„Прогресивна България“ остава първа политическа сила с 38,3% подкрепа сред заявилите, че ще гласуват.

„Продължаваме промяната“ увеличава подкрепата си до 9,7%, а „Възраждане“ – до 8,6%.

- Положителните оценки за президентската институция достигат 48%, което е ръст от 8 процентни пункта за месец.

Правителството получава одобрението на 35% от анкетираните, а неодобрението е 53%.

50% от българите предпочитат настоящото правителство да продължи да управлява, докато 26% искат предсрочни парламентарни избори.

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„Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ увеличават електоралната си подкрепа след президентските избори, а положителните оценки за президентската институция нарастват. В същото време половината от българите предпочитат настоящото правителство да продължи да управлява, вместо да се стига до предсрочни парламентарни избори.

Това показват данни от проучване на изследователски център „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и политическите формации. Изследването е реализирано в периода между 14 и 21 ноември 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1001 души на възраст 18+.

Резултатите показват разлика между оценките за работата на институциите и предпочитанията за политическата стабилност. Въпреки преобладаващите отрицателни оценки за парламента и правителството, повече от половината от анкетираните не подкрепят идеята за предсрочни парламентарни избори.

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Източник: Изследователски център „Тренд“

Как българите оценяват институциите?

През ноември 23% от анкетираните дават положителна оценка за работата на 52-рото Народно събрание, докато 65% я оценяват отрицателно.

Правителството получава одобрението на 35% от българите, а неодобрението достига 53%. При двете институции делът на положителните оценки остава без промяна спрямо предходния месец, но отрицателните продължават да нарастват, посочват от „Тренд“.

По-различна е тенденцията при президентската институция. Положителна оценка за работата ѝ дават 48% от анкетираните, а отрицателна – 43%. След президентските избори положителните оценки се увеличават с 8 процентни пункта спрямо октомври.

Кои партии увеличават подкрепата си?

„Прогресивна България“ запазва първата позиция с подкрепата на 38,3% от заявилите, че ще гласуват. На второ място е ГЕРБ-СДС с 14,2%. При двете формации няма съществена промяна спрямо предходния месец.

След президентските избори обаче се отчита увеличение на подкрепата за „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

ПП заема третото място с 9,7%, което е ръст от 1,6 процентни пункта спрямо октомври.

„Възраждане“ увеличава подкрепата си с 2,3 процентни пункта до 8,6% и измества „Демократична България“ от четвъртата позиция. Подкрепата за ДБ остава почти без промяна – 6,9%.

ДПС получава подкрепата на 6,2% от гласуващите.

Под изборния праг за влизане в парламента остават БСП с 3,8%, МЕЧ с 3,6%, „Величие“ с 2,9% и „Сияние“ с 2,2%.

Половината българи искат настоящото правителство да продължи да управлява

Данните на „Тренд“ показват, че 50% от българите предпочитат настоящото правителство да продължи да управлява. На противоположното мнение са 26% от анкетираните, които смятат, че е по-добре да се проведат предсрочни парламентарни избори.

Подкрепата за нов вот е концентрирана предимно сред избирателите на опозиционните формации.

Близо две трети от привържениците на ГЕРБ-СДС предпочитат предсрочни избори. Така смятат и шестима от всеки десет избиратели на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. При привържениците на „Възраждане“ и ДПС делът е около четирима от всеки десет.