П редупреждение от първа степен – жълт код за дъжд и поледица е обявено за осем области в Западна България за четвъртък, 26 ноември, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждението е в сила за областите: София-град, София-област, Видин, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил и Благоевград. През нощта срещу четвъртък в тези области ще завали дъжд и с отрицателни или близки до 0° приземни температури има повишена вероятност за образуване на поледици.

От НИМХ съветват да следим актуалните прогнози за времето и предупреждават, че могат да се очакват малки проблеми при дейности на открито.

Областите с предупреждение за опасно време за четвъртък, 26 ноември според картата на НИМХ Източник: НИМХ

Прогноза за четвъртък, 26 ноември

В четвъртък ще е облачно. На много места в Западна България и по поречието на Дунав ще има валежи от дъжд. В северозападните райони остават условията за поледици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от юг-югоизток. След обяд в западната и централната част на Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен.

Минимални температури ще бъдат между -1° и 4°; по Черноморието до 7°-8°; в района на София – около -1°. Максималните температури ще са между 8° и 13°, в северозападните райони – между 3° и 6°, в София – около 8°. Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

Над планините ще бъде предимно облачно. Главно в Западна и Централна Стара планина и Рила ще има валежи от дъжд, над височина 2000 метра - от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13°-15°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМС за четвъртък, 26 ноември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 31 мин. и залязва в 16 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 25 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 51 мин. и изгрява в 18 ч. и 28 мин. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние.

Прогноза за петък и събота

През следващите дни ще бъде облачно с валежи. В петък в по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони след обяд със слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните от 7°-8° в северозападната до 15°-16° в югоизточната част от страната.

В събота с усилване на вятъра от север ще нахлува студен въздух. Валежите ще са значителни по количество. Дъждът в Северна България и високите полета в Западна ще премине в сняг. Ще се образува и снежна покривка. Температурите ще паднат и към 14 ч. ще са от 1°-2° на места в Западна и Северна България до 11°-12° в крайните югоизточни райони.