Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на "Америка на първо място"

З а разлика от своите 46 предшественици, политическата кариера на Доналд Тръмп започна с директна кандидатура за президентския пост, а не чрез постепенно израстване. Неговата политическа траектория и избирането му за президент на Съединените щати бяха безпрецедентни. Без натрупан политически опит първият му мандат по дефиниция представляваше навлизане в механизмите на Вашингтон и управлението на международните отношения. Успехите от първия му мандат му позволиха да овладее тънкостите на американското управление и го подготвиха за втория, който поставя много по-силен акцент върху външната политика. Това посочва Адолфо Франко за Al Jazeera .

Една година след второто му избиране президентът Тръмп със светкавична скорост преформатира глобалния ред и ролята на Америка в света - от отбранителните съюзи до стратегията за ресурсна сигурност. Критиците отхвърлят Доктрината на Тръмп като хаотична комбинация от изолационизъм, демонтаж на мултилатерализма и империализъм. Реалността обаче е различна. Визията на президента Тръмп е методична и ориентирана към резултати. Макар и нетрадиционни, неговите смели и понякога умишлено провокативни изказвания разклащат противниците и често водят до отстъпки и желани резултати. Независимо дали става дума за приятели или врагове, интересите "Америка на първо място" определят дневния му ред и тактиката му. Той умело прилага "изкуството на сделката", за да постига целите си.

Trump’s America First doctrine is remaking global diplomacy https://t.co/TjpF0yY1WZ — Nicholas MOLODYKO, writer (@gold_hadas) February 7, 2026

Никъде тази стратегия не личи по-ясно, отколкото в случая с Гренландия. Тръмп заплаши с инвазия, максималистка позиция за преговори, ако Дания откаже да отстъпи острова, който той смята за жизненоважен за сигурността на САЩ. Резултатът е споразумение, при което Дания и Съединените щати значително увеличават съвместното си военно присъствие и отварят инвестициите почти изключително за САЩ, като изключват китайско и руско проникване. Мисията е изпълнена: разширен стратегически достъп за САЩ при едновременно укрепване на западната архитектура за сигурност. Тръмп вярва, че поставяйки американските интереси на първо място, свободният свят също ще печели, ще просперира и ще бъде по-сигурен. Според него приоритизирането на американската мощ стабилизира и защитава по-широкия демократичен съюз.

За да постигне целите си, Тръмп се отказа от ролята на Организацията на обединените нации, която според него е най-малкото неефективна, а в най-лошия случай - форум за антиамериканизъм и леви активистки каузи, често парализиран от вето и неспособен да налага реална отчетност. Вместо това подходът му е двустранен или регионален и поставя директните силови отношения над многостранния консенсус. Регионалните съюзи, като НАТО, бяха преформулирани чрез настояването на Тръмп за колективна ангажираност и по-големи вноски от страна на членовете, което ребалансира задълженията в Алианса, засилва възпирането и намалява прекомерното натоварване на САЩ. Богатите съюзници в Европа и Азия вече поемат по-голяма част от финансовата тежест за собствената си отбрана.

Припомняме и тази галерия от нашия архив: Красотата на Гренландия

В основата си Доктрината на Тръмп се опира на два стратегически стълба, предназначени да гарантират мир чрез сила и просперитет чрез лостове за влияние.

Първо - засилване на американската военна мощ чрез предложение за удвояване на отбранителния бюджет до 6 процента от БВП на САЩ с цел възстановяване на превъзхождащото възпиране в епоха на конкуренция между великите сили. Второ - насърчаване на инвестициите и справедливата свободна търговия. Търговията и митата се използват от Тръмп не само за постигане на равнопоставени споразумения, но и като стратегически инструменти за оформяне на глобалното поведение и напредване на външнополитически цели - от ограничаване на покупките на руски петрол в подкрепа на Украйна до борба с глобалната нелегална търговия с наркотици. Това показва убеждението на Тръмп, че икономическият натиск може да бъде също толкова решаващ, колкото и военната сила.

В никой друг регион Тръмп не е инвестирал повече енергия и политически капитал от Близкия изток, който се превърна в централен елемент на външната му политика. Доктрината на Тръмп потвърди и укрепи американско-израелските отношения и разшири връзките със съюзниците от арабския свят чрез Споразуменията "Авраам", които той подкрепи още в първия си мандат. Тръмп вижда Саудитска Арабия като ключов съюзник и основен стълб на регионалната стабилност. Влиянието му сред Египет, Саудитска Арабия, Йордания, Катар и ОАЕ беше решаващо за постигането на примирие в Газа.

Визията му за региона се основава на философията, че просперитетът и възможностите, особено за палестинците, са основата на мира. Затова той говори за развитие на Газа и инвестиции. Неговият 20-точков, трифазен мирен план за Газа се стреми да балансира палестинското самоуправление с изискванията за сигурност на Израел.

Вижте в нашата галерия : В кадър: 1 година на Тръмп 2.0 в Овалния кабинет през обектива на фотографите

Червената линия за Тръмп е Иран. Администрацията му смята, че по-голямата част от нестабилността идва от иранската намеса и подкрепата за проксита в Йемен, Газа и Ливан. Ядрените амбиции на Техеран представляват глобална заплаха. Независимо дали чрез сила или чрез проверимо споразумение, Тръмп е решен да сложи край на иранската заплаха. Той е първият американски президент, който нанесе удар по Иран, и е готов да го направи отново.

Важно е глобалната външна политика на администрацията на Тръмп да се разглежда като част от последователна стратегия. Принципите на Доктрината на Тръмп са закотвени в безпрецедентно разширяване на националната отбрана, стремеж към справедлива търговия и твърда подкрепа за американските съюзници. Колкото и нетрадиционен да е подходът му, според поддръжниците му резултатите показват реални стратегически ползи. В много отношения Доналд Тръмп е представян като Теодор Рузвелт на XXI век - лидер, готов да проектира сила, за да защитава националните интереси. И двамата поставят Америка на първо място и "носят голямата тояга", превръщайки националната мощ в основа на глобалното влияние и стабилност.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.