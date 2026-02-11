Свят

Бритни Спиърс продаде правата върху музиката си за $200 млн.

Твърди се, че 44-годишната певица е продала каталога на независимия музикален издател Primary Wave на 30 декември за около 200 милиона долара

11 февруари 2026, 10:03
Бритни Спиърс   
Източник: БГНЕС

П оп звездата Бритни Спиърс е продала правата върху целия си музикален каталог, научи Би Би Си (BBC). Твърди се, че 44-годишната певица е продала каталога на независимия музикален издател Primary Wave на 30 декември за около 200 милиона долара.

Певицата – чиято продължителна мярка за попечителство дълго време определяше личния и професионалния ѝ живот – е известна с хитовете ...Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic и Gimme More.

Primary Wave не отговори незабавно на запитванията на Би Би Си за коментар. Представители на Спиърс отказаха коментар. Primary Wave също така е придобила правата върху наследствата на Notorious BIG, Принс и Уитни Хюстън. 

През януари 2024 г. певицата заяви, че „никога няма да се върне в музикалната индустрия“. Последната ѝ песен беше дует, издаден с Елтън Джон през 2022 г.

Подробности за сделката и точната цена на каталога на Спиърс не са оповестени публично. Известни изпълнители като Брус Спрингстийн, Джъстин Бийбър, Джъстин Тимбърлейк и Шакира също наскоро продадоха своите каталози.

Спрингстийн продаде своя заден каталог на Sony през 2021 г. за 500 милиона долара, а според информации Бийбър е подписал сделка за 200 милиона долара с Hipgnosis Songs Capital през 2023 г. Издателят е основан преди 20 години от музикалния изпълнителен директор Лорънс Местел, след като е закупил 50% от дела на Кърт Кобейн от каталога на Nirvana.

Спиърс е една от най-продаваните жени изпълнители, с над 150 милиона продадени записи по света. Нейният каталог включва девет студийни албума от дебюта ѝ през 1999 г.

Продажбата идва след бурни няколко години за певицата, която през 2021 г. прекрати 13-годишно попечителство – юридическо настойничество, при което финансите и личният ѝ живот бяха контролирани от баща ѝ.

Певицата публикува мемоарите си през 2023 г. под заглавие The Woman in Me, в които описва трудностите си, докато е живяла под попечителството. Нейният бивш съпруг Кевин Федърлайн издаде собствените си мемоари, You Thought You Knew, в края на 2025 г.

Източник: BBC    
