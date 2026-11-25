М еждународна операция срещу измамите с хранителни продукти доведе до ареста на 79 заподозрени и разбиването на 18 организирани престъпни групи, съобщи европейската полицейска служба Европол, цитирана от ДПА.

Европол информира, че хранителни продукти на стойност близо 80 милиона евро са били конфискувани. Операцията на европейската полицейска служба е продължила шест месеца, като в нея участваха 57 страни. Тя бе подкрепена от Европейската комисия и Интерпол.

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Следователите иззеха също така близо половин милион подправени продукти, почти 230 000 литра напитки с незаконно променен състав и около 1,7 милиона килограма некачествени хранителни продукти, посочи Европол. Сред конфискуваните продукти са били предимно алкохолни напитки и месо, както и плодове и зеленчуци.

Членовете на престъпните организации са използвали разнообразни измамни методи, като са подправяли растителни масла и са поставяли фалшиви етикети на евтини вина, за да ги представят като по-скъпи. Храни с изтекъл срок на годност или дори развалени храни са били опаковани наново, като са им били поставяни нови етикети.

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Европол предупреди, че измамата с хранителни продукти представлява заплаха за общественото здраве.

"Подправената храна и хранителните продукти с променено съдържание могат да причинят заболявания, да уронят стандартите за хранителна безопасност и да манипулират пазарните механизми", допълни европейската полицейска служба.