- Николай Чалъков, сочен за ръководител на групата, обжалва задържането си под стража.
- Съдът ще разгледа жалбата му днес.
- При специализирана операция на полицията и ДАНС са извършени претърсвания в Пловдив и Раковски.
- Общо 11 души са получили обвинения, четирима от тях са непълнолетни.
- Единствено соченият за ръководител на организацията остана в ареста.
Гледат мярката за неотклонение на лидера на "Ку-клукс-клан"
Соченият за ръководител на пловдивската група, наричана „Ку-клукс-клан“, Николай Чалъков иска да излезе от ареста.
Заседанието по жалбата му е насрочено за днес. Адвокатът на 32-годишния мъж е обжалвал наложената му миналата седмица най-тежка мярка за неотклонение – „задържане под стража“, предаде NOVA.
Разбиха „Ку-клукс-клан“ в Пловдив, арести и на деца
Чалъков беше задържан при специализирана операция на полицията и ДАНС в Пловдив и Раковски. В рамките на акцията бяха извършени множество претърсвания, а обвинения получиха общо 11 души, четирима от които непълнолетни.
От всички обвиняеми в ареста остана единствено Чалъков, за когото разследващите твърдят, че е ръководил групата.
Той е обвинен в ръководене на организация, която проповядва дискриминация, насилие и омраза на основата на раса, цвят на кожата, етническа принадлежност и сексуална ориентация.
Предстои съдът да прецени дали има основания за промяна на наложената му мярка за неотклонение.