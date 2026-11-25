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Microsoft стартира вътрешна инициатива с кодово име „Код Червено“ (Code Red), за да преразгледа изцяло подхода си към мащабни сривове на услугите, след като приблизително 24-часово прекъсване блокира работата на Microsoft 365 по целия свят този месец, пише Newsweek.

Аварията от 12-13 ноември засегна правителства, бизнеси и транспортни системи, като разкри проблеми не само в технологиите зад услугите на Microsoft, но и в способността на компанията да координира реакцията си.

Сега технологичният гигант си поставя за цел да разрешава бъдещи глобални инциденти в рамките на един час и планира промени, предназначени да ограничават сривовете по-бързо и да дават на инженерите по-ясна картина за проблемите в реално време.

Инициативата представлява най-високата степен на спешност в Microsoft за отстраняване на слабостите, разкрити от прекъсването, сочат вътрешни бележки на компанията, разгледани от Reuters. Засегнати бяха Exchange Online, Outlook, Teams, Copilot и други продукти от пакета Microsoft 365, а президентът на M365 Core Джейсън Хендерсън описа събитието във вътрешна комуникация като най-разрушителния инцидент за клиентите в историята на Exchange Online.

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От Microsoft отдадоха срива на незабелязан дефект в мащабируемостта на Windows, въведен още през юли. Компанията уточни, че прекъсването не е причинено от кибератака или от агенти с изкуствен интелект, а главният изпълнителен директор Сатя Надела публично се извини за случилото се.

Какво означава „Код Червено“ в Microsoft?

В този случай „Код Червено“ обозначава вътрешна мобилизация в Microsoft, запазена за изключително сериозни оперативни проблеми. Определението поставя работата по последиците от срива на самия връх в приоритетите на инженерния екип, докато компанията анализира както техническата повреда, така и пропуските в управлението на инцидента.

Хендерсън е заявил пред служителите, че този статут превръща реакцията в „най-високоприоритетната работа“ на екипа, съобщава Reuters. По думите му по-широк вътрешен преглед е разгледал организационните и структурните проблеми, позволили повредата да окаже толкова сериозно въздействие върху клиентите.

Аниш Агарвал, професор по компютърни науки в Колумбийския университет, който преподава надеждност на системите и изкуствен интелект, коментира пред Newsweek, че на практика подобно обявяване означава всички останали инженерни задачи да бъдат оставени на заден план. „Код Червено“ означава, че инженерните проекти, които не са свързани с приоритетната цел, се замразяват и всички налични екипи се насочват към работа по нея“, обясни Агарвал.

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Джордж Герчоу, съветник в IANS Research и главен директор по сигурността в Bedrock Data, също посочи, че статутът означава „всичко останало чака“. „Инженерите се изтеглят от разработката на нови функции, ръководството проверява напредъка всеки ден и единствената работа, която има значение, е да се гарантира, че това никога повече няма да се повтори по същия начин“, заяви Герчоу пред Newsweek.

„Да го обявиш е лесната част. Трудната част е да запазиш този фокус след няколко месеца, когато заглавията в медиите отминат, а плановете за развитие започнат да си искат хората обратно“, заяви Герчоу.

Терминологията може да звучи объркващо, тъй като „Код Червено“ има и друго място в историята на киберсигурността на Microsoft. Компютърният червей Code Red се разпространи в интернет през 2001 г., използвайки уязвимост в уеб сървърния софтуер Internet Information Services (IIS) на Microsoft. Този зловреден софтуер и настоящата инициатива на компанията нямат нищо общо, като от Microsoft изрично подчертаха, че ноемврийският срив не е свързан със злонамерена киберактивност.

Какво причини срива на Microsoft 365?

Microsoft проследи ноемврийската авария до дефект в мащабируемостта на Windows, който е останал незабелязан, след като е бил въведен месеци по-рано, съобщава Reuters. След като проблемът се проявил, той засегнал Exchange Online и редица продукти, разчитащи на облачната инфраструктура на Microsoft, включително Outlook, Teams и Copilot.

Инцидентът имаше последици далеч отвъд това отделни потребители временно да загубят достъп до електронната си поща. Бяха засегнати правителствата на САЩ, Австралия и Япония, търговски компании отчетоха забавяния, а комуникациите на авиокомпании бяха нарушени - което подчерта колко силно организациите днес зависят от ограничен брой облачни платформи за ежедневната си работа.

