Н ародното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2027 г.

По време на обсъжданията опозиционните формации отправиха остри упреци към финансовата рамка, като изтъкнаха от една страна недостатъчната фискална консолидация, а от друга недофинансирането на социалните разходи. В пленарната зала параметрите на проектобюджета бяха защитени от ресорния министър Гълъб Донев.

Правителството представя Бюджет 2027 в УНСС

В приетия на първо гласуване бюджет са предвидени разходи за над 55 милиарда евро и приходи в размер на над 51 милиарда евро, като касовият недостиг достига 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт, или 4,9 милиарда евро. На начислена основа бюджетният дефицит надхвърля 4 процента. Точно тези стойности станаха причина вчера Европейската комисия да предупреди страната ни за вероятна санкция заради прекомерния дефицит и недостатъчното ограничаване на публичните разходи.

Макроикономическите разчети в закона се базират на очаквана инфлация от 4% и икономически растеж от 2,5 на сто през идната година. В документа за 2027 година е предвидено свиване с 10% на разходите за персонал в държавната администрация, за което ще бъдат съкратени около 5000 щатни бройки, като най-голямото намаление ще засегне Министерството на вътрешните работи. Въпреки тези мерки заплатите в бюджетния сектор ще се повишат с 5%, а възнагражденията на учителите ще нараснат със 7,5%. Увеличение на доходите не е заложено за силовите ведомства, както и за министрите, депутатите и ръководителите на държавни предприятия.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев защити разчетите с аргумента, че държавата трябва да действа съобразно реалните си ресурси.

„Нашата отговорност днес е да намерим реалния баланс между потребностите на обществото и финансовите възможности на държавата, да не обещаваме всичко на всички, когато ресурсът не го позволява, да не създаваме илюзията, че всяко желание може да бъде превърнато в бюджетен разход“, заяви Донев.

Бюджетът за 2027 г. влиза в пленарната зала

Финансовият план срещна сериозен отпор от опозицията, според която заложените параметри са нереалистични. Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС отбеляза, че разбира сложността на задачата, но разкритикува отношението към международните институции.

„Аз знам, че е трудна задачата, бил съм в тези обувки, но нежеланието да видите как останалият свят гледа на нас, Европейска комисия, рейтингови агенции, ЕЦБ, показва една самодостатъчност, характерна за малки животинчета в насрешното по магистрала, заслепени от собственото си разбиране за света“, коментира Горанов.

Атидже Вели от ДПС акцентира върху отсъствието на ясна визия за развитие в отделните сфери. „Най-важното, което искаме да отбележим за този бюджет, е, че в него не се вижда политическа воля за реформа и за секторни политики. И ако в бюджет 2026 година липсата на политики беше недостатък, то вече в бюджета за 2027 година това се превръща в порок“, посочи тя.

Владислав Панев от „Демократична България“ сравни отлагането на структурните промени със зъболекарско лечение. „Да реформираш държавата е като да ходиш на зъболекар, не е приятно, но колкото повече отлагаш, толкова по-тежко става положението. Гълъб Донев не е реформатор и това се вижда от бюджета, не само от бюджетния дефицит, но и от липсата на реформи“, отбеляза Панев.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ призова финансовия министър да оттегли законопроекта и отправи предупреждение към управляващите. „Вие явно сте твърдо решен да съсипете българската икономика, не знам защо го правите, но моят съвет е откажете се, изтеглете го, преработете го из основи и искам да се обърна към колегите от ПБ, ако натиснете копчето, ставате съучастници в тази катастрофа. Ще ви пусна думите на премиера: «днес слагаме край на оправданията с предишните», май нещо не сложихте край“, каза Василев.

От „Възраждане“ също критикуваха приетата рамка, като Цончо Ганев я определи като повторение на досегашните финансови политики. „Бюджетът на Радев е по много от същото, бюджетът на Радев е изцяло това, което правеше Борисов, това, което правеше Пеевски, това, което правеше Асен Василев и нищо по-различно, абсолютно нищо“, заяви Ганев.

От „Прогресивна България“ признаха, че задачата пред съставителите на бюджета е трудна. Константин Проданов от партията подчерта стремежа за баланс между растежа и социалната подкрепа. „За първи път се опитваме да съхраним икономиката, да запази траекторията си на растеж, да постигнем фискална консолидация, същевременно да подкрепим и най-уязвимите, без да подклаждаме допълнителна инфлация“, коментира Проданов.

След одобряването на законопроекта на първо четене се очаква в рамките на следващите две седмици по-голямата част от партиите да внесат своите предложения за промени преди окончателното гласуване.