Доналд Тръмп заплаши Иран с бомбардировки

С АЩ ще предприемат военни атаки срещу Иран, ако Техеран не започне преговори с Вашингтон за ограничаване на ядрената си програма, каза президентът Доналд Тръмп в неделя, след като външният министър на Иран отхвърли директния контакт между двете страни.

Тръмп каза пред NBC в неделя, че ако иранският режим не „сключи сделка“ с Белия дом, „ще има бомбардировки“.

„Това ще бъде бомбардировка, каквато не са виждали досега“,

каза президентът, цитиран от Newsweek.

В свои изказвания в неделя иранският президент Масуд Пезешкиан каза, че Техеран е „отхвърлил“ преките преговори между своето правителство и администрацията на Тръмп, но подчерта, че „пътят за непреки преговори остава отворен“. Официални представители на САЩ и Иран „разговарят“, каза Тръмп в неделя.

Hours after US President Donald Trump threatened Iran with "bombing" over nuclear negotiations, the country has responded by "readying missiles". pic.twitter.com/lXe9DYjoeP