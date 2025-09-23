Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

У краинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на 80-ата Генерална асамблея на ООН в Ню Йорк, съобщи „Киев Индипендънт“.

Срещата, която е четвъртата между двамата откакто Тръмп се върна на власт през януари, се състоя на фона на нарастващо напрежение между НАТО и Русия заради нарушенията на въздушното пространство на няколко страни-членки на алианса.

„Изключително уважаваме борбата, която Украйна води. Това е наистина удивително. Имаме много срещи, планирани за днес, които ще продължат до късно през нощта, но тази е важна“, каза Тръмп пред журналисти.

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Зеленски говори за развитието на бойните действия, като подчерта, че украинските войски са напреднали с около 360 квадратни километра през последните седмици и са нанесли загуби на руските сили.

„Благодарение на нашите войници имаме тази възможност, този шанс, и ще продължим, докато Русия не прекрати тази война“, каза Зеленски.

Той призова за по-голям международен натиск и добави: „Имаме нужда от повече натиск и повече санкции“.

На въпрос на репортери дали все още има доверие в Путин, Тръмп отговори: „Ще ви кажа след около месец“.

Свалянето на руски МИГ в небето остава опция за НАТО

Тръмп оказва натиск и върху европейските съюзници да спрат да купуват руски енергийни ресурси, като твърди, че продължаващите покупки подпомагат Русия да води войната. Унгария, една от страните в ЕС, които са най-зависими от руския петрол и газ, остава ключов вносител въпреки многократните призиви за намаляване на зависимостта.

Коментирайки позицията на унгарския премиер Виктор Орбан, Тръмп заяви: „Той е мой приятел. Не съм говорил с него, но имам усещането, че може и да спре“.

Руската армия се изтегли от Беларус

Държавите от НАТО трябва да свалят руски самолети, които нарушават тяхното въздушно пространство, посочи Тръмп.

„Да, смятам, че трябва“, каза Тръмп, когато репортер го попита дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако навлязат във въздушното им пространство.

Зеленски благодари на президента на САЩ за неговите „лични усилия за спиране на тази война“ и повтори призива на американския президент към европейските държави да спрат покупките на руски петрол.

Пристигайки в Ню Йорк заедно с първата дама Олена Зеленска късно вечерта на 22 септември, украинският президент вече се срещна със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог и други официални лица и предстои да проведе разговори с лидери от цял свят.

След срещата си със Зеленски, Тръмп написа в социалната си мрежа Трут сошъл, че Украйна може да спечели войната с Русия.

Рюте към Русия: НАТО е готов

„След като опознах и разбрах напълно военната и икономическа ситуация между Украйна и Русия и след като видях икономическите проблеми, които тя причинява на Русия, мисля, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да спечели цялата си територия обратно в първоначалния ѝ вид. С време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и по-специално на НАТО, първоначалните граници, откъдето започна тази война, са много вероятен вариант. Защо не? Русия се бори безцелно вече три години и половина - война, която би трябвало да отнеме на една истинска военна сила по-малко от седмица, за да я спечели. Това не отличава Русия. Всъщност, то я кара да изглежда като хартиен тигър. Когато хората, живеещи в Москва и всички големи градове, села и области в цяла Русия, разберат какво всъщност се случва с тази война, факта, че е почти невъзможно за тях да си набавят бензин дори с дългите опашки, и всички други неща, които се случват във военната им икономика, където по-голямата част от парите им се харчат за борба с Украйна, която има Велик Дух и само се подобрява, Украйна ще може да си върне страната в първоначалния ѝ вид и, кой знае, може би дори ще стигне по-далеч от това! Путин и Русия са в големи икономически проблеми и сега е моментът Украйна да действа. Във всеки случай, желая успех и на двете страни. Ще продължим да доставяме оръжия на НАТО, за да може НАТО да прави с тях каквото си иска. Успех на всички!“, заяви Тръмп.