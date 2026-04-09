Доналд Тръмп критикува НАТО след "откровена" среща с Рюте

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към НАТО след около двучасова среща в сряда с генералния секретар Марк Рюте, подчертавайки трансатлантическото напрежение след това, което ръководителят на военния съюз определи като откровен обмен на мнения.

Тръмп влезе в разговорите, като открито обмисляше възможността САЩ да се оттеглят от алианса, след като членовете на НАТО отхвърлиха неговия призив да се присъединят към американско-израелската война срещу Иран. „Бих казал, че това е повече от преосмисляне“, заяви той миналата седмица, когато беше попитан дали може да преразгледа членството на Америка в НАТО след конфликта.

Срещата изглежда не е променила позицията му. Тръмп се върна в социалната платформа Truth Social с нова остра атака в сряда вечер: „НАТО НЕ БЕШЕ ТАМ, КОГАТО ИМАХМЕ НУЖДА ОТ НЕГО, И НЯМА ДА БЪДАТ ТАМ, АКО ОТНОВО ИМАМЕ НУЖДА ОТ НЕГО.“

Президентът също така даде знак, че продължава да е ядосан за провалената си идея да поеме контрол над Гренландия, самоуправляваща се датска територия в Арктика. „ПОМНЕТЕ ГРЕНЛАНДИЯ, ТОВА ГОЛЯМО, ЛОШО УПРАВЛЯВАНО ПАРЧЕ ЛЕД!!!“ добави той.

Рюте, опитвайки се бързо да овладее последиците, заяви пред CNN малко след напускането на Белия дом, че Тръмп е изразил „разочарование“ по време на това, което той описа като „откровена и открита“ дискусия.

Той каза, че е напомнил на президента, че „голямата част от европейските държави са били полезни с бази, логистика и полети“, и посочи „широка подкрепа в Европа за това, че отслабването на ядрените и балистичните възможности на Иран е било наистина от решаващо значение и че към този момент само САЩ са били способни да го направят“.