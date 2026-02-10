Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Испания и Португалия днес ще бъдат ударени от нова буря

Г ислейн Максуел, дългогодишната спътница на Джефри Епстийн, която излежава федерална присъда по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, в понеделник отказа да отговаря на въпроси по време на разпит пред Комисията по надзор към Камарата на представителите на САЩ.

Председателят на комисията, републиканецът Джеймс Р. Комър от Кентъки, заяви, че Максуел, която се включи виртуално от затвор в Тексас, се е позовала на Петата поправка на Конституцията на САЩ, правото срещу самообвинение, в отговор на всеки зададен въпрос.

"Това беше много разочароващо", каза Комър. "Имахме много въпроси за престъпленията, които тя и Епстийн са извършили, както и за потенциални съучастници."

Той добави, че адвокатът на Максуел, Дейвид Оскар Маркъс, е заявил в уводното си изказване пред законодателите, че клиентката му "би отговаряла на въпроси, ако ѝ бъде предоставено помилване" от президента Доналд Тръмп.

Демократите, присъствали на разпита, осъдиха тази позиция.

"Тя отново и отново води кампания да получи помилване от президента Тръмп, а той не е изключил тази възможност", заяви конгресменът Сухас Субраманям от Вирджиния. "И затова тя продължава да не съдейства на нашето разследване."

В копие на изявлението си, публикувано в социалните мрежи, Маркъс написа, че "г-жа Максуел е готова да говори напълно и честно, ако получи помилване от президента Тръмп".

Той също така заяви, че Максуел би могла да оневини както Тръмп, така и бившия президент Бил Клинтън, и двамата с документирани връзки с Епстийн, от каквито и да било обвинения в неправомерни действия. Демократите отхвърлиха това твърдение като част от опитите на Максуел да си осигури помилване.

Законодателите настояваха месеци наред Максуел да бъде разпитана в рамките на разследването на комисията за действията на федералното правителство по случая с Епстийн, осъдения сексуален престъпник, който почина в затвора, докато беше изправен пред обвинения за трафик на момичета, някои от които едва на 14 години и ролята на Максуел.

Комър за първи път поиска депозиция на Максуел през юли, когато избухна политическа буря около отстъплението на администрацията на Тръмп от обещанието да публикува всички разследващи материали на Министерството на правосъдието за Епстийн.

С нарастването на общественото недоволство демократите в Камарата, заедно с група републиканци, принудиха Комисията по надзор да призове министерството и имуществото на Епстийн да предоставят огромни масиви от документи. Панелът поиска също депозиции от настоящи и бивши държавни служители, както и от самата Максуел.

През последните месеци върху Максуел се засили контролът, особено след като тя беше преместена в затвор с минимална сигурност след интервю с Тод Бланш, заместник-главен прокурор. Демократите настояха да я посетят там, позовавайки се на сигнали от разобличители, че тя получава преференциално отношение.

Депозицията в понеделник се проведе на фона на това, че Министерството на правосъдието започна да предоставя на членовете на Конгреса нередактираните версии на разследващите материали за Епстийн. Министерството приключи публикуването на досиетата миналия месец.

След като прегледа файловете, конгресменът Джейми Раскин от Мериленд, водещ демократ в Правната комисия, разкритикува министерството, че все още не е изпратило в Конгреса задължителен документ, обясняващ причините за заличаванията.

"Мисля, че Министерството на правосъдието е в режим на прикриване от много месеци и се опитва да заметe всичко под килима", каза Раскин пред репортери. Той призова за допълнително разследване и добави, че "няма как да управляваш международна мрежа за трафик на деца за милиарди долари само с двама души".

След преглед на част от редактираните документи двамата законодатели, които водеха усилията за приемане на резолюция за освобождаване на досиетата на Епстийн, заявиха, че са видели имена и снимки на шестима мъже, които според тях са замесени в обвиненията за трафик.

Конгресменът Ро Кана от Калифорния и конгресменът Томас Маси от Кентъки заявиха на пресконференция до сградата на Министерството на правосъдието във Вашингтон, че тези хора фигурират в списък със снимки на 20 лица, наподобяващи "полицейски фотографии". Те разкритикуваха министерството, че заличава самоличността им в публикуваните документи.

"В нашето законодателство няма нищо, което да им позволява да заличават имената на тези мъже", заяви Маси.

Кана и Маси добавиха, че много от документите, които са видели в понеделник, все още са редактирани, което според тях означава, че файловете, прегледани от юристите на министерството, вече са били цензурирани от ФБР или голямо жури, въпреки че резолюцията изисква публикуването им.

През уикенда законодатели започнаха да призовават министъра на търговията Хауърд Лътник да подаде оставка или да бъде уволнен, след като документи на Министерството на правосъдието показаха, че той е планирал посещение на частния остров на Епстийн през 2012 г.

Лътник твърдеше в подкаст миналата година, че е прекъснал отношенията си с Епстийн още през 2005 г. В петък той каза пред "Ню Йорк Таймс" , че е "прекарал нула време" с Епстийн, но отказа да коментира посещението на острова.

Сенаторът Адам Шиф от Калифорния в понеделник призова Лътник да подаде оставка, обвинявайки го, че е лъгал за връзките си с Епстийн. Маси, чест критик на администрацията на Тръмп, също заяви, че Лътник трябва да се оттегли.

На въпрос дали Комисията по надзор ще поиска Лътник да свидетелства, Комър не изключи възможността за издаване на призовка.

"Интересуваме се да говорим с всеки, който може да има информация, която да ни помогне да осигурим справедливост за оцелелите", каза той пред репортери.

Дори след публикуването на файловете комисията продължава разследването си, включително преглед на хиляди страници от имуществото на Епстийн. Очаква се този месец комисията да изслуша изпълнителите на завещанието му.

Комисията ще разпита също Хилари Клинтън и Бил Клинтън. След остър обмен на реплики с Комър семейство Клинтън се съгласи да даде показания пред камера този месец, макар да настоява това да стане на публични изслушвания.

Преглед на "Ню Йорк Таймс" на документите, публикувани от Министерството на правосъдието, установи много малко информация, свързана с Хилари Клинтън, и ограничени нови данни за контактите на Бил Клинтън с Епстийн.

Документите обаче разкриват, че Максуел е изиграла съществена роля в подпомагането на създаването на Clinton Global Initiative, една от водещите инициативи на Клинтън след Белия дом.