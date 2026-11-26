Премиерът Румен Радев ще представлява България на извънредното заседание на Европейския съвет в Брюксел.

Лидерите ще обсъдят бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г.

В дневния ред е и осигуряването на допълнително финансиране за Украйна, включително предложен заем от 45 млрд. евро.

Радев ще участва в среща на върха на държавите от еврозоната и в среща на групата „Приятели на кохезията“.

Европейският съвет ще разгледа и въпроса за бъдещия управител на Европейската централна банка след оттеглянето на Кристин Лагард.

Европейските лидери се събират на извънредно заседание в Брюксел на 26 и 27 ноември, за да обсъдят следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 г., както и финансовите нужди на Украйна през 2027 г.

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България ще бъде представена от премиера Румен Радев, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В рамките на посещението си министър-председателят ще участва и в среща на върха на държавите от еврозоната, както и в неформална среща на групата „Приятели на кохезията“. Позицията на България за участие в извънредното заседание беше одобрена от Министерския съвет на заседанието му в сряда.

Бюджетът на ЕС за следващите седем години

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща призова европейските лидери да постигнат споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г.

В края на миналата седмица Коща представи ново предложение за разпределението на средствата. То предвижда общият размер на бюджета да бъде 1,582 трилиона евро, което е с около 10% по-малко спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия.

Предложението цели балансиране на средствата между стратегическите приоритети на ЕС, включително конкурентоспособността, сигурността и отбраната, и традиционните политики за селско стопанство и сближаване между регионите. В него са заложени и пет нови източника на приходи за европейския бюджет, сред които постъпления от цифрови услуги, тютюневи изделия и механизма за корекция на въглеродните емисии на границите.

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„Дойде време да постигнем споразумение за многогодишния бюджет на ЕС“, посочва Коща в поканата си до участниците в заседанието. Той изразява надежда предложението да бъде разгледано в дух на компромис.

По думите му европейските държави трябва да намерят балансирано решение, което да позволи на Съюза да посрещне предизвикателствата пред конкурентоспособността, сигурността и отбраната, като същевременно запази политиките, доказали своята ефективност.

Финансова помощ за Украйна

Друг основен акцент в разговорите ще бъде осигуряването на средства за Украйна през 2027 г. Европейската комисия предложи на 18 ноември Киев да получи допълнителна финансова подкрепа в размер до 45 млрд. евро.

Средствата са предназначени както за нуждите на украинската отбрана, така и за покриване на други разходи на страната. Предвижда се държавите членки да могат да участват във финансирането според избрания от тях подход.

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Финансирането е част от по-широкия въпрос за подкрепата на Украйна в условията на продължаващата война и очаквания недостиг на средства в бюджета на страната през следващата година.

Обсъждат и бъдещото ръководство на ЕЦБ

Европейските лидери ще разгледат и въпроса за обновяването на ръководството на Европейската централна банка (ЕЦБ). Сред темите е процедурата за избор на нов председател и членове на Изпълнителния съвет на институцията.

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В четвъртък сутринта е предвидена среща на върха на държавите от еврозоната в разширен формат. В нея се очаква да участват председателят на ЕЦБ Кристин Лагард и председателят на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис.

Според предварителната програма участниците ще обсъдят актуалното състояние на икономиката, след което ще преминат към разговорите за бюджета на ЕС и финансирането на Украйна.