Свят

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Гислейн Максуел, дългогодишната спътница на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, се позова на правото си да не се самоинкриминира по време на разпит пред Комисията по надзор

10 февруари 2026, 08:08
Първа официална реакция: Уилям и Кейт са „дълбоко обезпокоени“ от разкритията за Джефри Епстийн

Първа официална реакция: Уилям и Кейт са „дълбоко обезпокоени“ от разкритията за Джефри Епстийн
Гърция ограничава достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Гърция ограничава достъпа до социални мрежи за деца под 15 години
Освободиха от затвора венецуелски опозиционен лидер, близък до Мария Мачадо

Освободиха от затвора венецуелски опозиционен лидер, близък до Мария Мачадо
Отново пламъци в Кран Монтана: Пожар избухна на мястото на голямата трагедия

Отново пламъци в Кран Монтана: Пожар избухна на мястото на голямата трагедия
ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев

ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев
Забрана на

Забрана на "вечните химикали" във Великобритания заради рак и увреждане на имунната система
Арести и сблъсъци на протест в Минеаполис след смъртта на Рене Гуд от имиграционен агент

Арести и сблъсъци на протест в Минеаполис след смъртта на Рене Гуд от имиграционен агент
Испания и Португалия днес ще бъдат ударени от нова буря

Испания и Португалия днес ще бъдат ударени от нова буря

Г ислейн Максуел, дългогодишната спътница на Джефри Епстийн, която излежава федерална присъда по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, в понеделник отказа да отговаря на въпроси по време на разпит пред Комисията по надзор към Камарата на представителите на САЩ.

Председателят на комисията, републиканецът Джеймс Р. Комър от Кентъки, заяви, че Максуел, която се включи виртуално от затвор в Тексас, се е позовала на Петата поправка на Конституцията на САЩ, правото срещу самообвинение, в отговор на всеки зададен въпрос.

"Това беше много разочароващо", каза Комър. "Имахме много въпроси за престъпленията, които тя и Епстийн са извършили, както и за потенциални съучастници."

Гислейн Максуел с първо интервю от затвора

Той добави, че адвокатът на Максуел, Дейвид Оскар Маркъс, е заявил в уводното си изказване пред законодателите, че клиентката му "би отговаряла на въпроси, ако ѝ бъде предоставено помилване" от президента Доналд Тръмп.

Демократите, присъствали на разпита, осъдиха тази позиция.

"Тя отново и отново води кампания да получи помилване от президента Тръмп, а той не е изключил тази възможност", заяви конгресменът Сухас Субраманям от Вирджиния. "И затова тя продължава да не съдейства на нашето разследване."

В копие на изявлението си, публикувано в социалните мрежи, Маркъс написа, че "г-жа Максуел е готова да говори напълно и честно, ако получи помилване от президента Тръмп".

Той също така заяви, че Максуел би могла да оневини както Тръмп, така и бившия президент Бил Клинтън, и двамата с документирани връзки с Епстийн, от каквито и да било обвинения в неправомерни действия. Демократите отхвърлиха това твърдение като част от опитите на Максуел да си осигури помилване.

Законодателите настояваха месеци наред Максуел да бъде разпитана в рамките на разследването на комисията за действията на федералното правителство по случая с Епстийн, осъдения сексуален престъпник, който почина в затвора, докато беше изправен пред обвинения за трафик на момичета, някои от които едва на 14 години и ролята на Максуел.

Комър за първи път поиска депозиция на Максуел през юли, когато избухна политическа буря около отстъплението на администрацията на Тръмп от обещанието да публикува всички разследващи материали на Министерството на правосъдието за Епстийн.

Призоваха Бил и Хилари Клинтън по делото „Епстийн”

С нарастването на общественото недоволство демократите в Камарата, заедно с група републиканци, принудиха Комисията по надзор да призове министерството и имуществото на Епстийн да предоставят огромни масиви от документи. Панелът поиска също депозиции от настоящи и бивши държавни служители, както и от самата Максуел.

През последните месеци върху Максуел се засили контролът, особено след като тя беше преместена в затвор с минимална сигурност след интервю с Тод Бланш, заместник-главен прокурор. Демократите настояха да я посетят там, позовавайки се на сигнали от разобличители, че тя получава преференциално отношение.

