Трагичен пътен инцидент в централната част на Египет доведе до значителни човешки жертви, след като камион, превозващ петролни продукти, се преобърна и предизвика мащабен пожар. Събитието повдига въпроси за безопасността при транспортирането на опасни товари по пътната мрежа на страната и наложи незабавното започване на официално разследване.

Инцидентът е станал на пустинен път в провинция Миня, близо до село Тала. Според информация, съобщена от The Independent, най-малко 21 души са загинали, а други петима са ранени.

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По първоначални данни камионът се е преобърнал, което е довело до избухването на огъня. Пламъците бързо са се разпространили и са обхванали няколко други превозни средства, намиращи се в близост, което обяснява големия брой на жертвите и пострадалите.

Незабавно след инцидента екипи на спешна помощ са пристигнали на място. Петимата ранени са транспортирани в местни болници за лечение, съобщават медиите. Мащабът на пожара е наложил мобилизирането на значителни ресурси за овладяването му.

Властите са предприели стъпки за изясняване на обстоятелствата около катастрофата. Главната прокуратура е уведомена за случая и се очаква да започне цялостно разследване, което да установи точните причини, довели до преобръщането на камиона и последвалата трагедия.

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Този инцидент отново поставя на фокус дългогодишните предизвикателства пред пътната безопасност в Египет, свързани със състоянието на инфраструктурата и регулацията при превоз на опасни товари.