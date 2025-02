Какво казват световните лидери за разговора на Тръмп с Путин и Зеленски

В пореден неочакван и противоречив ход от както пое президентския пост в САЩ, Доналд Тръмп проведе близо час и половина разговор с руския президент Владимир Путин, последван от обаждане и с украинския лидер Володимир Зеленски, за да обсъди прекратяването на войната между тях.

Днес темата на тези разговори и потенциалният мир между Кремъл и Киев е анализирана по цял свят, включително и от министрите на отбраната на НАТО, които се срещнаха в Брюксел вчера за двудневно събрание.

Тръмп заяви, че той и Путин "се съгласиха нашите съответни екипи да започнат преговори незабавно", докато Киев обяви, че Зеленски е разговарял с президента на САЩ относно създаването на "траен, надежден мир".

Администрацията на Тръмп „прави всичко възможно, за да може мирът да надделее“ - Кремъл

Кремъл съобщи на ВВС, че телефонният разговор в сряда между президента Путин и президента Тръмп е бил “много важен ” и е похвално за новата администрация на САЩ, че е “ направила всичко възможно, за да може мирът да надделее ”.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обвини администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън, че прави всичко, за да продължи войната в Украйна и че избягва отношенията с Москва през последните години.

Песков казва пред ВВС, че позицията, заета от новата администрация на Тръмп на мирните преговори в Украйна “им е харесала много повече” и че Русия е отворена за диалог.

Песков също не коментира дали Тръмп ще дойде в Москва за ключовия руски парад за Деня на победата на 9 май, добавяйки, че “взаимна покана [да посетят страните си] е едно нещо” и че подробностите за действителната среща са друго.

Той казва, че няма определена времева рамка за среща на двамата лидери, но че е ясно, че преговорите трябва да се проведат скоро предвид дългия списък от теми за обсъждане.

"Нереалистично" е Украйна да възстанови границите си

Министрите на отбраната на НАТО се събраха за първия ден от срещата си в белгийската столица. Новият министър на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, чието назначение беше друго спорно решение на Тръмп , заяви, че е "нереалистично" Украйна да възстанови границите си, каквито бяха преди руската анексия на Крим през 2014 г.

Той добави, че стремежът на Украйна да се присъедини към НАТО не е "реалистичен резултат" от каквито и да било преговори за прекратяване на войната - позиция, която несъмнено ще бъде разочароваща за Киев.

"Добър шанс", че войната ще приключи - Тръмп

Тръмп публикува в платформата си Truth Social, че е имал "страхотни разговори с Русия и Украйна вчера".

Има "добър шанс да се приключи тази ужасна, много кървава война !!!", написа президентът.

"Украинският суверенитет е жизненоважна точка в мирните преговори" -бившият шеф на МИ6

Бившият шеф на МИ6, сър Алекс Йънгър, каза, че най-важният фактор в настоящите усилия за прекратяване на войната не е територията, а украинският суверенитет.

"Русия иска Украйна да не е страна и ако Доналд Тръмп даде това, ние сме загубили", каза той пред програмата Today на BBC Radio 4.

Йънгър казва, че Тръмп е признал, че "Путин не може да бъде видян да печели" след разговора му с руския президент вчера. "Това е жизненоважната основа", казва той, добавяйки: "Нещата с територията ще бъдат ужасни, горчиви и болезнени, но ако изпишем Украйна от държавност, тогава имаме проблем."

Той добавя, че като част от мирно споразумение Путин ще иска Украйна да не съществува и ще настоява за разоръжаване и ограничения на външните надбавки.

"Ако подпишем тези, това не е мирно споразумение, това е споразумение за предаване", казва той.

Путин "не иска да се откаже от нищо" за мир - бивш командир на НАТО

Бившият командир на НАТО, Уесли Кларк, каза, че да накараш Путин да седне на масата за преговори не е проблемът– важното е дали това може да доведе до траен мир, тъй като той добавя, че руският лидер "просто не иска да се откаже от нищо за това".

Украйна, от друга страна, се опасява, че прекратяването на огъня може да облекчи санкциите срещу Русия и да ѝ даде време да се възстанови, казва Кларк.

Бившият командир също казва, че Украйна се е защитила добре, но не получава достатъчно подкрепа. Въпреки че Европа е доставила повече оръжия и боеприпаси от САЩ, той казва, че нито една от тях не е изпълнила напълно обещанията си към Украйна.

"Без преговори за Украйна без Украйна" - Хийли

