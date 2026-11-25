В ластите в най-големия турски град Истанбул забраниха планирани демонстрации по повод Международния ден за премахване на насилието срещу жени, съобщи ДПА.

Многобройни организации за защита на правата на жените бяха призовали за участие в протести в квартал Бейоглу в европейската част на града тази вечер. В отговор обаче районната администрация наложи 24-часова забрана на всички събирания, демонстрации, пресконференции, разпространението на брошури, както и седящи протести.

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Забраната беше аргументирана с довода, че планираните събирания биха могли „да доведат до действия, които могат да нарушат обществения ред и социалната хармония“.

Според организацията „Ще спрем фемицида“ най-малко 294 жени са били убити от мъже в Турция през последната година, в повечето случаи с огнестрелно оръжие и често в собствените си домове.

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През 2021 г. Турция се оттегли от Истанбулската конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, което доведе до протести. Тогава президентът Реджеп Ердоган обясни, че конвенцията е в противоречие с турските обществени и семейни ценности.

В реч по повод Международния ден за премахване на насилието срещу жени Ердоган заяви, че психологическият натиск спрямо жени заради техните политически възгледи, вяра, религиозни ценности, начин на живот или облекло, представлява форма на насилие. От друга страна той обяви и това, което нарече „политика на лишаване от пола“, за форма на насилие и заяви, че това напоследък се е превърнало в „глобална принуда“.

Изказването му отразява позицията на правителството му срещу концепциите за равенство, които признават различните сексуални ориентации и полови идентичности, отбелязва агенцията.