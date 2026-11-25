З а опасност от „ескалация“ на войната в Украйна предупреди Джаред Къшнър, специален пратеник за преговорите за мир и зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Къшнър посочи, че конфликтът може да се превърне във „война чрез посредници, в която Европа финансира и въоръжава Украйна срещу Русия“.

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В интервю за германския подкаст „Ем Ди Мийтс“ той изтъкна, че „няма да са нужни много погрешни преценки, за да ескалира това нещо мащабно“.

След като няколко кръга преговори с участието на другия пратеник Стив Уиткоф не успяха да преодолеят различията между Киев и Кремъл, Къшнър призна, че въпросът за териториите в Източна Украйна, за които претендира Москва, остава пречка.

„Това, което със Стив разбрахме от много, много часове с президента Путин и с руския екип, е, че териториалният въпрос в момента е донякъде в задънена улица“, каза той.

Същевременно Къшнър обвини Европейския съюз в лицемерие, защото продължават да харчи огромни суми за руски енергийни ресурси, докато подкрепя Украйна.

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„Имам предвид, че Европа е купила от Русия изкопаеми горива за над 250 милиарда долара по време на този конфликт. Така че смятам, че Европа всъщност е платила повече пари на Русия, отколкото е дала на Украйна по време на този конфликт, ако данните, които виждам, са верни“, добави Къшнър.