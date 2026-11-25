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К анарите успяха да извоюват победа в първата битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази седмица. След като Зелените останаха на косъм от Резиденцията вчера, днес те демонстрираха отлична работа в екип, която им донесе първото място и изпрати Ураганите на съвет.

Денят на Арената в Дивия север започна драматично. Виктория поведе Канарите след раздялата с капитана на отбора вчера. Фризьорът Пепи обаче използва наследения от Жасмина амулет - “Черния печат”, и превърна строителя Иван в новия лидер на Зелените. Решението му предизвика противоречиви реакции у членовете на двете племена.

Източник: NOVA

Последвалата битка за спасение започна с надмощие за Канарите. Трудности с въздушния елемент в съревнованието оставиха Ураганите далеч назад, докато противниците им успяха да завършат сблъсъка с внушителна преднина.

Източник: NOVA

Елиминираната вчера Йоанна даде първото си ексклузивно интервю в подкаста “След Игрите”. На горещия стол на водещата Симона Ръждавичка тя говори за участието си в екстремното риалити, за трудното детство, за любовта и за бъдещите приключения, които я очакват. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре от 20:00 ч. по NOVA Ураганите ще определят първия номиниран воин тази седмица, а на Арената двата отбора ще сложат край на Войната на племената с финалното предизвикателство за неприкосновеност този сезон.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.