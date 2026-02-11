"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

П рословуто безмилостният Кармин „Лайло“ Галанте става известен като кръстника на търговията с хероин и със зловещата гангстерска екзекуция, която слага край на управлението му.

На 21 февруари 1910 г., в жилищен блок в Източен Харлем, се ражда един от най-прословутите гангстери на 20-ти век. Кармин Галанте е син на сицилиански имигранти от крайморското село Кастеламаре дел Голфо. Той е бил предопределен да се превърне в легенда на Мафията, предаде All That's Interesting.

Кармин Галанте: „Невропатична, психопатична личност“

Роден като Камило Кармин Галанте в Ню Йорк на 21 февруари 1910 г., той проявява престъпни наклонности, които на 10-годишна възраст го изпращат в поправително училище. Като тийнейджър работи на няколко места, включително в цветарски магазин, транспортна компания, както и на пристанището като докер и сортировач на риба.

Това са били само прикрития за истинското му призвание на мафиот. Сред различните обвинения, приписвани му, са незаконна търговия с алкохол, нападение, грабеж, изнудване и убийство.

Първото забележително предполагаемо убийство на Галанте се случва на 15 март 1930 г., когато е убит полицай по време на грабеж на заплати. Галанте не е преследван поради липса на доказателства. След това, на Бъдни вечер, той и други членове на бандата се опитват да отвлекат камион и се оказват в престрелка с полицията. Галанте случайно ранява шестгодишно момиче.

Кармин Галанте прекарва време в затвора Синг Синг, където психиатър го преглежда през 1931 г. Според досието му във ФБР: „Той умствено е бил на14 години и половина и е имал IQ 90. Той… не е знаел за текущи събития, рутинни празници или други общоизвестни неща. Диагностициран е като невропатична, психопатична личност, емоционално притъпен и безразличен, с лоша прогноза.“

Експертът също така отбелязва, че Галанте е проявявал ранни признаци на гонорея.

Наемен убиец за Мусолини

Кармин Галанте е освободен предсрочно през 1939 г. По това време той започва да работи за престъпното семейство Бонано, чийто глава, Джоузеф „Банани“ Бонано, също произхожда от Кастеламаре дел Голфо. Галанте остава лоялен на Бонано през цялата си кариера.

През 1943 г. Галанте прави ход, който го издига от обикновен гангстер до звезда на мафията.

По това време криминалният бос Вито Дженовезе е избягал в Италия, за да избегне обвинения в убийство. Докато е бил там, Дженовезе се е опитал да се сближи с фашисткия министър-председател на Италия Бенито Мусолини, като е поръчал екзекуцията на Карло Треска, който е издавал анархистки вестник в Ню Йорк, критикуващ диктатора.

На 11 януари 1943 г. Галанте извършва екзекуцията – вероятно по нареждане на заместник-боса на Бонано, Франк Гарофало, който също е бил обиден от Треска. Галанте никога не е бил обвинен поради липса на доказателства – всичко, което полицията може да направи, е да го свърже с изоставена кола, намерена близо до местопрестъплението – но убийството на Треска затвърждава репутацията на Галанте за насилие.

През 1945 г. Галанте се жени за Хелън Марули. По-късно се разделят, но никога не се развеждат. Галанте по-късно заявява, че никога не се е развеждал с нея, тъй като е бил „добър католик“. Той живее 20 години с любовница, Ан Акуавела, която му ражда две от петте деца.

Кармин Галанте става заместник-бос на семейство Бонано

До 1953 г. Кармин Галанте се издига до заместник-бос на семейство Бонано. През това време той получава прякора „Пурата“ или „Лайло“, което е сицилиански жаргон за пура. Рядко е бил виждан без такава.

Значението на Галанте за операцията на Бонано се състояло в трафика на наркотици, особено хероин. Галанте говорел различни италиански диалекти и владеел свободно испански и френски. Той ръководел бизнеса с наркотици на семейството в Монреал, докато те контрабандирали така наречения хероин от „Френската връзка“ от Франция в Съединените щати.

Галанте прекарва годините от 1953 до 1956 г. в Канада, организирайки операциите с наркотици. Той е бил заподозрян, че стои зад няколко убийства, включително на наркокуриери, които са били твърде бавни. Канада в крайна сметка депортира Галанте обратно в Съединените щати.