Депозицията в понеделник се проведе на фона на това, че Министерството на правосъдието започна да предоставя на членовете на Конгреса нередактираните версии на разследващите материали за Епстийн. Министерството приключи публикуването на досиетата миналия месец.

След като прегледа файловете, конгресменът Джейми Раскин от Мериленд, водещ демократ в Правната комисия, разкритикува министерството, че все още не е изпратило в Конгреса задължителен документ, обясняващ причините за заличаванията.

"Мисля, че Министерството на правосъдието е в режим на прикриване от много месеци и се опитва да заметe всичко под килима", каза Раскин пред репортери. Той призова за допълнително разследване и добави, че "няма как да управляваш международна мрежа за трафик на деца за милиарди долари само с двама души".

След преглед на част от редактираните документи двамата законодатели, които водеха усилията за приемане на резолюция за освобождаване на досиетата на Епстийн, заявиха, че са видели имена и снимки на шестима мъже, които според тях са замесени в обвиненията за трафик.

Конгресменът Ро Кана от Калифорния и конгресменът Томас Маси от Кентъки заявиха на пресконференция до сградата на Министерството на правосъдието във Вашингтон, че тези хора фигурират в списък със снимки на 20 лица, наподобяващи "полицейски фотографии". Те разкритикуваха министерството, че заличава самоличността им в публикуваните документи.

Клинтън отказаха да свидетелстват за Епстийн

"В нашето законодателство няма нищо, което да им позволява да заличават имената на тези мъже", заяви Маси.

Кана и Маси добавиха, че много от документите, които са видели в понеделник, все още са редактирани, което според тях означава, че файловете, прегледани от юристите на министерството, вече са били цензурирани от ФБР или голямо жури, въпреки че резолюцията изисква публикуването им.

През уикенда законодатели започнаха да призовават министъра на търговията Хауърд Лътник да подаде оставка или да бъде уволнен, след като документи на Министерството на правосъдието показаха, че той е планирал посещение на частния остров на Епстийн през 2012 г.

Лътник твърдеше в подкаст миналата година, че е прекъснал отношенията си с Епстийн още през 2005 г. В петък той каза пред "Ню Йорк Таймс", че е "прекарал нула време" с Епстийн, но отказа да коментира посещението на острова.

Сенаторът Адам Шиф от Калифорния в понеделник призова Лътник да подаде оставка, обвинявайки го, че е лъгал за връзките си с Епстийн. Маси, чест критик на администрацията на Тръмп, също заяви, че Лътник трябва да се оттегли.

На въпрос дали Комисията по надзор ще поиска Лътник да свидетелства, Комър не изключи възможността за издаване на призовка.

"Интересуваме се да говорим с всеки, който може да има информация, която да ни помогне да осигурим справедливост за оцелелите", каза той пред репортери.

След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“

Дори след публикуването на файловете комисията продължава разследването си, включително преглед на хиляди страници от имуществото на Епстийн. Очаква се този месец комисията да изслуша изпълнителите на завещанието му.

Комисията ще разпита също Хилари Клинтън и Бил Клинтън. След остър обмен на реплики с Комър семейство Клинтън се съгласи да даде показания пред камера този месец, макар да настоява това да стане на публични изслушвания.

Преглед на "Ню Йорк Таймс" на документите, публикувани от Министерството на правосъдието, установи много малко информация, свързана с Хилари Клинтън, и ограничени нови данни за контактите на Бил Клинтън с Епстийн.

Документите обаче разкриват, че Максуел е изиграла съществена роля в подпомагането на създаването на Clinton Global Initiative, една от водещите инициативи на Клинтън след Белия дом.

Вижте в нашата галерия: Спорна статуя предизвиква буря: Тръмп и Епстийн в прегръдка:

Спорна статуя предизвиква буря: Тръмп и Епстийн в прегръдка
10 снимки
Епстийн Тръмп статуя
Епстийн Тръмп статуя
Епстийн Тръмп статуя
Епстийн Тръмп статуя
Източник:  "Ню Йорк Таймс"    
Гислейн Максуел Джефри Епстийн Трафик на хора Комисия по надзор Пета поправка Помилване Доналд Тръмп Бил Клинтън Досиета Епстийн Разпит
Последвайте ни

По темата

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

Последни консултации при президента: Йотова се среща с АПС, МЕЧ и

Последни консултации при президента: Йотова се среща с АПС, МЕЧ и "Величие"

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Каско 2026: Кои застрахователи пазят най-добре пазарната цена на автомобила ви?

