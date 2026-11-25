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П окойната актриса Хейдън Пенетиър е оставила наследство на стойност над 6 милиона долара след смъртта си на 36-годишна възраст през август, разкриват нови съдебни документи, цитирани от Page Six.

Дъщерята на актрисата - 11-годишната Кая, която тя има от бившия си годеник Владимир Кличко, е посочена като единствен наследник на цялото ѝ състояние. Междувременно Кличко, когото съдът назначи за временен попечител на наследството на дъщеря му, е подал молба Мелиса Москал Бенчивенга да бъде определена за официален управител на имуществото на Пенетиър.

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Състояние от 6,2 милиона долара без завещание

Документите показват още, че Пенетиър е починала, без да остави завещание. Тя притежавала движимо имущество и финансови активи на стойност 5 208 519 долара и недвижими имоти за 1 023 600 долара, с което общата стойност на наследството възлиза на 6 232 119 долара.

През септември 50-годишният Кличко подаде искане до съда да бъде назначен за попечител на наследството на Кая, като подчерта, че момичето има право на „цялото имущество“ на покойната звезда от сериала „Нешвил“. Бившият световен шампион по бокс определи назначението си като „спешно и наложително“, за да може да „получава, управлява и съхранява“ активите от името на дъщеря си.

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Опасения за изчезнали вещи и неправомерен достъп до дома ѝ

В съдебните документи Кличко посочва още, че има информация, според която федерални агенти са влезли в жилището на Пенетиър в Лос Анджелис и са „изнесли вещи, принадлежащи на наследството“.

От книжата става ясно също, че е била наета охрана и са сменени ключалките на къщата, след като било установено, че външно лице е получило „неразрешен достъп“ до имота. Кличко настоява съдът незабавно да назначи личен представител на наследството поради опасения, че това лице може да продължи с опитите да „присвои имущество“.

В началото на миналия месец 11-годишната Кая се яви дистанционно на съдебното заседание заедно с баща си. Според присъстващите момичето е говорило тихо и е запазило самообладание пред съдията. По време на изслушването съдът предостави на Кличко временно попечителство над имуществото, а адвокатът му поиска разрешение бившият спортист да потърси съдействие от правоохранителните органи за „възстановяване на вещи, за които се смята, че са незаконно присвоени“ от лице извън семейството.

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Хейдън Пенетиър почина на 16 август на 36-годишна възраст в Грийнвил, Южна Каролина. Скоро след трагедията Кличко почете паметта на бившата си годеница с архивна обща снимка във Facebook, написвайки: „На нашата дъщеря Кая винаги ще говоря за майка ѝ с уважение и ще се погрижа тя да запомни човека, който беше“.

По-късно стана ясно, че смъртта на актрисата е настъпила вследствие на токсичното въздействие на медикаменти и фентанил, а миналия месец полицията в Грийнвил приключи разследването със заключението, че става дума за инцидент.