Хероинът и „Циповете“

През 1957 г. Джоузеф Бонано и Кармин Галанте провеждат среща с различни мафиотски и гангстерски босове – включително истинския кръстник на Мафията Лъки Лучано – в хотел Grand Hotel des Palmes в Палермо, Сицилия. Постигнато е споразумение, според което сицилианската мафия ще контрабандира хероин в САЩ, а семейство Бонано ще го разпространява.

Галанте набира сицилианци от родния си град, така наречените „Ципове“ (жаргонен термин с неопределен произход), които да действат като негови бодигардове, наемни убийци и изпълнители. Галанте се доверява на „Циповете“ повече от родените в Америка гангстери, което в крайна сметка ще го погуби.

През 1958 г. и отново през 1960 г. Галанте е обвинен в трафик на наркотици. Първите му съдебни процеси през 1960 г. завършват с грешка в процеса, когато председателят на журито си счупва гърба при мистериозно падане в изоставена сграда. „Нямаше никакво съмнение, че е бил бутнат“, каза Уилям Тенди, бивш помощник-прокурор на САЩ.

След втори процес през 1962 г. Галанте е осъден на 20 години във федерален затвор. Галанте, който е бил на 52 години по време на присъдата си, изглеждал приключил, но той планирал да се завърне по голям начин.

Завръщането на Кармин Галанте

Докато Галанте е бил в затвора, мафиотският бос Джо Бонано е бил принуден да се пенсионира от Комисията, сенчестият орган, управляващ правилата на американската Мафия, за заговор срещу другите семейства.

Когато Галанте е освободен предсрочно през 1974 г., той заварва на място само временен шеф на организацията Бонано. Галанте поема контрола над Бонано чрез бърз преврат.

Кармин Галанте засилва търговията с наркотици, докато планира война срещу съперниците си. Той особено презира семейство Гамбино и техния бос Карло Гамбино заради дългогодишното им съперничество с Бонано и защото те са се опитвали да навлязат в наркоимперията на Бонано.

Твърди се, че Галанте е прибирал милиони долари на ден, но е бил твърде нагъл и презрителен. Той обикалял улиците на Малката Италия като аристократ и се твърди, че е наредил убийството на осем членове на семейство Гамбино, за да затвърди властта си в търговията с наркотици.

„Не е имало по-безмилостен и страшен индивид от дните на Вито Дженовезе насам“, каза лейтенант Ремо Франческини, началник на секцията за разузнаване на организираната престъпност в полицията на Ню Йорк. „Останалите са мед; той е чиста стомана.“

Другите семейства се страхували от неговото завземане на власт. Станало ясно каква е крайната цел на Галанте, когато той се похвалил на сътрудник, че става „шеф на шефовете“, застрашавайки по този начин самата Комисия.

Дори след разследване на „Ню Йорк Таймс“ през 1977 г., което подробно описва издигането му като мафиотски дон и цел на ФБР, Галанте бил толкова уверен във властта си, че не си правел труда да носи пистолет. Той отбелязал пред журналист: „Никой никога няма да ме убие – не биха посмели. Ако искат да ме наричат шеф на шефовете, добре. Между нас казано, аз само отглеждам домати.“

Комисията решила, че Галанте трябва да си отиде и поръчала екзекуцията му. Дори се съобщава, че Джо Бонано се е съгласил.

Обяд при Джо и Мери

В четвъртък, 12 юли 1979 г., Кармин Галанте посещава Joe & Mary’s, италиански ресторант на Knickerbocker Avenue в квартал Бушуик в Бруклин, който е собственост на неговия приятел Джузепе Турано. Той вечеря с Турано в огряната от слънце градинска тераса без оръжия наоколо.

Скоро към тях се присъединяват приятел, 40-годишният Леонард Копола, и двама „Ципове“ на име Балдасаре Амато и Чезаре Бонвентре. В 14:45 ч. трима мъже със ски маски влизат в заведението.

За миг Галанте е бил „отхвърлен назад от силата на изстрел от пушка, който го е ударил в горната част на гърдите, и от куршуми, които са пронизали лявото му око и са простреляли гърдите му“. Той е бил на 69 години.

Турано и Копола били простреляни в главата и починали. Амато и Бонвентре били невредими – били заподозрени в съучастие в убийството.

„Ню Йорк Пост“ публикува на първа страница снимка от зловещата сцена: Кармин Галанте лежи мъртъв, с последната си пура, висяща от устата му. Над снимката стои една-единствена дума: „АЛЧНОСТ!“