24-часова национална стачка обхваща Гърция днес, 25 ноември, като се очакват сериозни затруднения в обществения транспорт, държавната администрация, образованието и здравеопазването. Към протестите се присъединяват и синдикати на моряците, което ще доведе до спиране на редица фериботни и други корабни връзки.
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Най-важното за стачката в Гърция:
- Протестни демонстрации са насрочени в над 60 града в страната.
- Основните искания са увеличение на заплатите и възстановяване на 13-ата и 14-ата заплата в публичния сектор.
- Фериботите няма да изпълняват редица курсове заради 24-часовата стачка на моряците.
- В Атина метрото, електрическата железница и трамваите ще се движат с ограничено работно време.
- В болниците ще бъдат осигурени дежурни екипи, а в училищата се очакват нарушения на учебния процес.
- Засегнати са и полетите до и от някои регионални летища.
Какви са исканията на протестиращите?
24-часовата стачка е организирана от Висшия съвет на синдикатите на държавните служители в Гърция (ADEDY). Към нея се присъединяват работещи в различни сектори, учители, транспортни служители и други професионални организации.
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Сред основните искания са възстановяване на загубените доходи, увеличение на възнагражденията, връщане на 13-ата и 14-ата заплата за държавните служители, както и подобряване на условията на труд.
Синдикатите настояват и за укрепване на обществените услуги, повече назначения на постоянен персонал и мерки срещу поскъпването на живота.
Демонстрации са планирани в над 60 града. В Атина основното шествие е насрочено за 10:30 ч. в района на площад „Клафтомонос“ и сградата на Атинския университет. В Солун протестиращите ще се съберат пред паметника на Елефтериос Венизелос.
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Как ще се движи общественият транспорт?
В Атина метрото, електрическата железница и трамваите ще работят с ограничено разписание. Стачните действия на служителите предвиждат спиране на услугите от началото на работния ден до 9:00 ч. и от 18:00 ч. до края на движението. Така транспортът ще обслужва пътниците между 9:00 и 18:00 ч.
Автобусите и тролейбусите в Атина се очаква да се движат по обичайното си разписание.
Промени са предвидени и в работата на крайградската железница, където са обявени две стачни прекъсвания. Пътниците трябва да следят актуалната информация на железопътния оператор.
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Фериботите остават в пристанищата
Сериозни затруднения се очакват и при морския транспорт. Няколко синдикални организации на моряците обявиха 24-часова стачка от 00:01 до 24:00 ч. на 25 ноември.
В протестите участват Панелинският съюз на корабните механици (PEMEN), синдикатът „Стефенсон“ и Панелинският съюз на моряците от търговския флот (PENEN), както и организация на екипажите на влекачи и спасителни кораби.
Сред исканията на моряците са увеличение на възнагражденията с 12%, единен колективен трудов договор, 35-часова работна седмица, по-добра обезпеченост на екипажите и засилване на мерките за безопасност.
Очаква се да бъдат отменени множество фериботни курсове, включително по направленията към гръцките острови. Засегнати ще бъдат и връзките през пристанищата в района на Атика и корабите, обслужващи Адриатическо море.
Пътниците, които имат резервирани билети, трябва да се свържат с превозвачите си за информация относно промените и възможностите за презаверка.
Какво ще се случи с полетите, училищата и болниците?
Стачката ще засегне и въздушния транспорт. Заради участието на служители, отговарящи за предоставянето на полетна информация, няма да се изпълняват полети до и от 15 регионални летища, сред които тези на Карпатос, Наксос, Парос, Милос, Сирос, Икария и Сития.
Авиокомпаниите Aegean Airlines и Sky Express обявиха отменени вътрешни полети. Международните полети се очаква да се изпълняват, като пътниците трябва да проверяват информацията за конкретните си резервации.
В здравеопазването ще бъдат осигурени дежурни екипи в държавните болници, здравните центрове и спешната помощ. В образователната система се очакват затруднения заради участието на учители в протестите, но не се предвижда общонационално затваряне на училищата.
Стачката е част от по-широка вълна от синдикални действия в Гърция, насочени към подобряване на доходите и условията на труд, както и към запазване и укрепване на обществените услуги.