Свят

Тръмп: Би било глупаво Иран да не сключи сделка със САЩ

Тръмп отправи тези предупреждения, след като струпа американски военноморски сили в Близкия изток и на фона на започналите преговори с Иран

11 февруари 2026, 09:44
Жена стреля по училище и жилищна сграда в Канада, има жертви и ранени

Жена стреля по училище и жилищна сграда в Канада, има жертви и ранени
Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на

Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на "Америка на първо място"
Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут
Лавров попари надеждите за бърз мир с Украйна: Още сме далеч

Лавров попари надеждите за бърз мир с Украйна: Още сме далеч
Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата
Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп
Първа официална реакция: Уилям и Кейт са „дълбоко обезпокоени“ от разкритията за Джефри Епстийн

Първа официална реакция: Уилям и Кейт са „дълбоко обезпокоени“ от разкритията за Джефри Епстийн
Гърция ограничава достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Гърция ограничава достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че Иран иска да сключи със страната му сделка за своите ядрени и ракетни програми, предаде Ройтерс.

"Би било глупаво" от страна на Техеран, ако не го направи, каза Тръмп пред американската телевизия "Фокс Бизнес".

Доналд Тръмп заплаши Иран с бомбардировки

По-рано вчера той заяви в друго интервю - за Канал 12 на израелската телевизия, че ако не бъде постигнато споразумение, Съединените щати ще бъдат принудени да предприемат много крайни мерки.

Тръмп отправи тези предупреждения, след като струпа американски военноморски сили в Близкия изток и на фона на започналите преговори с Иран.

Историята на иранската ядрена програма и усилията за нейното ограничаване е дълга и изпълнена с обрати, като настоящите предупреждения на президента Доналд Тръмп са поредна глава в тази сложна сага. През 2015 г. Иран постигна знаково споразумение с шест световни сили, известно като Съвместен всеобхватен план за действие (СВБД) или по-често като ядрената сделка. Този договор предвиждаше ограничаване на иранските ядрени дейности в замяна на облекчаване на международните санкции срещу Техеран.

Ключов прецедент в отношенията настъпи през май 2018 г., когато президентът Тръмп официално изтегли Съединените щати от глобалното ядрено споразумение с Техеран, определяйки го като недостатъчен. В резултат на това Вашингтон възстанови "максималния натиск" чрез повторно налагане на строги икономически санкции, целящи да ограничат достъпа на Техеран до ядрено оръжие и да спрат "зловредното влияние на Иран в чужбина".

В отговор на американското оттегляне и възобновените санкции, Иран постепенно започна да се отказва от някои от разпоредбите на ядрената сделка и да напредва в своята ядрена програма. Този ход засили подозренията на западните страни и Израел, че Техеран се стреми към ядрено оръжие, докато Иран продължава да твърди, че програмата му е изцяло за мирни цели.

През следващите години, и особено през втория си мандат, президентът Тръмп неколкократно изразяваше готовност за нов диалог с Техеран, но същевременно отправяше и твърди предупреждения. Например, през юли 2018 г. Тръмп заплаши Иран с "последици, каквито в цялата световна история много малко са били понасяни", ако агресивната реторика продължи. По-късно, през май 2019 г., той заяви, че ако Иран иска да се бие, това ще бъде "официалният край на Иран". През март 2025 г. Тръмп директно заплаши с "бомбардировка, каквато не са виждали досега", ако Техеран не започне преговори за ограничаване на ядрената си програма.Тези публични изявления и дипломатически маневри бяха често придружени от разполагане на американски военни сили в Близкия изток, включително самолетоносачни групи, които да подчертаят сериозността на американските намерения. Паралелно с това продължаваха и опитите за косвени преговори, често чрез посредничество на страни като Оман. Настоящата ситуация, включваща както разполагането на военноморски сили, така и продължаващите преговори, е пряко продължение на тази десетилетна динамика между заплахи, санкции и опити за дипломатическо решение.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Доналд Тръмп Иран САЩ Ядрена програма Ракетна програма Преговори Сделка Близък изток Военноморски сили Предупреждения
Последвайте ни

По темата

МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край

МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край "Петрохан"

"Будизмът не оправдава смъртта": Калки разби митовете след трагедията край Петрохан

„Файненшъл Таймс“: Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта

„Файненшъл Таймс“: Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта

Бритни Спиърс продаде правата върху музиката си за $200 млн.

