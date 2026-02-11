Тръмп: Би било глупаво Иран да не сключи сделка със САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че Иран иска да сключи със страната му сделка за своите ядрени и ракетни програми, предаде Ройтерс.

"Би било глупаво" от страна на Техеран, ако не го направи, каза Тръмп пред американската телевизия "Фокс Бизнес".

Доналд Тръмп заплаши Иран с бомбардировки

По-рано вчера той заяви в друго интервю - за Канал 12 на израелската телевизия, че ако не бъде постигнато споразумение, Съединените щати ще бъдат принудени да предприемат много крайни мерки.

Тръмп отправи тези предупреждения, след като струпа американски военноморски сили в Близкия изток и на фона на започналите преговори с Иран.

Историята на иранската ядрена програма и усилията за нейното ограничаване е дълга и изпълнена с обрати, като настоящите предупреждения на президента Доналд Тръмп са поредна глава в тази сложна сага. През 2015 г. Иран постигна знаково споразумение с шест световни сили, известно като Съвместен всеобхватен план за действие (СВБД) или по-често като ядрената сделка. Този договор предвиждаше ограничаване на иранските ядрени дейности в замяна на облекчаване на международните санкции срещу Техеран.

Ключов прецедент в отношенията настъпи през май 2018 г., когато президентът Тръмп официално изтегли Съединените щати от глобалното ядрено споразумение с Техеран, определяйки го като недостатъчен. В резултат на това Вашингтон възстанови "максималния натиск" чрез повторно налагане на строги икономически санкции, целящи да ограничат достъпа на Техеран до ядрено оръжие и да спрат "зловредното влияние на Иран в чужбина".

В отговор на американското оттегляне и възобновените санкции, Иран постепенно започна да се отказва от някои от разпоредбите на ядрената сделка и да напредва в своята ядрена програма. Този ход засили подозренията на западните страни и Израел, че Техеран се стреми към ядрено оръжие, докато Иран продължава да твърди, че програмата му е изцяло за мирни цели.

През следващите години, и особено през втория си мандат, президентът Тръмп неколкократно изразяваше готовност за нов диалог с Техеран, но същевременно отправяше и твърди предупреждения. Например, през юли 2018 г. Тръмп заплаши Иран с "последици, каквито в цялата световна история много малко са били понасяни", ако агресивната реторика продължи. По-късно, през май 2019 г., той заяви, че ако Иран иска да се бие, това ще бъде "официалният край на Иран". През март 2025 г. Тръмп директно заплаши с "бомбардировка, каквато не са виждали досега", ако Техеран не започне преговори за ограничаване на ядрената си програма.Тези публични изявления и дипломатически маневри бяха често придружени от разполагане на американски военни сили в Близкия изток, включително самолетоносачни групи, които да подчертаят сериозността на американските намерения. Паралелно с това продължаваха и опитите за косвени преговори, често чрез посредничество на страни като Оман. Настоящата ситуация, включваща както разполагането на военноморски сили, така и продължаващите преговори, е пряко продължение на тази десетилетна динамика между заплахи, санкции и опити за дипломатическо решение.