниите, които внасят продуктите.

Някои от тези ставки ще бъдат ефективно намалени заради таваните върху митата, с които Тръмп се е съгласил. Отделните държави също са изправени пред различни налози.

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Предложените мита ще засегнат стоки от Китай, Европейския съюз, Сингапур, Швейцария, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Тайланд, Корея, Виетнам, Тайван, Бангладеш, Япония и Индия.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че последните наложени мита ще „изравнят условията за американските работници и ще начертаят нов, по-устойчив курс за световната икономика“. Той каза, че много от търговските партньори на Америка „от десетилетия“ са възприели индустриални стратегии, включващи „целенасочено стимулиране на производството, потискане на заплатите и труда“.

Те също така използват „други изкривяващи пазара практики, които накланят търговския баланс в тяхна полза, като същевременно подкопават производствената база на Америка“, посочи Гриър.

Но икономисти предупредиха, че митата могат да подхранят инфлацията и да повишат цените за потребителите, ако компаниите прехвърлят по-високите разходи върху тях, както и да забавят световната търговия.

Тръмп многократно заплашваше или налагаше мита по време на втория си мандат, твърдейки, че те ще стимулират американското производство и ще създадат работни места. Въпреки слабия резултат на Републиканската партия на междинните избори, президентът продължи да настоява за своята водеща търговска политика.

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Тръмп също така се стреми да намали търговския дефицит на САЩ – разликата между стойността на стоките, които страната купува от други държави, и тези, които им продава.

Тези нови налози са изградени върху „по-здрава правна основа“ съгласно американското законодателство в сравнение с митата на Тръмп за „Деня на освобождението“ от април 2025 г., заяви преподавателят по икономика в Сингапурския университет по мениджмънт Чанг Пао-Ли.

Преди това Тръмп се позова на извънредни президентски правомощия, за да наложи мита, които впоследствие бяха отменени, докато най-новият му подход разчита на правомощията на търговския представител на САЩ да налага мита в отговор на определени чуждестранни търговски практики, обясни тя.

Налозите все пак вероятно ще бъдат оспорени в съда, но има „исторически прецедент“ подобни мита да останат в сила, каза Чанг.

Много от митата, наложени по Раздел 301 – закон, който позволява на САЩ да разследват и да предприемат ответни мерки срещу чуждестранни търговски практики – по време на първия мандат на Тръмп, останаха в сила и при администрацията на неговия наследник Джо Байдън.

Въпреки това Стивън Браун, главен икономист за Северна Америка в Capital Economics, заяви, че последното обявяване на мита „не е толкова тревожно, колкото изглежда“, тъй като налозите „по същество заменят“ обявените по-рано през лятото мита.

„Увеличението на ефективната тарифна ставка изглежда ще бъде малко по-ниско, отколкото предполагахме в нашите прогнози, въпреки че новите мита все пак ще дадат лек тласък на цените“, посочи той в анализ.

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Допълнителната тарифна тежест вероятно ще бъде малка, тъй като ограничен брой стоки подлежат на новите мита, добави Браун.

Юрисдикциите, засегнати от новата вълна от мита, изразиха неодобрението си от хода на администрацията на Тръмп.

Вашингтон предложи и 10% мито върху стоки от Бразилия като част от отделно разследване за това, което определя като „вредни търговски практики“, ощетяващи американските работници. Бразилските власти изразиха своето „възмущение“ от съобщението, заявявайки, че ходът има за цел да окаже натиск върху правителството да промени регулациите по въпроси като дигиталната търговия.

Южноамериканската държава е изправена пред мита върху готови самолети и захар, продавани в САЩ. „Бразилия няма да отстъпи пред подобни заплахи“, заявиха от кабинета на президента Луис Инасио Лула да Силва.

Европейската комисия отхвърли новите американски мита, заявявайки, че ще проучи причините за въвеждането им. Тя посочи, че митата са ограничени до предварително договорените 15%.

Последната тарифна ставка „не съответства“ на реалността на двустранното икономическо и търговско сътрудничество между САЩ и Виетнам, заяви виетнамският вицепремиер Буй Тхан Сон.

Японското правителство заяви, че американските мита са „достойни за съжаление“, докато правителството на Сингапур посочи, че не е съгласно с констатациите на Белия дом и че води разговори с търговския представител на САЩ, за да проучи начини за намаляване на митото.

Министърът на търговията на Южна Корея заяви, че предложеното 15% мито ще бъде „повече от приличен резултат“, тъй като ще съответства на предварително договорения таван с Вашингтон. Миналата година Сеул обеща 350 милиарда долара (267 милиарда британски лири) инвестиции в САЩ в замяна на по-ниски мита като част от търговско споразумение.

Търговските партньори на САЩ „очакваха този удар“ и твърдят, че са несправедливо обвинени в свръхпроизводство, каза Уенди Кътлър от Института за политика на Азиатското общество, бивш високопоставен американски търговски преговарящ. „Мнозина смятат, че Китай, а не те, трябва да бъде мишена на действията на САЩ“, добави тя.

Говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун определи новите мита като форма на „политическа манипулация“, наричайки „невярно“ твърдението на САЩ, че Китай произвежда повече, отколкото може да потреби.

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Обявяването на митата вероятно ще засили напрежението между САЩ и Китай – двете най-големи икономики в света, които остават въвлечени в търговски спор и надпревара в областта на изкуствения интелект. Двете страни са въвлечени и във взаимна тарифна война, която в момента е поставена на пауза.

Въпреки срещата миналата седмица между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин, двете страни не направиха изявление относно примирието в търговската война, което изтича на 10 януари. Пекин остава уклончив относно това как ще отговори, но засега изглежда „готов да приеме новите ставки, при условие че не надвишават 20%“, каза Кътлър.