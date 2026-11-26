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Съдът в Бургас остави в ареста 66-годишния шофьор.

Според експертизата автомобилът се е движел със 251 км/ч преди сблъсъка.При катастрофата на 9 ноември на АМ „Тракия“ загина 62-годишна жена.

Обвиняемият твърди, че жената е навлязла в неговата лента.

За две години той има девет пътни нарушения, предимно за скорост.

Бургаският съд наложи най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, на 66-годишния Асен Василев от София. Той е обвинен в умишлено причиняване на смърт при катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загина 62-годишна жена.

Съдът решава дали да остави в ареста шофьора, причинил катастрофа със 251 км/ч на "Тракия"

Според данните от разследването автомобилът, управляван от Василев, се е движел със скорост от 251 км/ч. Тежкият инцидент е станал на 9 ноември.

Източник: БГНЕС

Скоростта е установена чрез техническа експертиза, при която са извлечени данни от електронния модул на автомобила.

„За установяване на скоростта е използвана техническа експертиза, като експерт със специализиран софтуер е извършил извличане на данни от модула на автомобила. Този автомобил има възможност да запази всички данни 5 секунди преди сблъсъка. Те се криптират и няма възможност за тяхната манипулация. В момента, в който настъпи сблъсъкът, автомобилът автоматично подава сигнал към телефон 112, което на нас ни дава възможност да определим точния час на настъпването на произшествието“, обясни прокурор Мануел Манев от Окръжната прокуратура в Бургас пред NOVA.

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Обвиняемият заявил, че загиналата жена е навлязла в неговата лента непосредствено преди сблъсъка.

„Тази скорост води до невъзможност както на водача, който управлява така автомобила, така и на всички останали шофьори да съобразят своите действия и своите реакции“, коментира прокурор Манев.

Жена загина след удар с 251 км/ч на АМ "Тракия"

Източник: БГНЕС

При огледа на мястото на катастрофата е установен кратък спирачен път. По данни на прокуратурата мъжът не е дал обяснение защо е управлявал автомобила с толкова висока скорост.

За последните две години Василев има девет нарушения на пътя, предимно за превишена скорост.