Бритни Спиърс продаде правата върху музиката си за $200 млн.

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Mercedes-AMG връща редовия „шестак“ с новия GLC 53 специално за търсещите емоции

Mercedes-AMG връща редовия „шестак“ с новия GLC 53 специално за търсещите емоции

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Баща простреля смъртоносно дъщеря си след спор за Тръмп

Баща простреля смъртоносно дъщеря си след спор за Тръмп

Свят Преди 27 минути

Мъжът няма да бъде обвинен за смъртта на 23-годишната си дъщеря

Трагедията „Петрохан” влезе в НС: Изслушват представители на МВР и екоминистъра

Трагедията „Петрохан” влезе в НС: Изслушват представители на МВР и екоминистъра

България Преди 29 минути

Вътрешният министър Даниел Митов обаче няма да може да присъства

Трагедия в Харков: Три деца загинаха при атака с дрон

Трагедия в Харков: Три деца загинаха при атака с дрон

Свят Преди 56 минути

Близо четири години след началото на войната, Русия и Украйна си разменят удари с дронове всяка нощ

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси югоизточната част на Косово

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси югоизточната част на Косово

Свят Преди 59 минути

Земетресението е усетено също в Албания, Сърбия и Република Северна Македония

Наталия Киселова става председател на ПГ на БСП

Наталия Киселова става председател на ПГ на БСП

България Преди 1 час

В събота Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП

Кадри от камерата на звънеца на вратата на Нанси Гътри показват маскиран мъж в нощта на изчезването ѝ

Първи арест по случая с отвличане, който разтърсва САЩ

Свят Преди 1 час

Един човек е арестуван за разпит и беше издадена заповед за претърсване на дом в Рио Рико, Аризона

Земетресение в района на Дупница

Земетресение в района на Дупница

България Преди 1 час

Епицентърът е на 10 км от Бобов дол

Катастрофа до детска градина в Пловдив: Кола се заби в пътен знак и отсече дърво

Катастрофа до детска градина в Пловдив: Кола се заби в пътен знак и отсече дърво

България Преди 1 час

Пътният инцидентът е станал заради изпреварване

Тръмп се обаждал в полицията за Епстийн: „Слава Богу, че го спирате“

Тръмп се обаждал в полицията за Епстийн: „Слава Богу, че го спирате“

Свят Преди 2 часа

Тръмп е бил един от „първите хора, които се обадиха“ на полицията във Флорида, когато чул, че те разследват Епстийн

Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

България Преди 2 часа

Мярката цели да предотврати опасни изпреварвания

.

Психолог говори за случая „Петрохан“ и култовите самоубийства

България Преди 2 часа

„В днешно време е нормално особено младите да потърсят своите морални стожери в някакви други етични системи, включително сектантство, защото нашето общество не им дава такива морални насоки, които да ги направят успешни хора“, казва психологът Христо Монов

Празник е! Имен ден имат...

Празник е! Имен ден имат...

Любопитно Преди 2 часа

На 11 февруари почитаме паметта на свещеномъченик Власий и на мъченик Георги Софийски Нови

Размирици в Колумбия: Опит за покушение срещу президента, сенаторка бе отвлечена

Размирици в Колумбия: Опит за покушение срещу президента, сенаторка бе отвлечена

Свят Преди 2 часа

Това се случва на фона на възобновяването на насилието на политическа основа в страната

Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя

Пенсионната реформа влиза в парламента, какво се променя

България Преди 2 часа

Депутатите обсъждат въвеждането на „мултифондова система“

Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

България Преди 3 часа

Предполага се, че мотивът за престъплението е свързан със спорове за родителски права

Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

България Преди 3 часа

Вчера прокуратурата публикува резултатите от аутопсиите на трите тела, намерени в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването

Всичко от днес

От мрежата

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Цветана Манева: „Любовта е най-великото чувство, но не е за всеки“

Edna.bg

Ариана Гранде с неочаквана идея за биографичен филм: „Ще ме изиграе… мишка“

Edna.bg

Илиан Филипов: Сираков взима огромна заплата от Левски

Gong.bg

След сериозен екшън: арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА

Gong.bg

Рокади в „БСП-Обединена левица”: Смениха ръководството на парламентарната група

Nova.bg

„Авторска религия“ и отклонение от учението: Експерти по източна философия с анализ на поведението на Калушев

Nova.bg