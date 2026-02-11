Любопитно

Деми Ловато отмени турнетата си заради здравословни проблеми

Ловато е поредният музикант, който се оттегля от микрофона поради здравословни проблеми

11 февруари 2026, 10:33
Деми Ловато отмени турнетата си заради здравословни проблеми
Източник: Getty Images

Д еми Ловато обяви отмяната на няколко дати от турнето поради неуточнени здравословни проблеми, съобщава Page Six.

„Моите Ловатикс – толкова съм развълнувана да се върна на сцената тази година и да ви посетя в колкото се може повече градове. Докато започвах да се подготвям за турнето, осъзнах, че съм прекалила с възможностите си“, написа певицата чрез Instagram Stories във вторник, визирайки предстоящото си турне „It's Not That Deep“.

Певицата на „Cool For the Summer“ продължи: „За да защитя здравето си и да гарантирам, че мога да ви дам всичко от себе си на всяко шоу, трябва да си отделя повече време за почивка и репетиции и в крайна сметка да се приспособя към график с още малко почивка, който ще ми позволи да се справя с цялото турне.“

33-годишната Ловато добави, че ще отмени предварително планираните априлски участия в Шарлът, Северна Каролина; Нашвил, Атланта, Лас Вегас и Денвър.

„С тъга трябва да кажа, че вече няма да мога да те видя на това турне и много съжалявам за тези, които планираха да бъдат там“, написа тя, добавяйки: „Орландо – преместваме шоуто ти на 13 април и ще започнем там.“

Ловато обясни, че феновете, закупили билети чрез AXS или Ticketmaster, автоматично ще получат възстановяване на сумата, докато купувачите на билети от трети страни ще трябва да се свържат с мястото, откъдето са ги закупили.

Тя добави, че в Орландо, Флорида, „преди това закупените билети“ ще бъдат „уважени за новата дата“.

„Толкова съм развълнуван за това турне и очаквам с нетърпение да видя толкова много от лицата ви да пеят с мен!“, завърши съобщението изпълнителят на хита „Sorry Not Sorry“. „Благодаря ви за подкрепата, която винаги сте ми давали. Обичам ви и нямам търпение да ви видя скоро.“

Турнето, което Ловато обяви през октомври, първоначално трябваше да започне в Шарлът на 8 април.

Представител на Ловато не отговори веднага на искането на Page Six за допълнителен коментар.

Ловато, която показа драматичната си загуба на тегло от 22 килограма на снимки по бикини миналия месец, преди това заяви, че няма да участва повече в турнета , по време на турнето си „Holy Fvck“ през 2022 г.

„Толкова съм зле, че не мога да стана от леглото“, написа тя върху очевидни снимки на хотелска стая през септември 2022 г. „Не мога да правя това повече. Следващото турне ще бъде последното ми. Обичам ви и ви благодаря, момчета“

Ловато е поредният музикант, който се оттегля от микрофона поради здравословни проблеми.

През септември Лейди Гага внезапно прекрати участието си в бала „Маями Мейхем“, обяснявайки, че гласът ѝ е „изключително напрегнат“.

„И лекарят ми, и вокалният ми треньор ме посъветваха да не продължавам поради риска, който това представлява“, пише тя по това време.

Също през септември Лола Йънг отмени участие в шоуто We Can Survive на Audacy поради проблеми с психичното здраве, преди да се срине на сцената на музикалния фестивал All Things Go ден по-късно.

„Лола е много открита относно психичното си здраве и много рядко има дни, в които аз и екипът ми трябва да предприемаме защитни мерки, за да я пазим в безопасност“, написа по това време мениджърът на певицата, Ник Шимански, в Instagram.

„Тя е невероятен човек и винаги приема сериозно феновете, кариерата и изпълненията си. Мога само да изкажа огромни извинения за причиненото неудобство.“ 

Източник: Page Six    
