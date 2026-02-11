Свят

От архивите: Кървава семейна трагедия в САЩ заради българка

В труден момент от живота му Грант Амато става обсебен от българката Силвия Венциславова, заради която натрупва огромни дългове и крайна сметка избива близките си

11 февруари 2026, 10:50
От архивите: Кървава семейна трагедия в САЩ заради българка
Източник: iStock/GettyImages

Г рант Амато удари дъното, след като беше уволнен от работата си като медицински брат. Той се затрудняваше да намери работа в сферата и вместо това реши да опита късмета си със стрийминг в Twitch. Семейството му подкрепи решението му, а брат му и баща му му предоставиха кредитните си карти, за да може да закупи оборудване за стрийминг и да рекламира канала си.

За съжаление каналът на Амато беше далеч от успеха, на който се надяваше. Той едва изкарваше по 150 долара месечно от стриймовете си, които бяха по-скоро редки, но въпреки това продължаваше да трупа разходи по кредитните карти на семейството си. Разходите обаче не бяха за стрийминг. Амато беше станал обсебен от уебкам модели – по-специално от една: българката Силвия Венциславова.

В желанието си да впечатли модела, Амато ѝ плаща стотици долари всяка вечер и се представя за много по-богат, отколкото всъщност е. С времето той започва да вярва, че връзката им е истинска, което само го подтиква да харчи все повече и повече пари за техните чатове. В крайна сметка натрупва над 200 000 долара разходи.

Въпреки че семейството му се опитва да му помогне да овладее харченето си и да се справи със зависимостта си, Амато само потъва все по-надълбоко и по-надълбоко в заешката дупка – такава, която се оказа смъртоносна, когато Грант Амато убива семейството си и се опита да припише убийствата на брат си.

Пропадането на Грант Амато

Грант Амато е роден на 20 май 1989 г. от Чад и Маргарет Амато, клиничен фармацевт и старши оперативен мениджър, отговарящ за медицински кодировчици. Той има двама братя: Коди, с когото е израснал, и Джейсън, полубрат, който живее другаде. Коди и Грант посещават гимназия Timber Creek High School във Флорида, където вторият се състезава в отбора по вдигане на тежести. След завършването си Грант записва училище за медицински сестри, но малко след това отпада от програма за медицински анестезист.

Въпреки това той в крайна сметка намира работа в медицинската сфера, както повечето от семейството му. Амато започва работа като медицински брат в AdventHealth в Орландо, докато живее у дома с родителите си и брат си Коди. 

Въпреки това през юни 2018 г. той е отстранен, след като е установено, че неправомерно е приложил поне осем флакона от седатива Пропофол на пациенти. Освен това болницата има подозрения, че Амато краде лекарства, и по-късно той е арестуван от полицията в Орландо за тежка кражба. В крайна сметка болницата решава да не повдига обвинения, но Амато губи работата си.

След няколко неуспешни опита да намери друга работа в сферата, Амато в крайна сметка решава да се опита да монетизира едно от хобитата си, като стриймва в Twitch. Баща му Чад и брат му Коди предлагат да помогнат на Грант да започне, като му предоставят кредитни карти, за да може да закупи необходимото оборудване и да стартира канала си.

За съжаление стриймовете на Амато са редки и кратки. Той успява да привлече няколко последователи, но със сигурност не достатъчно, за да се издържа – печели само около 150 долара на месец от абонаменти.

Вместо да се посвети изцяло на стрийминга, Амато става затворен. Той прекарва по-голямата част от дните си пред компютъра, разглеждайки различни форуми и сайтове онлайн. В крайна сметка попада на един от хилядите сайтове за кам момичета, където се вманиачава по един уебкам модел – българката Силвия Венциславова.

Скъпата обсесия по Силвия Венциславова

Недоволен от настоящото си положение, Грант Амато казвал на Силвия лъжи за живота си. Той я обсипвал с пари, плащайки за ексклузивни частни чатове и шоу програми. Казвал ѝ, че е професионален стриймър на видеоигри и я карал да вярва, че е изключително богат, стигайки дотам да ѝ изпраща секс играчки и бельо, които тя да показва по време на своите кам шоута. Според The Crime Wire реакциите на Силвия към подаръците на Амато го накарали да повярва, че двамата са изградили истинска връзка, а обсесивното му поведение се влошило.

