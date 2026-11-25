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Най-малко 20 души бяха взети за заложници в супермаркет от веригата „Ексито“ в колумбийския град Картахена.

Десет души бяха освободени по-рано.

Похитителите са се укрили в магазина, след като полицията осуетила опит за отвличане на брониран автомобил с пари в брой.

Пред супермаркета бяха разположени тежко въоръжени полицаи и военнослужещи.

Всички заложници, държани близо 17 часа в супермаркет в колумбийския туристически град Картахена, са освободени тази сутрин. Това обяви президентът на Колумбия Абелардо де ла Есприеля, цитиран от "Франс прес".

Въоръжени държат 25 заложници в супермаркет в Картахена

Hostages held in Cartagena, Colombia, supermarket after failed armored car hijacking https://t.co/dOoGJn2dn0 — Reuters (@Reuters) November 24, 2026

Освобождаването е станало след щурм на полицията и армията. Един от похитителите е бил убит, съобщи държавният глава.

Във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, Де ла Есприеля определи операцията като „абсолютно безупречна“.

Източник: EPA/БГНЕС

Десет души по-рано бяха освободени от въоръжените мъже, които се бяха барикадирали в супермаркета.

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Как се стигна до заложническата криза

Група въоръжени мъже взе заложници вчера в магазин от веригата „Ексито“ (Exito) в Картахена. Похитителите се укрили в супермаркета след бърза намеса на полицията, която осуетила опита им да отвлекат брониран автомобил, превозващ пари в брой от търговски център. Това съобщи по-рано колумбийският президент.

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Източник: EPA/БГНЕС

Снимки на "Ройтерс" показаха струпване на тежко въоръжени военнослужещи и полицаи пред супермаркета в квартал Ла Кастеяна.

Картахена е един от най-популярните туристически градове в Колумбия, известен със своята колониална архитектура.