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Ари Бриш, дългогодишен технологичен ръководител с опит в ИТ веригите за доставки и управлението на центрове за данни, заяви пред Newsweek, че самото преминаване към облачни услуги е създало риск от свръхконцентрация. „По ирония на съдбата организациите мигрираха към облака отчасти за да подобрят надеждността, но колективно създадоха ново измерение на риска чрез концентрация при един доставчик“, коментира Бриш.

Агарвал допълни, че сривът е показал как повредите могат да преминават през взаимосвързани услуги: „Сривът ясно показа, че съвременният софтуер е мрежа от взаимозависими технологии, при която повреда в един компонент може да предизвика каскаден ефект върху на пръв поглед несвързани услуги.“

Реакцията на Microsoft се сблъска с „мъгла на войната“

Вътрешният преглед е установил проблеми не само в системите на Microsoft, но и в информацията, достъпна за инженерите, опитващи се да ги възстановят. Корпоративният вицепрезидент Аманда Силвър, която отговаря за M365 Core и Work IQ, е заявила пред служителите, че екипите за реагиране са се сблъскали с „мъгла на войната“ по време на инцидента, сочи вътрешна бележка, видяна от Reuters.

Докато инженерите са работили по проблема, са били разменени над 11 000 съобщения в 11 различни чата в Teams. Въпреки мобилизирането на старши инженерен състав, информацията, необходима за диагностициране на повредата, е останала разпръсната в различни вътрешни системи за проследяване, което затруднило екипите да поддържат обща представа за възможните причини и взиманите решения.

Според Герчоу тези детайли показват, че Microsoft се е сблъскала както с организационно, така и с техническо предизвикателство: „Това е показателно, защото Microsoft признава, че проблемът е бил в хората и процесите, а не само в един лош ред код. Когато хората, които отстраняват срив, не виждат една и съща картина, грешка, която би трябвало да отнеме часове, се превръща в цял ден прекъсване.“

Чарлз Ламана, изпълнителен вицепрезидент на Microsoft за Copilot, Agents and Platform, е заявил при вътрешния преглед, че засегнатият компонент е натрупал грешки за около десетилетие назад, които досега са оставали в рамките на допустимите граници.

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Как Microsoft планира да предотврати нов мащабен срив?

Реакцията „Код Червено“ на Microsoft е организирана около пет инженерни направления за повишаване на устойчивостта на услугите и ускоряване на възстановяването при големи аварии. Силвър разкрива три от тях във вътрешна бележка:

Ограничаване на натоварването (load shedding) - намаляване на заявките към претоварени системи, за да се предотврати пълното им блокиране;

Географско разделяне на трафика - изолиране на проблемите, вместо да се позволява повредата да се разпространява между различни региони;

По-бързи механизми за възстановяване - съкращаване на времето за връщане към нормална работа след инцидент.

Отделно от тези пет направления Microsoft си е поставила за цел да разрешава глобалните инциденти в рамките на един час. Компанията планира и да внедрява агенти с изкуствен интелект, които да помагат на инженерите да анализират по-бързо данните за състоянието на системите – стъпка, насочена именно срещу разпокъсаната диагностична информация, усложнила реакцията при ноемврийския срив.

Агарвал нарече целта от един час „изключително амбициозна“, особено за толкова сложна инфраструктура като Microsoft 365, но отбеляза, че изкуственият интелект може да направи по-бързата реакция все по-постижима, стига системите да са подготвени така, че AI агентите да разбират връзките между тях. Герчоу обаче уточни, че реалистично в рамките на час може да се спре щетата и да се възстанови работата за повечето потребители, докато пълното отстраняване на дълбоко скрит в кода дефект отнема повече време. Бриш от своя страна предупреди, че за критични сектори като медицината и авиацията дори един час - а понякога и минути - може да се окаже твърде дълго време.

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Компанията засилва и управленския контрол - Хендерсън ще провежда ежедневни срещи с ръководния екип на Substrate (който отговаря за основната инфраструктура на Microsoft 365), за да следи мерките след срива. В отделна вътрешна бележка той признава, че при друг скорошен инцидент спешна корекция е отнела между пет и шест дни, за да достигне пълно глобално разпространение, поради което целта при най-критичните проблеми със сигурността вече е преминаване от откриване до безопасно глобално внедряване в рамките на час.

За клиентите на Microsoft експертите са категорични, че големият урок е да се подготвят за прекъсвания, вместо да приемат, че една голяма облачна платформа винаги ще бъде достъпна. „Приемете, че това ще се случи отново - на Microsoft или на някой друг - и решете още сега какво ще правите тогава“, съветва Герчоу и препоръчва компаниите да поддържат резервен канал за комуникация с екипите и клиентите си, който не минава през същия доставчик.