М ъж се самозапали пред сградата на Министерството на културата в центъра на Варшава. Инцидентът е станал малко след 17 ч. местно време на улица „Краковско предмешче“, съобщава полското издание RP.

Първи на помощ на пострадалия се притекли служители на Службата за охрана на държавата, които забелязали случващото се от отсрещната страна на улицата. Те успели да потушат пламъците и подали сигнали до пожарната и спешната помощ. След пристигането на медицинските екипи мъжът бил откаран в болница.

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Говорителят на Службата за охрана на държавата полковник Богуслав Пьорковски поясни, че инцидентът е станал пред сградата на Министерството на културата.

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На мястото са изпратени пожарни екипи, линейки и полиция, която е отцепила района. Състоянието на пострадалия не е известно. Не са ясни и причините, довели до действията му.