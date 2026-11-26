Л юбител металотърсач направи историческо откритие, след като изрови изключително рядка 3000-годишна глава на брадва от бронзовата епоха - артефакт, за който експертите смятат, че е първият по рода си, намиран някога във Великобритания, съобщи The Post.

49-годишният Пол Причард претърсвал нива в графство Шропшир, когато уредът му уловил слаб и неубедителен сигнал. Въпреки това той решил да провери мястото и само мигове по-късно извадил от земята куха брадва от медна сплав, датирана от периода 1140–950 г. пр.н.е. По думите на специалистите находката „няма аналог на Острова“.

„Момент от списъка с мечти на всеки металотърсач“

Впечатляващото откритие идва само няколко месеца след като Пол намира средновековна златна монета от времето на крал Хенри VI, което прави 3000-годишната брадва втората му голяма находка за годината.

„В началото сигналът беше много слаб, но тъй като не бях намерил нищо друго, си казах: „Ще опитам“. Когато започнах да копая по-дълбоко, сигналът се засили и тя се показа от пръстта. Буквално обърнах земята с лопатата и я видях да стърчи“, разказва Причард.

Първоначално той се притеснявал, че ценният предмет може да е повреден, но за негова изненада почти 3000-годишният артефакт се оказал напълно запазен.

„При златната монета беше различно – беше много вълнуващо. Но при брадвата изпитах пълно недоверие, защото това е момент от списъка с мечти на всеки металотърсач“, споделя късметлията.

Фурор сред търсачите и оценка от експертите

Пол веднага показал находката на свой колега от клуба, който бил на няколко метра разстояние и мигновено забелязал необичайната ѝ форма. Откритието било направено по време на организирана сбирка край Хинсток, Северен Шропшир, и бързо предизвикало истински фурор сред останалите участници и в социалните мрежи.

По-късно експерти потвърдиха изключителната стойност на артефакта, като отбелязаха, че формата му е нетипична за кухите брадви от този период и вероятно е служил като специализиран инструмент.

Самият Причард признава, че все още трудно осъзнава значимостта на откритието си: „В този ден там имаше още около 44 души и всеки от тях можеше да мине точно оттам. Просто извадих невероятен късмет, че бях аз“.