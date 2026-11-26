З акуската, обядът и вечерята са почти универсално приета света троица, но как се е стигнало до нея?

Бърз тест: назовете най-известното трио в света? Ако сте любители на храната, отговорът ви вероятно е закуска, обяд и вечеря. Това е почти общоприета троица, особено в западния свят.

Но как се е появила тя?

Първите хранения

Ранните хора са били номади. Образувайки малки общности, те са пътували според сезоните, следвайки местните източници на храна.

Въпреки че можем само да гадаем какъв е бил ежедневният им ритъм на хранене, доказателства на 30 000 години от района на Южна Моравия, Чехия, показват, че хората са посещавали определени селища отново и отново. Те се събирали около огнищата, готвели и споделяли храна - първите признаци на човешката "коменсалност", практиката да се яде заедно, пише Independent.

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Едно от най-добре запазените места на ловци-събирачи, които сме открили, е Охало II - разположено на брега на днешното Галилейско езеро (наричано още Тивериадско езеро или езерото Кинерет) в Израел и датиращо отпреди около 23 000 години.

Освен няколко малки жилища с огнища, обектът предоставя доказателства за разнообразни хранителни източници, включително над 140 вида семена и ядки, както и различни птици, риби и бозайници.

Развитието на земеделските познания преди около 12 000 години дава началото на постоянните селища. Най-ранните от тях са в региона на Леванта (на територията на днешен Ирак, югозападен Иран и източна Турция), в област, наречена "Плодородният полумесец".

Постоянното земеделие води до производството на излишък от храна. Възможността да останат на едно място с храна под ръка означавала, че времето, необходимо за готвене, вече нямало толкова голямо значение.

Бързо станало обичайно да се консумира едно леко хранене в началото на деня, последвано от по-голямо, приготвено на огнището хранене по-късно. Конкретните часове вероятно са варирали при различните групи.

Да се храним заедно като правило

Общностният характер на събирачеството и лова, а по-късно и на земеделието, означавал, че хората почти винаги са се хранили в компанията на други. В древния град-държава Спарта през IV век пр.н.е. тези практики били кодифицирани като общи основни хранения, наречени сиситии (което означава "хранене заедно").

Тези хранения се провеждали в края на деня в общи трапезарии. Храната се сервирала от млади момчета на маси с около 15 мъже, които живеели заедно и се биели в едно и също военно подразделение. Мъжете постепенно предавали знанията на поколенията на младите момчета, които самите те се присъединявали към масите на 20-годишна възраст.

През V век пр.н.е. гръцкият историк Херодот пише за това как сиситиите еволюират от спартанска военна практика до явление с дълбок политически смисъл в обществото. По подобен начин Платон пише, че общите хранения са неразделна част от гражданското общество и че пропускането на хранене без основателна причина е гражданско провинение.

Хранейки се пред погледа на останалата част от обществото, гражданите били принудени да поддържат самодисциплина. Времето за хранене било и възможност за социални контакти и важни дискусии, вариращи от бизнес сделки до политика.

Хранителните навици на спартанските жени липсват в текстовете, въпреки че се предполага, че те са се хранили у дома.

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Различни традиции по света

Противно на суровия спартански начин на живот, римляните се наслаждавали на основното си хранене, цена (cena), по-рано през деня, последвано от по-леко хранене точно преди лягане.

Северноевропейските племена клоняли към две по-големи хранения на ден, тъй като в по-студения климат е необходима повече храна за поддържане на силите. За викингите тези хранения били известни като дагмал и натмал, или дневно хранене и нощно хранене. Натмал било сготвеното вечерно ястие, докато дагмал обикновено се състояло от остатъците от натмал с добавка на хляб и бира или медовина.

В Австралия доказателствата сочат, че аборигенските народи са клоняли към еднократно дневно хранене, което съответства на преобладаващия метод на готвене: бавно готвене с горещи въглени или камъни в земна фурна. Тази подземна фурна, използвана от общностите на аборигените и островитяните от Торесовия проток, била наричана куп мури (kup murri) или кап маури (kap mauri) от някои групи.

Това е подобно на други местни начини на приготвяне на храна в Тихоокеанския регион, като новозеландското маорско ханги (hāngī), хавайското иму (imu), фиджийското лово (lovo) и дори пииб (píib) на маите.

Еднократното дневно хранене вероятно е било допълвано от леки похапвания през целия ден.

Три е магическото число

Времето за хранене е било силно повлияно от класовата структура, местния климат и ежедневните дейности на хората. Практичността също е играла роля. Без надеждно осветление храненията е трябвало да се приготвят и консумират преди залез слънце. В населените части на Северна Европа това можело да се случва още в 15:00 часа.

И така, как преминахме от едно или две основни хранения към три? Отговорът може да се крие в Британския кралски флот.

Още от създаването си през XVI век флотът е сервирал три редовни хранения, за да ги съобрази с корабния режим. Това включвало проста закуска от корабни сухари, обяд като основно хранене и вечеря, която представлявала по-скоро лека похапка.

Някои източници предполагат, че английският израз за питателно хранене ("square meal" - букв. "квадратно хранене") може да произлиза от квадратните дървени подноси, в които се е сервирала храната.

Индустриалната революция, започнала около 1760 г., вероятно също е изиграла роля за формализирането на концепцията за три конкретни хранения в западния свят.

Ритъмът на закуска, обяд и вечеря съответствал на режима на по-дългите, стандартизирани работни дни. Работниците закусвали и вечеряли у дома, преди и след работа, докато обядът се консумирал с колеги в точно определен час.

При минимални почивки и липса на време за похапване на крак, трите обилни хранения станали необходимост.

Залезът на светата троица

Днес много фактори влияят върху времето и честотата на нашите хранения - от дългото пътуване до работното място до жонглирането с хобита и социални ангажименти.

Пандемията от COVID-19 също повлия на това как и какво ядем, карайки ни да консумираме по-големи количества по-калорични храни. Бързият растеж на услугите за доставка на храна също означава, че ястието е на не повече от няколко минути разстояние за повечето хора.

Всичко това доведе до факта, че часовете за хранене станаха по-малко строги, а социалните хранения като брънч (късна закуска), леките закуски преди обяд и следобедният чай разшириха начините, по които общуваме чрез храната. А часовете за хранене ще продължат да се развиват, тъй като графиците ни стават все по-сложни.