Каско 2026: Кои застрахователи пазят най-добре пазарната цена на автомобила ви?

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки

Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки

Пари Преди 25 минути

Темповете им на растеж надвишават значително тези на развитите икономики, заяви директорът на МВФ

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

Свят Преди 30 минути

Промените, за които първо съобщи френският вестник La Lettre, вероятно ще отнемат месеци, за да бъдат въведени

Мощна здравословна напитка: Просто добавете 2 подправки към чая

Мощна здравословна напитка: Просто добавете 2 подправки към чая

Любопитно Преди 1 час

Зеленият чай отдавна се смята за една от най-здравословните напитки в света

Морски мъх, комбуча и чиа за здрави черва - какво казват експертите

Морски мъх, комбуча и чиа за здрави черва - какво казват експертите

Любопитно Преди 1 час

Изследвания също така предполагат връзки между здравето на червата и психическото благополучие, включително по-ниска тревожност и подобрено настроение.

Никога не спете в тази позиция: Tя съсипва гръбначния стълб и сърцето ви

Никога не спете в тази позиция: Tя съсипва гръбначния стълб и сърцето ви

Любопитно Преди 1 час

Популярна поза за сън, обичана от милиони, всъщност бавно изтощава тялото ви

Изнесени под носа на КГБ: Секретните архиви на СССР за НЛО видяха бял свят след 30-годишно укриване

Изнесени под носа на КГБ: Секретните архиви на СССР за НЛО видяха бял свят след 30-годишно укриване

Свят Преди 1 час

Разсекретените архиви разкриват тайните програми на СССР за проучване на хуманоиди и масови наблюдения на неидентифицирани обект

Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята

Подземната империя на Полша: 245 км тунели и катедрала от сол, скрита на 100 метра под земята

Любопитно Преди 1 час

Гигантската солна мина има над 245 километра тунели

Студ и сняг във вторник, температури до -4°

Студ и сняг във вторник, температури до -4°

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Чарлз „Лъки“ Лучано

10 февруари: Денят, в който „Късметлията“ загуби Америка

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Как Русия мами за настъплението си в Украйна

Как Русия мами за настъплението си в Украйна

Свят Преди 10 часа

Така Русия иска да създаде информационен ефект и да повлияе на хода на текущите мирни преговори

Вучич посети Нови Сад за първи път от 15 месеца

Вучич посети Нови Сад за първи път от 15 месеца

Свят Преди 10 часа

Видеоклипове показват как Вучич хапва сандвич с председателя на Сръбската прогресивна партия

Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

Чарлз III е готов да съдейства на разследването срещу принц Андрю

Свят Преди 10 часа

Подозират, че Андрю, може да е предавал чувствителни доклади на Джефри Епстийн

Протест в Русе срещу решението за купуване на паркинг за тирове

Протест в Русе срещу решението за купуване на паркинг за тирове

България Преди 11 часа

Протестът е организиран от ПП-ДБ

Слави Трифонов обвини ПП-ДБ за случая "Петрохан"

Слави Трифонов обвини ПП-ДБ за случая "Петрохан"

България Преди 11 часа

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

България Преди 12 часа

Ралица Асенова: Познавах всички от тази група, много добре, всеки един от тях

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

Свят Преди 12 часа

Обвинението иска еднакво дълги присъди за всички обвиняеми над 50 години

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Почитаме светеца, покровител на здравето и дълголетието: Кой има имен ден?

Edna.bg

Дневен хороскоп за 10 февруари, вторник

Edna.bg

ЦСКА 1948 поглежда към звездата на Берое

Gong.bg

ЦСКА и ЦСКА 1948 определят първия полуфиналист за Sesame Купа на България

Gong.bg

Над 150 души живеят в страх заради палежи в блок в София

Nova.bg

Младеж без книжка и с положителен тест за алкохол се заби в стълб и събори ограда в Разград

Nova.bg