Свят

Доналд Тръмп критикува НАТО след "откровена" среща с Рюте

Президентът на САЩ избухна: ПОМНЕТЕ ГРЕНЛАНДИЯ, ТОВА ГОЛЯМО, ЛОШО УПРАВЛЯВАНО ПАРЧЕ ЛЕД!!!

9 април 2026, 13:22
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към НАТО след около двучасова среща в сряда с генералния секретар Марк Рюте, подчертавайки трансатлантическото напрежение след това, което ръководителят на военния съюз определи като откровен обмен на мнения.

Тръмп влезе в разговорите, като открито обмисляше възможността САЩ да се оттеглят от алианса, след като членовете на НАТО отхвърлиха неговия призив да се присъединят към американско-израелската война срещу Иран. „Бих казал, че това е повече от преосмисляне“, заяви той миналата седмица, когато беше попитан дали може да преразгледа членството на Америка в НАТО след конфликта.

Срещата изглежда не е променила позицията му. Тръмп се върна в социалната платформа Truth Social с нова остра атака в сряда вечер: „НАТО НЕ БЕШЕ ТАМ, КОГАТО ИМАХМЕ НУЖДА ОТ НЕГО, И НЯМА ДА БЪДАТ ТАМ, АКО ОТНОВО ИМАМЕ НУЖДА ОТ НЕГО.“

Президентът също така даде знак, че продължава да е ядосан за провалената си идея да поеме контрол над Гренландия, самоуправляваща се датска територия в Арктика. „ПОМНЕТЕ ГРЕНЛАНДИЯ, ТОВА ГОЛЯМО, ЛОШО УПРАВЛЯВАНО ПАРЧЕ ЛЕД!!!“ добави той.

Рюте, опитвайки се бързо да овладее последиците, заяви пред CNN малко след напускането на Белия дом, че Тръмп е изразил „разочарование“ по време на това, което той описа като „откровена и открита“ дискусия.

Той каза, че е напомнил на президента, че „голямата част от европейските държави са били полезни с бази, логистика и полети“, и посочи „широка подкрепа в Европа за това, че отслабването на ядрените и балистичните възможности на Иран е било наистина от решаващо значение и че към този момент само САЩ са били способни да го направят“.

Източник: politico    
Последвайте ни

По темата

ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Гюров от БНБ

„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си

„Черна Барби от 80-те“: Сиара Милър провокира с цепка и коментар за „откраднатото гадже“

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Ексклузивно

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака

Мащабно проучване върху 100 милиона души показва, че несемейните мъже и жени са изложени на до 85% по-висок риск от рак. Учените откриват връзка между семейния статус и честотата на заболяването, особено при форми, които са напълно предотвратими

ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

Действията на Израел поставят под сериозно напрежение примирието между САЩ и Иран, заяви Кая Калас

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

Непознат мъж ѝ отправил заплахи и ѝ нанесъл удари в гърба

Защо Зендая и Сидни Суини се избягваха на премиерата на „Еуфория“

Зендая и Сидни Суини демонстрираха хладно отношение на премиерата на „Еуфория“ заради слухове за любовен триъгълник с Том Холанд и политически различия, въпреки опитите на техните екипи да отрекат предполагаемата вражда между актрисите

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

По данни на прокуратурата количеството е близо 39,7 килограма коноп

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Макар и в познатия си вид приказката да е доста мрачна – включваща изоставяне, опити за канибализъм, робство и убийство – нейният действителен произход е още по-ужасяващ

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

Защитата му поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

Това съобщават от Столичната община

Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, не за въздействие върху цените

Министърът на енергетиката обяви параметрите на помощта за бизнеса и коментира проверките на сметките за ток

Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан

Ново изследване разкрива, че човечеството е надхвърлило капацитета на Земята, а оптималното население е едва 2,5 млрд. души. Учените предупреждават, че зависимостта от изкопаеми горива само изкуствено отлага неизбежния сблъсък с ресурсите на планетата

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен“ Валери Перин

Актрисата от култовата поредица „Супермен“ е починала вследствие на остър кардиопулмонален арест (внезапно спиране на сърцето)

Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания

Животните са били открити в тежки условия и вече се настаняват в спасителни центрове

БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

Нови изненадващи обрати в “The Floor”

Кой ще успее да опази територията си – гледайте тази неделя от 20:00 ч.

Българска делегация няма да отиде за Благодатния огън в Йерусалим и тази година

Решението е взето на заседание на Светия синод

Всичко от днес

От мрежата

