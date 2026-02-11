Пари

Владимир Иванов успокои: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът ще се нормализира до март

Основният фактор за отчетеното повишение са сезонните зеленчуци, които по това време на годината се произвеждат по-трудно и в ограничени количества

11 февруари 2026, 10:23
Координационният център: Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%

Сбогом на лева: От създаването през 1880 г. до прехода към еврото и нумизматичните му тайни

КЗП: Търговците да се снабдят с достатъчно евромонети

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

Остават пет дни до края на разплащанията с левове

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Фискалният съвет отчете: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано

О сновните хранителни продукти на едро са поскъпнали средно с около 5 евро от началото на годината, показват данни на Координационния център за въвеждане на еврото към правителството. Това съобщи в ефира на NOVA Владимир Иванов – председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и директор на центъра.

Цените на основни хранителни стоки отново тръгнаха нагоре

По думите му усещането за инфлация е силно индивидуално, тъй като зависи от потребителските навици.

„Всеки има собствена инфлация, тя не е обективна, а зависи от това какво купува“, обясни Иванов.

Основният фактор за отчетеното поскъпване са сезонните зеленчуци, които по това време на годината се произвеждат по-трудно и в ограничени количества. Най-голям ръст в цените се наблюдава при:

  • зелени чушки – 109%,
  • тиквички – 96%,
  • червени чушки – 63%.

Краставиците също продължават да поскъпват, като само за последните десет дни цената им се е повишила с около 30 евроцента. Причината е слабото предлагане и неподходящите климатични условия за производство през зимата.

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

За разлика от зеленчуците, при част от основните храни се отчита стабилност или дори поевтиняване. Свинското месо е поевтиняло с около 20 стотинки, киселото мляко – със 7%, а оризът също бележи спад. Прясното мляко и портокалите запазват цените си, докато при брашното, фасула, яйцата и захарта има минимални увеличения от 1 до 3 стотинки.

„Това са нормални колебания за зимния период. Пазарът не е статичен – той зависи от търсенето и предлагането“, посочи Иванов.

Според него процесите нямат пряка връзка с предстоящото влизане в еврозоната. В началото на годината е имало по-високо търсене заради очаквания и емоции около темата, но вече се наблюдават признаци на нормализиране.

„Към март ще влезем в реализма и ще имаме нормално функциониращ пазар“, прогнозира той и припомни, че подобни цикли се повтарят от десетилетия – зимно поскъпване и пролетно-летно поевтиняване.

Иванов коментира и сравненията с цените в Западна Европа, като подчерта, че често се съпоставят несъпоставими продукти – с различно качество, грамаж и стандарти. По думите му големите пазари като Германия, Франция и Нидерландия постигат по-ниски цени заради мащаба и добре развитите кооперативни модели.

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Той изрази скептицизъм към идеите за таван на надценките, като предупреди, че подобни мерки могат да доведат до недостиг и пазарни изкривявания.

„Исторически подобни намеси почти винаги водят до негативни ефекти“, заяви Иванов и даде пример с периода 2022–2023 г., когато България се е представила по-добре от Унгария и Румъния именно благодарение на свободния пазар.

Според него решението е не в административни ограничения, а в по-висока ефективност на производството и търговията, като посочи Нидерландия като пример за успешно кооперативно земеделие и добре организирана пазарна инфраструктура.

Източник: NOVA    
храни поскъпване еврозона Владимир Иванов
