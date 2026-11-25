З апочна обезопасяването на района около Княжевския лифт и подготовката за премахване на опасните стари съоръжения, съобщи кметът Васил Терзиев във Фейсбук. Действията на Столичната община идват ден след като съдът отхвърли жалбата на собственика срещу предварителното изпълнение на заповедта за първия етап от демонтажа.

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При техническо обследване са установени силно корозирали конструкции, опасност от падащи елементи и въжета, висящи на по-малко от два метра над земята. Районът се посещава от семейства с деца, затова общината вече поставя ограждения, които да ограничат достъпа до опасните участъци. Предстои да бъдат премахнати въжето, определено като особено рисково, и останалите елементи, посочени в обследването.

Източник: СО

Кметът заявява, че очаква собственикът сам да отстрани опасните съоръжения. Ако това не се случи, общината ще организира демонтажа за негова сметка. Той подчертава, че лифтовете са частна собственост и правомощията на общината са ограничени, но това няма да бъде причина за бездействие.

Възстановяването на Княжевския лифт остава сред основните приоритети на общината за развитието на Витоша. Работи се по необходимите градоустройствени процедури, като ще бъде търсена и подкрепа от държавата. Кметът посочва, че целта е лифтът отново да свързва Княжево с Копитото и да стане част от ежедневието на софиянци.

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"Мечтая си за деня, в който ще мога да сляза от трамвая в Княжево, да се кача на лифта от новата станция до спирката и само след минути да пия кафе на Копитото, докато гледам залеза над София. Пожелавам си това да стане част от ежедневието на софиянци и ще работя, за да го превърнем в реалност", допълни Терзиев.