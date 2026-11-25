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Администрацията на Доналд Тръмп е оставила на заден план предложенията за американско-руски бизнес сделки като стимул за прекратяване на войната в Украйна.

Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са уведомили европейски представители, че бизнес партньорствата вече не са основна част от американския подход към Москва.

Сред обсъжданите идеи са били американски инвестиции в руския петролен сектор и производството на титан, както и участие на инвеститор от САЩ в компанията, контролираща газопроводите „Северен поток“.

Според публикацията Москва е охладняла към предложенията и продължава да настоява Украйна да отстъпи територии и да приеме други условия, които Киев смята за неприемливи.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп тихомълком е оставила на заден план предложенията за използване на бизнес сделки като стимул Русия да прекрати войната в Украйна. Причината е слабият интерес на Кремъл към предложените енергийни и авиационни проекти, съобщава Financial Times, цитиран от Reuters.

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Специалните пратеници на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са информирали европейски представители, че корпоративните партньорства вече не са основен елемент от предложенията на Вашингтон към Москва. Това се посочва в публикацията на британския вестник, която се позовава на петима представители, запознати с промяната в подхода.

Белият дом не е отговорил незабавно на запитване на Reuters за коментар. Американската агенция уточнява, че не е успяла независимо да потвърди информацията на Financial Times.

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Какви бизнес проекти са обсъждали Вашингтон и Москва

Сред идеите, разглеждани от американски и руски представители, е било привличането на американски инвеститор в компанията, която контролира газопроводите „Северен поток“. Те доставяха природен газ от Русия до Германия, преди да бъдат взривени през септември 2022 г.

През октомври Reuters съобщи, че високопоставени представители на двете държави, сред които и Къшнър, са обсъждали възможността собствеността върху компанията да бъде продадена на американски инвеститор.

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Къшнър, който участва в опитите за посредничество между Русия и Украйна и разглежда икономическото сътрудничество като възможен инструмент за постигане на мир, е предлагал и други идеи за периода след края на войната. Сред тях са били инвестиции на американски компании в руски петролни проекти и в производството на титан, съобщава „Файненшъл таймс“.

Според публикацията руски представители първоначално са реагирали положително на американските предложения. Впоследствие обаче Москва е загубила интерес към тях.

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Москва продължава да настоява за териториални отстъпки

Промяната в американския подход идва на фона на продължаващите разногласия около условията за прекратяване на войната. Русия настоява Украйна да се откаже от територии и да приеме други отстъпки в замяна на мирно споразумение. Киев определя тези искания като неприемливи.

Според един от източниците на „Файненшъл таймс“ на Москва е било ясно дадено да се разбере, че тя няма интерес към подобен тип бизнес договорености.

Така икономическите стимули, които първоначално бяха разглеждани като възможен инструмент за убеждаване на Кремъл да прекрати войната, вече не са в центъра на американските усилия за постигане на споразумение.

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САЩ временно облекчиха санкциите върху руски горива

През октомври администрацията на Тръмп временно отмени част от американските санкции върху руски горива. Ограниченията бяха въведени с цел да се намалят приходите на Москва, използвани за финансиране на войната в Украйна.

Решението дойде, след като Русия се съгласи да доставя дизелово гориво на международните пазари в опит да допринесе за понижаване на цените.

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Развитието показва, че икономическите отношения между Вашингтон и Москва остават част от по-широкия дипломатически контекст около войната, но според последната информация на „Файненшъл таймс“ бизнес партньорствата вече не са сред водещите инструменти, на които американската администрация разчита за постигане на споразумение.