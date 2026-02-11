От архивите: Кървава семейна трагедия в САЩ заради българка

Г рант Амато удари дъното, след като беше уволнен от работата си като медицински брат. Той се затрудняваше да намери работа в сферата и вместо това реши да опита късмета си със стрийминг в Twitch. Семейството му подкрепи решението му, а брат му и баща му му предоставиха кредитните си карти, за да може да закупи оборудване за стрийминг и да рекламира канала си.

За съжаление каналът на Амато беше далеч от успеха, на който се надяваше. Той едва изкарваше по 150 долара месечно от стриймовете си, които бяха по-скоро редки, но въпреки това продължаваше да трупа разходи по кредитните карти на семейството си. Разходите обаче не бяха за стрийминг. Амато беше станал обсебен от уебкам модели – по-специално от една: българката Силвия Венциславова.

В желанието си да впечатли модела, Амато ѝ плаща стотици долари всяка вечер и се представя за много по-богат, отколкото всъщност е. С времето той започва да вярва, че връзката им е истинска, което само го подтиква да харчи все повече и повече пари за техните чатове. В крайна сметка натрупва над 200 000 долара разходи.

Въпреки че семейството му се опитва да му помогне да овладее харченето си и да се справи със зависимостта си, Амато само потъва все по-надълбоко и по-надълбоко в заешката дупка – такава, която се оказа смъртоносна, когато Грант Амато убива семейството си и се опита да припише убийствата на брат си.

Grant Amato spent over $200,000 on camgirls and m**dered his parents and brother when they tried to intervene. pic.twitter.com/fPROx16Vsx — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) February 2, 2026

Пропадането на Грант Амато

Грант Амато е роден на 20 май 1989 г. от Чад и Маргарет Амато, клиничен фармацевт и старши оперативен мениджър, отговарящ за медицински кодировчици. Той има двама братя: Коди, с когото е израснал, и Джейсън, полубрат, който живее другаде. Коди и Грант посещават гимназия Timber Creek High School във Флорида, където вторият се състезава в отбора по вдигане на тежести. След завършването си Грант записва училище за медицински сестри, но малко след това отпада от програма за медицински анестезист.

Въпреки това той в крайна сметка намира работа в медицинската сфера, както повечето от семейството му. Амато започва работа като медицински брат в AdventHealth в Орландо, докато живее у дома с родителите си и брат си Коди.

Въпреки това през юни 2018 г. той е отстранен, след като е установено, че неправомерно е приложил поне осем флакона от седатива Пропофол на пациенти. Освен това болницата има подозрения, че Амато краде лекарства, и по-късно той е арестуван от полицията в Орландо за тежка кражба. В крайна сметка болницата решава да не повдига обвинения, но Амато губи работата си.

След няколко неуспешни опита да намери друга работа в сферата, Амато в крайна сметка решава да се опита да монетизира едно от хобитата си, като стриймва в Twitch. Баща му Чад и брат му Коди предлагат да помогнат на Грант да започне, като му предоставят кредитни карти, за да може да закупи необходимото оборудване и да стартира канала си.

За съжаление стриймовете на Амато са редки и кратки. Той успява да привлече няколко последователи, но със сигурност не достатъчно, за да се издържа – печели само около 150 долара на месец от абонаменти.

Вместо да се посвети изцяло на стрийминга, Амато става затворен. Той прекарва по-голямата част от дните си пред компютъра, разглеждайки различни форуми и сайтове онлайн. В крайна сметка попада на един от хилядите сайтове за кам момичета, където се вманиачава по един уебкам модел – българката Силвия Венциславова.

Скъпата обсесия по Силвия Венциславова

Недоволен от настоящото си положение, Грант Амато казвал на Силвия лъжи за живота си. Той я обсипвал с пари, плащайки за ексклузивни частни чатове и шоу програми. Казвал ѝ, че е професионален стриймър на видеоигри и я карал да вярва, че е изключително богат, стигайки дотам да ѝ изпраща секс играчки и бельо, които тя да показва по време на своите кам шоута. Според The Crime Wire реакциите на Силвия към подаръците на Амато го накарали да повярва, че двамата са изградили истинска връзка, а обсесивното му поведение се влошило.

За да поддържа измамата, Амато започва да краде пари от баща си и брат си. В крайна сметка той похарчва повече от 200 000 долара за Силвия между покупката на подаръци и плащането за частни чатове.

The Signs of a Psychopath episode about Grant Amato (killed his family after they confronted him over sending money to cam model) is just sad dawg pic.twitter.com/EAZsoxtSJ5 — lele (@lelequelindo) August 23, 2024

Когато Коди и Чад научили за кражбата на Грант, те очаквано се разгневили. Изправили се срещу Грант и той признал, че е похарчил парите им за кам шоута на Силвия. За да помогне на брат си, Коди платил 15 000 долара за 60-дневна програма за лечение на зависимост от порнография за Грант в луксозен рехабилитационен център.

Грант Амато обаче остава в програмата само няколко дни. Той не смятал, че има истинска зависимост, и напуска центъра през януари 2019 г. Все още разочарован, но готов да помогне, баща му позволил на Грант да се върне да живее у дома при три условия: да си намери работа, да посещава терапевт и да прекъсне комуникацията със Силвия Венциславова.

Кървавата развръзка

Въпреки че му е даден втори шанс, Амато пренебрегва предупреждението на баща си. Той отчаяно искал да се свърже със Силвия и успял да убеди майка си да му даде мобилния си телефон, за да го направи. Когато баща му разбрал, той изпълнил заплахата си и изгонил Грант от къщата.

Това хвърля Грант Амато в яростен пристъп. На следващия ден (24 януари 2019 г.) Амато влиза в дома на родителите си и застрелва майка си в задната част на главата, докато тя работи на бюрото си. Той изчакал в кухнята баща му да се прибере у дома, след което го прострелва зад ухото. Изстрелът обаче не убил баща му. Той лежал на пода и се опитвал да пропълзи, когато Грант застанал над него и го прострелял отново.

Той отключил телефона на баща си, използвайки отпечатъка на мъртвия мъж, след което примамил Коди в къщата. Чакал с часове Коди да пристигне, след което веднага го прострелял в лицето, щом влязъл. След това Грант поставил оръжието и кобура върху тялото на Коди, за да се опита да подведе полицията да повярва, че Коди, а не той, е убил родителите им, преди да отнеме собствения си живот.

Това е историята, която той разказва на следователите, когато го намерили в близък хотел. Грант поддържал невинността си, казвайки през сълзи, че не е убил семейството си и че вярва, че Коди е убиецът.

Въпреки това флаш памет в притежание на Грант със стотици снимки на Силвия Венциславова доказала, че той е бил в дома на семейството си в онзи ден. USB устройството е било свързано към семейния компютър по времето, когато Грант е бил в къщата, а iPhone-ът на Коди е бил включен към компютъра на Грант малко след това, макар процесът на доверяване никога да не е бил завършен, което предполага, че потребителят не е знаел паролата.

В съда Грант Амато се призна за невинен, но съдебните заседатели не се съгласиха с неговата самооценка. Въпреки че журито не можа да постигне съгласие относно смъртното наказание, той беше осъден на доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване.

И до днес той поддържа невинността си и дори написа, че определени спомени „ми напомнят за семейството, което ми беше отнето, и за братa, когото обичах повече от всичко на този свят“.