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Николай Чалъков, сочен за ръководител на групата, обжалва задържането си под стража.

Съдът ще разгледа жалбата му днес.

При специализирана операция на полицията и ДАНС са извършени претърсвания в Пловдив и Раковски.

Общо 11 души са получили обвинения, четирима от тях са непълнолетни.

Единствено соченият за ръководител на организацията остана в ареста.

​Гледат мярката за неотклонение на лидера на "Ку-клукс-клан"

Соченият за ръководител на пловдивската група, наричана „Ку-клукс-клан“, Николай Чалъков иска да излезе от ареста.

Заседанието по жалбата му е насрочено за днес. Адвокатът на 32-годишния мъж е обжалвал наложената му миналата седмица най-тежка мярка за неотклонение – „задържане под стража“, предаде NOVA.

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Източник: БТА

Чалъков беше задържан при специализирана операция на полицията и ДАНС в Пловдив и Раковски. В рамките на акцията бяха извършени множество претърсвания, а обвинения получиха общо 11 души, четирима от които непълнолетни.

От всички обвиняеми в ареста остана единствено Чалъков, за когото разследващите твърдят, че е ръководил групата.

Източник: БТА

Той е обвинен в ръководене на организация, която проповядва дискриминация, насилие и омраза на основата на раса, цвят на кожата, етническа принадлежност и сексуална ориентация.

Предстои съдът да прецени дали има основания за промяна на наложената му мярка за неотклонение.