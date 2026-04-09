Свят

Тръмп след разговор с Рюте: НАТО отсъстваше, когато имахме нужда

9 април 2026, 08:02
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоволството си от НАТО след среща при закрити врата с генералния секретар на алианса Марк Рюте. Преди разговорите се очакваше те да се състоят, за да се успокои силното раздразнение на стопанина на Белия дом от поведението на алианса по време на войната с Иран, предаде Асошиейтед прес.

В навечерието на срещата с Рюте Тръмп допусна, че САЩ може да излязат от Пакта заради отказа на страните от НАТО да се вслушат в призива му да помогнат, след като Иран фактически затвори Ормузкия проток, стратегически морски коридор, блокадата на който стана причина за рязко поскъпване на цените на въглеводородите на международните пазари.

След нея той помести коментар в социалните мрежи изцяло с главни букви, с което загатна, че недоволството му не е отминало.

"НАТО ОТСЪСТВАШЕ, КОГАТО ИМАХМЕ НУЖДА (ОТ АЛИАНСА), И АКО ПАК ИМАМЕ НУЖДА ОТ НЕГО, НЕГО ПАК НЯМА ДА ГО ИМА", написа президентът на САЩ в публикацията си. Засега няма повече яснота от Белия дом относно позицията.

Президентът републиканец и Рюте имаха сърдечни отношения в миналото, а срещата между тях се състоя, след като в нощта на вторник срещу сряда Вашингтон и Техеран се договориха за двуседмично примирие, което включва отваряне на протока. До спирането на огъня се стигна, след като Тръмп заплаши, че ще бомбардира електроцентралите и мостовете на Иран и че за една нощ "ще изчезне цяла цивилизация".

По-рано през вчерашния ден прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит призна, че Тръмп е обсъждал излизане от НАТО.

"Мисля, че това е въпрос, който президентът ще обсъди след няколко часа с генералния секретар Рюте", посочи Левит.

През 2023 г. Конгресът на САЩ прие закон, според който никой президент няма право да напуска Пакта без одобрението на конгресмените.

Тръмп е стар критик на НАТО, а през първия си мандат твърдеше, че има правомощия по свое усмотрение да излезе от алианса, който е създаден през 1949 г. като мярка за гарантиране на европейската сигурност срещу съветската заплаха по време на Студената война. 

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Тръмп Рюте НАТО Иран САЩ