За да поддържа измамата, Амато започва да краде пари от баща си и брат си. В крайна сметка той похарчва повече от 200 000 долара за Силвия между покупката на подаръци и плащането за частни чатове.

Когато Коди и Чад научили за кражбата на Грант, те очаквано се разгневили. Изправили се срещу Грант и той признал, че е похарчил парите им за кам шоута на Силвия. За да помогне на брат си, Коди платил 15 000 долара за 60-дневна програма за лечение на зависимост от порнография за Грант в луксозен рехабилитационен център.

Грант Амато обаче остава в програмата само няколко дни. Той не смятал, че има истинска зависимост, и напуска центъра през януари 2019 г. Все още разочарован, но готов да помогне, баща му позволил на Грант да се върне да живее у дома при три условия: да си намери работа, да посещава терапевт и да прекъсне комуникацията със Силвия Венциславова.

Кървавата развръзка

Въпреки че му е даден втори шанс, Амато пренебрегва предупреждението на баща си. Той отчаяно искал да се свърже със Силвия и успял да убеди майка си да му даде мобилния си телефон, за да го направи. Когато баща му разбрал, той изпълнил заплахата си и изгонил Грант от къщата.

Това хвърля Грант Амато в яростен пристъп. На следващия ден (24 януари 2019 г.) Амато влиза в дома на родителите си и застрелва майка си в задната част на главата, докато тя работи на бюрото си. Той изчакал в кухнята баща му да се прибере у дома, след което го прострелва зад ухото. Изстрелът обаче не убил баща му. Той лежал на пода и се опитвал да пропълзи, когато Грант застанал над него и го прострелял отново.

Той отключил телефона на баща си, използвайки отпечатъка на мъртвия мъж, след което примамил Коди в къщата. Чакал с часове Коди да пристигне, след което веднага го прострелял в лицето, щом влязъл. След това Грант поставил оръжието и кобура върху тялото на Коди, за да се опита да подведе полицията да повярва, че Коди, а не той, е убил родителите им, преди да отнеме собствения си живот.

Това е историята, която той разказва на следователите, когато го намерили в близък хотел. Грант поддържал невинността си, казвайки през сълзи, че не е убил семейството си и че вярва, че Коди е убиецът.

Въпреки това флаш памет в притежание на Грант със стотици снимки на Силвия Венциславова доказала, че той е бил в дома на семейството си в онзи ден. USB устройството е било свързано към семейния компютър по времето, когато Грант е бил в къщата, а iPhone-ът на Коди е бил включен към компютъра на Грант малко след това, макар процесът на доверяване никога да не е бил завършен, което предполага, че потребителят не е знаел паролата.

В съда Грант Амато се призна за невинен, но съдебните заседатели не се съгласиха с неговата самооценка. Въпреки че журито не можа да постигне съгласие относно смъртното наказание, той беше осъден на доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване.

И до днес той поддържа невинността си и дори написа, че определени спомени „ми напомнят за семейството, което ми беше отнето, и за братa, когото обичах повече от всичко на този свят“.

По темата

Източник: All That Is Interesting    
Грант Амато убийство семейна трагедия уебкам модел Силвия Венциславова финансови проблеми зависимост доживотен затвор пропофол Twitch стрийминг
Последвайте ни
Зловещи кадри показват двора на хижата край

Зловещи кадри показват двора на хижата край "Петрохан"

Олимпийски медалист призна изневяра в ефир

Олимпийски медалист призна изневяра в ефир

Жестоко нападение в метрото: Младеж избил зъб с крак на дете и наръгал друго

Жестоко нападение в метрото: Младеж избил зъб с крак на дете и наръгал друго

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Mercedes-AMG връща редовия „шестак“ с новия GLC 53 специално за търсещите емоции

Mercedes-AMG връща редовия „шестак“ с новия GLC 53 специално за търсещите емоции

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

„Белезите ми са избор“: Анджелина Джоли с рядък коментар за двойната мастектомия

Любопитно Преди 10 минути

50-годишната Джоли отбеляза, че възможността да се подложи на превантивната процедура е била особено важна за нея

