Рюте: НАТО изпълнява исканията на Тръмп

С траните членки на НАТО изпълняват исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп за засилване на алианса, въпреки че някои първоначално бяха малко бавни да окажат подкрепа във връзка с войната с Иран.

Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи БГНЕС.

„Когато дойде моментът да се осигури логистична и друга подкрепа, от която САЩ се нуждаеха в Иран, някои съюзници бяха, меко казано, малко бавни. Честно казано, те също бяха донякъде изненадани. За да се запази елементът на изненада при първоначалните удари, президентът Тръмп избра да не информира съюзниците предварително“, каза Рюте в реч във Вашингтон.

„Но това, което виждам днес в Европа, е, че съюзниците предоставят значителна подкрепа. Почти без изключение съюзниците правят всичко, което Съединените щати искат. Те чуха и реагират на исканията на президента Тръмп“, добави той.