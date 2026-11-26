У краинската армия ползва американския сателитен интернет "Старлинк", за да се отбранява срещу руската агресия. Москва обаче изгражда свой аналог за военни цели. Каква опасност за Украйна крие това, съобщи Deutsche Welle.

Руският "Старлинк" – така експерти наричат ​​сателитната комуникационна система "Рассвет" ("Зазоряване"), която ще функционира в ниска околоземна орбита и в момента се разработва от руската аерокосмическа компания „Бюро 1440“. Интересът към тази руска сателитна система нарасна, след като руските военни загубиха достъп до терминалите на американската система "Старлинк" - устройства, които преди това осигуряваха комуникация и достъп до интернет в зоната на бойните действия в Украйна. На фронта "Старлинк" подпомага например операторите на дронове и командния състав, като им позволява да получават картина от камерите, монтирани на безпилотните летателни апарати. Системата се използва и за поддържане на връзка между военнослужещите.

Русия беше успяла да се добере до терминали на "Старлинк"

Въпреки че територията на Русия попада извън официалния обхват на "Старлинк", руските военни бяха успели да се сдобият с терминали по „нерегламентиран“ път чрез трети страни, което им позволяваше да използват същата система като украинските въоръжени сили.

В началото на 2026 г., в координация с Министерството на отбраната на Украйна, компанията SpaceX въведе „бял ​​списък“ за терминалите "Старлинк" – регистър на проверени устройства, оторизирани да работят в мрежата на територията на Украйна. В резултат на това терминалите, използвани от руските сили, бяха деактивирани. След това в руски социални канали, подкрепящи войната в Украйна, започнаха да се появяват съобщения за сериозни смущения в комуникациите по протежение на фронтовата линия.

През май агенция „Блумбърг" съобщи, че след като руските въоръжени сили са останали без "Старлинк", украинската армия си е върнала контрола над около 400 квадратни километра от своята територия.

Какво представлява системата "Рассвет"?

Първите изстрелвания на спътници от системата "Рассвет" се състояха през март и юли 2026 г. Според информация от украинското военно разузнаване, за което съобщи Ройтерс в началото на ноември, Русия вече използва сателитната комуникационна система "Рассвет" за атаките си срещу Украйна, и по-конкретно - за повишаване на точността на бойните и разузнавателните дронове, както и за повишаване на тяхната устойчивост срещу средствата за радиоелектронна борба.

"Руската сателитна мрежа обаче все още не е достатъчно мащабна, за да осигури непрекъснато покритие на украинската територия", обясни пред Ройтерс Андрий Юсов от украинското военно разузнаване.

Заместник на "Старлинк" за руската армия?

Русия си поставя за цел до края на 2027 г. да създаде функционална „независима“ алтернатива на "Старлинк", състояща се от 292 спътника в орбита, заяви в интервю за ДВ Георгий Тришкин - анализатор в сферата на ракетните изстрелвания и създател на канала в Телеграм „Техасский Вестник".

Според Серхий Бескрестнов, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, основната опасност, свързана със системата "Рассвет", е, че тя ще позволи на руската армия да управлява дронове над украинска територия. Сега украинските сили не могат да използват "Старлинк" за насочване на дронове над руска територия, тъй като услугата не функционира там.

Следвайки модела на "Старлинк", руските военни ще могат да монтират терминали на дронове, осигурявайки връзка дори дълбоко в украинския тил. Съответна серия терминали беше представена в началото на октомври от фирмата разработчик „Бюро 1440“.

Какво показва сравнението на двете системи

Но сравнението между "Рассвет" и "Старлинк" показва прилики „само в най-общи линии и в концепцията“, посочва Тришкин . На практика това са напълно различни проекти и към момента никой не може да настигне технологичното - и преди всичко производственото - предимство, което има SpaceX, твърди още експертът. Докато мрежата от сателити на "Старлинк" в момента наброява над 10 000, първият етап на системата "Рассвет" ще включва едва 300.

Друг аспект е производственият капацитет за крайните потребителски терминали, използвани на Земята. Докато SpaceX произвежда до 15 000 устройства дневно, за руската компания би било „забележително постижение“, ако успее да произведе толкова устройства за цяла година. Освен това терминалите, произвеждани от „Бюро 1440", са значително по-скъпи от аналогичните устройства на "Старлинк", тъй като разчитат на чуждестранни компоненти.

„В момента никой не може да се мери със SpaceX по отношение на цена, обем и качество на обслужването. Следващата стъпка за руската компания е мобилната връзка и в тази област тя напредва много бързо“, казва Тришкин. Той обаче е песимист, че руснаците ще успеят да се справят бързо с тази задача.

Какво е състоянието на руската спътникова мрежа

"Старлинк" се използва предимно като гражданска технология, а военният сектор беше изнесен в подразделението „Старшийлд" на SpaceX. Според оценките на събеседниците на ДВ, "Рассвет" вероятно ще служи целенасочено за комуникация на бойното поле. Това означава, че към момента системата не се нуждае от толкова много спътници, колкото тази на американската компания.

Ако Русия запази този темп на развитие на системата, "Рассвет" би могъл напълно да изпълни задачата си, смята украинският военен експерт Олег Стариков. Според него Илон Мъск изгражда система, която трябва да изпълнява глобални задачи. За военни цели обаче броят, към който се стреми „Бюро 1440“, е напълно достатъчен.

Стариков обръща внимание и на мащабното разширяване на руската спътникова мрежа като цяло. На 1 януари 2022 г., т.е. преди нахлуването на руската армия в Украйна, тя е наброявала 102 спътника според тогавашния шеф на руската космическа агенция „Роскосмос“ Дмитрий Рогозин. През септември 2026 г. броят им вече е почти 400 по информация на настоящия ръководител на организацията Дмитрий Баканов.

Какво може да постигне "Рассвет" на фронта?

Съобщенията за ограничения в работата на "Старлинк" в Украйна придават нова актуалност на проблема. В средата на ноември украинският президент Володимир Зеленски заяви, че въоръжените сили на Украйна отново са изправени пред ограничения на скоростта при използването на „Старшийлд" – след достигането на 161 км/ч.

Ограничения при използването на "Старлинк" се наблюдават в Украйна от 14 октомври. На 23 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската компания „SpaceX“ е възстановила неограничения достъп на Украйна до тази система за спътникова комуникация.

На въпрос на ДВ дали украинските въоръжени сили биха могли да получат достъп до "Рассвет", Георгий Тришкин отговаря, че е само въпрос на време терминалите „да попаднат в чужди ръце, за да бъдат изследвани“.