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Любопитно Преди 22 минути

На 56 години Дженифър Лопес впечатли с изваяна фигура в горещо селфи от фитнеса, като сподели, че постоянните тренировки, качественият сън и балансираното хранене са ключът към добрата ѝ форма и психично здраве

Мей Капоне: Жената, която пазеше Ал Капоне до края

Мей Капоне: Жената, която пазеше Ал Капоне до края

Свят Преди 43 минути

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

Свят Преди 44 минути

Според досието му във ФБР, прочутият мафиот е бил умствено на14 години и половина и е имал IQ 90

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Любопитно Преди 47 минути

,

Как се издава разрешително за оръжие у нас

България Преди 48 минути

Доц. Милен Иванов обясни стъпките за получаване на такъв документ

Тир и няколко коли се удариха в столичния квартал "Суходол"

Тир и няколко коли се удариха в столичния квартал "Суходол"

България Преди 50 минути

Инцидентът е станал около 11.00 ч.

Катастрофа в Хасково: Микробус се вряза в кола и помете пътни знаци

Катастрофа в Хасково: Микробус се вряза в кола и помете пътни знаци

България Преди 56 минути

<p>&quot;Разтревожени ли сте? Трябва да бъдете&quot;</p>

Химическата индустрия в ЕС иска отслабване на въглеродните такси - натиск срещу климатичната политика на Брюксел

Свят Преди 58 минути

Индустрията предупреждава, че въглеродните такси я убиват, а лобито настоява за отслабване на ключовата климатична схема на Съюза

<p>Проверка в частното училище,&nbsp;споменато в случая &quot;Петрохан&quot;</p>

Тече проверка на МОН в частното училище, споменато в случая "Петрохан", от там излязоха с позиция

България Преди 1 час

Междувременно учебното заведение създаде петиция за по-отговорно публично отразяване на информация

Самуиловата крепост - тихият свидетел на една невиждана жестокост

Самуиловата крепост - тихият свидетел на една невиждана жестокост

Любопитно Преди 1 час

Самуиловата крепост край Петрич е стратегически средновековен обект от времето на цар Самуил, символ на героизма и трагедията при Беласишката битка през 1014 г., пазещ паметта за жестокото ослепяване на българските войници и националната ни история

Деми Ловато отмени турнетата си заради здравословни проблеми

Деми Ловато отмени турнетата си заради здравословни проблеми

Любопитно Преди 1 час

Ловато е поредният музикант, който се оттегля от микрофона поради здравословни проблеми

Снимката е архивна

Нов обрат в битката за произхода на Торинската плащаница

Свят Преди 1 час

Експерти отвръщат на удара, след като изследване заключи, че реликвата е фалшификат, създаден от средновековен художник

Владимир Иванов успокои: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът ще се нормализира до март

Владимир Иванов успокои: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът ще се нормализира до март

Пари Преди 1 час

Основният фактор за отчетеното повишение са сезонните зеленчуци, които по това време на годината се произвеждат по-трудно и в ограничени количества

Трагедия в Канада: Масова стрелба в гимназия отне живота на 10 души

Трагедия в Канада: Масова стрелба в гимназия отне живота на 10 души

Свят Преди 1 час

Заподозреният стрелец е открит мъртъв в училището, като полицията заяви, че не смята да има други заподозрени или продължаваща заплаха за обществеността

<p>Европа се разпада без Америка -&nbsp;война между лидерите за бъдещето на ЕС</p>

Криза в ЕС: Европа се опитва да се откъсне от САЩ, но лидерите се разделят за отбраната и икономиката

Свят Преди 1 час

Подновеният тласък за намаляване на зависимостта от Вашингтон изважда на повърхността познати разногласия преди срещата на върха на лидерите на ЕС в четвъртък

Всичко от днес

От мрежата

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Орландо Блум засечен в интимна близост с 28-годишна манекенка на Super Bowl

Edna.bg

Цветана Манева: „Любовта е най-великото чувство, но не е за всеки“

Edna.bg

Обир разтърси Олимпиадата в Италия

Gong.bg

СНИМКИ от тежкия инцидент, след който бе задържан Николай Паслар

Gong.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан”

Nova.bg

„Авторска религия“ и отклонение от учението: Експерти по източна философия с анализ на поведението на Калушев

Nova.bg